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Мобилизованные танкисты проходят подготовку на полигонах в Сибири - РИА Новости, 27.10.2022
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Мобилизованные танкисты проходят подготовку на полигонах в Сибири
Мобилизованные танкисты проходят подготовку на полигонах в Сибири - РИА Новости, 27.10.2022
Мобилизованные танкисты проходят подготовку на полигонах в Сибири
Танковые экипажи и мотострелковые подразделения, сформированные из военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, проходят подготовку на полигонах... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T08:35
2022-10-27T08:35
безопасность
омская область
россия
центральный военный округ
частичная мобилизация в россии
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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Танковые экипажи и мотострелковые подразделения, сформированные из военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, проходят подготовку на полигонах Центрального военного округа в Новосибирской и Омской областях, сообщает в четверг Минобороны РФ."В ходе подготовки военнослужащие на практике отрабатывают применение штатного вооружения танков, выполняют контрольные упражнения по вождению гусеничной техники. На маршруте механики-водители преодолевают различные препятствия, такие как траншеи, рвы, колейные мосты, косогоры и минно-взрывные заграждения", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что также экипажи выполняют контрольные стрельбы из автоматов АК-74 на дальностях от 100 метров до 600 метров."У нас занятия проходят ежедневно, механики-водители выполняют нормативы по вождению на танкодроме, наводчики-операторы в составе экипажей и командиры танков выполняют контрольные упражнения стрельб из штатного вооружения. Занимаемся постоянно, постоянно на занятиях, ребята имеют желание ехать уже и рвутся в бой", - рассказал мобилизованный Максим.В Минобороны сообщили, что для контроля за состоянием здоровья мобилизованных на полигонах ЦВО совместно с региональными администрациями развернуты пункты обогрева и медицинской помощи. Так в Омской области по распоряжению губернатора региона на полигоне подготовки мобилизованных развернут дополнительный полевой медпункт."Прием врачами ведется круглосуточно тремя сменами, все они находятся в постоянной готовности. Помимо медикаментов и материалов для перевязок медицинский пункт оснащен оборудованием для реанимации, а также в распоряжении медицинских специалистов имеется автомобиль высокой проходимости на базе КАМАЗа и реанимобиль", - добавили в военном ведомстве.
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безопасность, омская область, россия, центральный военный округ, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Омская область, Россия, Центральный военный округ, Частичная мобилизация в России
08:35 27.10.2022
 
Мобилизованные танкисты проходят подготовку на полигонах в Сибири

Минобороны: мобилизованные танкисты проходят подготовку на полигонах в Сибири

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкТанк Т-72 в ходе практических стрельб, проводимых в рамках интенсивного курса обучения военнослужащих, призванных из запаса при проведении частичной мобилизации
Танк Т-72 в ходе практических стрельб, проводимых в рамках интенсивного курса обучения военнослужащих, призванных из запаса при проведении частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 в ходе практических стрельб, проводимых в рамках интенсивного курса обучения военнослужащих, призванных из запаса при проведении частичной мобилизации. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Танковые экипажи и мотострелковые подразделения, сформированные из военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, проходят подготовку на полигонах Центрального военного округа в Новосибирской и Омской областях, сообщает в четверг Минобороны РФ.
"В ходе подготовки военнослужащие на практике отрабатывают применение штатного вооружения танков, выполняют контрольные упражнения по вождению гусеничной техники. На маршруте механики-водители преодолевают различные препятствия, такие как траншеи, рвы, колейные мосты, косогоры и минно-взрывные заграждения", - говорится в сообщении.
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1 октября, 12:31Инфографика
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В министерстве отметили, что также экипажи выполняют контрольные стрельбы из автоматов АК-74 на дальностях от 100 метров до 600 метров.
"У нас занятия проходят ежедневно, механики-водители выполняют нормативы по вождению на танкодроме, наводчики-операторы в составе экипажей и командиры танков выполняют контрольные упражнения стрельб из штатного вооружения. Занимаемся постоянно, постоянно на занятиях, ребята имеют желание ехать уже и рвутся в бой", - рассказал мобилизованный Максим.
В Минобороны сообщили, что для контроля за состоянием здоровья мобилизованных на полигонах ЦВО совместно с региональными администрациями развернуты пункты обогрева и медицинской помощи. Так в Омской области по распоряжению губернатора региона на полигоне подготовки мобилизованных развернут дополнительный полевой медпункт.
"Прием врачами ведется круглосуточно тремя сменами, все они находятся в постоянной готовности. Помимо медикаментов и материалов для перевязок медицинский пункт оснащен оборудованием для реанимации, а также в распоряжении медицинских специалистов имеется автомобиль высокой проходимости на базе КАМАЗа и реанимобиль", - добавили в военном ведомстве.
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