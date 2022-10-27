https://ria.ru/20221027/mobilizatsiya-1827226075.html

Собянин упростил процедуру предоставления пособий семьям мобилизованных

Собянин упростил процедуру предоставления пособий семьям мобилизованных - РИА Новости, 27.10.2022

Собянин упростил процедуру предоставления пособий семьям мобилизованных

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных в столице, сообщает пресс-служба мэра и... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:48

2022-10-27T15:48

2022-10-27T15:50

общество

сергей собянин

сергей шойгу

москва

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных в столице, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям - возраст родителей на дату рождения ребёнка до 36 лет, для граждан, призванных военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в период прохождения военной службы указанные выплаты будут назначаться и осуществляться: без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи; без учёта доходов семьи; без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские счета (вклады) членов семьи (для ежемесячных пособий)."Ежемесячные пособия на ребенка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в городе Москве на день обращения за назначением ежемесячного пособия. Подать заявление на выплату детских пособий в упрощённом порядке семьи мобилизованных смогут с 1 ноября 2022 года в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг или в центр поддержки семей мобилизованных москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, 1с1", - дополняется в сообщении.Отмечается, что принятое решение обеспечит повышение уровня социальной защиты для семей мобилизованных граждан.Ранее в столице создали специальный центр поддержки для родственников мобилизованных москвичей. Позже Собянин заявил, что частичная мобилизация завершилась в Москве, повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.Собянин, который возглавляет комиссию госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", ранее сообщил, что большинство субъектов России приняли меры по социальной поддержке семьей мобилизованных. По его словам, "это и системные меры - освобождение от оплаты в детских садах, продленках, кружках, секциях и так далее, это практическое обнуление критериев нуждаемости при выплате детских пособий и ряд других льгот".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html

https://ria.ru/20221027/mobilizatsiya-1827194941.html

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