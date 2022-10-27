https://ria.ru/20221027/mobilizatsiya-1827169783.html

Центры помощи семьям мобилизованных работают во всей Тюменской области

Центры помощи семьям мобилизованных работают во всей Тюменской области - РИА Новости, 27.10.2022

Центры помощи семьям мобилизованных работают во всей Тюменской области

Социальные гостиные для семей мобилизованных открылись во всех муниципальных образованиях Тюменской области, за несколько дней в них проведено свыше тысячи... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:20

2022-10-27T13:20

2022-10-27T13:30

общество

александр моор

тюменская область

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частичная мобилизация в россии

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. Социальные гостиные для семей мобилизованных открылись во всех муниципальных образованиях Тюменской области, за несколько дней в них проведено свыше тысячи консультаций, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Губернатор 18 октября рассказал о планах открыть в каждом муниципалитете центры для помощи семьям военнослужащих, пообещав оказать им необходимую поддержку, первый пункт – социальная гостиная открылась в Тюмени 25 октября."Региональная сеть центров поддержки уже насчитывает около полусотни пунктов. Поддержку землякам в социальных гостиных окажут психологи, которые прошли дополнительное обучение. За неделю специалисты провели более 1150 консультаций. Также в центрах поддержки можно узнать информацию о полагающихся льготах", - сообщил Моор.Губернатор отметил, что предприятия региона тоже участвуют в поддержке семей бойцов: тридцать уже оказали помощь семьям мобилизованных работников, еще сорок готовы сделать это в ближайшее время.Социальные гостиные Тюменской области работают в едином формате. Семью встречает универсальный специалист, как правило, педагог и психолог, при общении он выявляет проблемы, потребности, ожидания, консультации можно получить как у психологов, соцработников, так и по кредитам, налогам, допобразованию и другим, по результатам общения назначается ответственный за работу с семьей, пояснили в информцентре правительства региона.Власти многих субъектов РФ ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html

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общество, александр моор, тюменская область, тюмень, россия, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии