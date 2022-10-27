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Евраев передал мобилизованным ярославцам дополнительное снаряжение - РИА Новости, 27.10.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20221027/mobilizatsiya-1827354239.html
Евраев передал мобилизованным ярославцам дополнительное снаряжение
Евраев передал мобилизованным ярославцам дополнительное снаряжение - РИА Новости, 27.10.2022
Евраев передал мобилизованным ярославцам дополнительное снаряжение
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев передал призванным в рамках частичной мобилизации жителям региона 3150 комплектов с дополнительным снаряжением,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:20
2022-10-27T20:20
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев передал призванным в рамках частичной мобилизации жителям региона 3150 комплектов с дополнительным снаряжением, сообщает областное правительство.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей."Губернатор Михаил Евраев посетил центр подготовки мобилизованных, где проходят обучение призванные по частичной мобилизации жители региона. Он передал военнослужащим от правительства области 3150 комплектов с дополнительным снаряжением", - говорится в сообщении.Состав набора, как сообщает пресс-служба правительства области, сформирован на основе рекомендаций руководства центра подготовки: это влаго- и ветрозащитные плащи, утепленные резиновые сапоги, коврики, спальные мешки, наколенники, налокотники, тактические перчатки. Также приобретены квадрокоптеры, рации, рюкзаки, необходимые расходные материалы и комплектующие, индивидуальные аптечки и медикаменты. В ближайшее время будут доставлены тепловизоры, бинокли, сварочные аппараты, электрогенераторы, а также 3150 комплектов термобелья и костюмов. Несколько дорогостоящих беспилотников, отмечает областное правительство, помогли приобрести предприниматели."Мы предоставляем обмундирование дополнительно к тому, что дает Минобороны РФ. На сегодняшний день все потребности полностью закрыты. Максимально. Все, что требуется, поставлено в полном объеме. Обстановка в учебном центре, подготовка и оснащение мобилизованных – эти вопросы сегодня на постоянном контроле. Условия в учебном центре отличные: в отапливаемом здании, с душем, стиральными машинами, телевизорами", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.Губернатор поручил обеспечить рациями весь командный состав вплоть до командиров отделений, а также закупить дополнительно запасные аккумуляторные батареи для квадрокоптеров в целях обеспечения их бесперебойной работы.В регионе уже предусмотрен ряд мер по поддержке мобилизованных, включая финансовую помощь. Кроме того, ведется работа с семьями мобилизованных. В частности, с ними работают волонтеры штаба "Мы вместе"." Некоторые семьи, где есть пожилые люди или дети дошкольного и школьного возраста, по просьбе мобилизованных граждан взяли на постоянный патронаж. К примеру, волонтеры в муниципальных образованиях помогают возить малышей в детские сады, а учащихся – в школы", - цитирует пресс-служба областного правительства зампредседателя правительства региона Веру Даргель.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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михаил евраев, ярославская область, россия
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия
20:20 27.10.2022
 
Евраев передал мобилизованным ярославцам дополнительное снаряжение

Губернатор Ярославской области Евраев передал мобилизованным дополнительное снаряжение

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев передал призванным в рамках частичной мобилизации жителям региона 3150 комплектов с дополнительным снаряжением, сообщает областное правительство.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
"Губернатор Михаил Евраев посетил центр подготовки мобилизованных, где проходят обучение призванные по частичной мобилизации жители региона. Он передал военнослужащим от правительства области 3150 комплектов с дополнительным снаряжением", - говорится в сообщении.
Состав набора, как сообщает пресс-служба правительства области, сформирован на основе рекомендаций руководства центра подготовки: это влаго- и ветрозащитные плащи, утепленные резиновые сапоги, коврики, спальные мешки, наколенники, налокотники, тактические перчатки. Также приобретены квадрокоптеры, рации, рюкзаки, необходимые расходные материалы и комплектующие, индивидуальные аптечки и медикаменты. В ближайшее время будут доставлены тепловизоры, бинокли, сварочные аппараты, электрогенераторы, а также 3150 комплектов термобелья и костюмов. Несколько дорогостоящих беспилотников, отмечает областное правительство, помогли приобрести предприниматели.
"Мы предоставляем обмундирование дополнительно к тому, что дает Минобороны РФ. На сегодняшний день все потребности полностью закрыты. Максимально. Все, что требуется, поставлено в полном объеме. Обстановка в учебном центре, подготовка и оснащение мобилизованных – эти вопросы сегодня на постоянном контроле. Условия в учебном центре отличные: в отапливаемом здании, с душем, стиральными машинами, телевизорами", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.
Губернатор поручил обеспечить рациями весь командный состав вплоть до командиров отделений, а также закупить дополнительно запасные аккумуляторные батареи для квадрокоптеров в целях обеспечения их бесперебойной работы.
В регионе уже предусмотрен ряд мер по поддержке мобилизованных, включая финансовую помощь. Кроме того, ведется работа с семьями мобилизованных. В частности, с ними работают волонтеры штаба "Мы вместе".
" Некоторые семьи, где есть пожилые люди или дети дошкольного и школьного возраста, по просьбе мобилизованных граждан взяли на постоянный патронаж. К примеру, волонтеры в муниципальных образованиях помогают возить малышей в детские сады, а учащихся – в школы", - цитирует пресс-служба областного правительства зампредседателя правительства региона Веру Даргель.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областьРоссия
 
 
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