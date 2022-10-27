https://ria.ru/20221027/missvselennaya-1827268632.html

Конкурс "Мисс Вселенная" купила трансгендерная бизнесвуман из Таиланда

Конкурс "Мисс Вселенная" купила трансгендерная бизнесвуман из Таиланда - РИА Новости, 27.10.2022

Конкурс "Мисс Вселенная" купила трансгендерная бизнесвуман из Таиланда

Конкурс "Мисс Вселенная" купила трансгендерная бизнесвуман Энн Джакапонг Джакраджутатип из Таиланда за 20 миллионов долларов, сообщает Associated Press. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:49

2022-10-27T17:49

2022-10-27T17:49

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Конкурс "Мисс Вселенная" купила трансгендерная бизнесвуман Энн Джакапонг Джакраджутатип из Таиланда за 20 миллионов долларов, сообщает Associated Press.Покупку она назвала "сильным стратегическим дополнением к портфолио". Ей также принадлежит медиа-компания JKN, дистрибьютор контента, напитков, пищевых добавок, косметических и потребительских товаров. "Мисс Вселенная" проходит с 1952-го года. С 1996 по 2015 конкурс принадлежал Дональду Трампу. В 2015 права на проект приобрел Ари Эмануэль, генеральный директор агентства Endeavor. По данным СМИ, в 2022 он выставил бизнес на продажу из-за нерентабельности.

https://ria.ru/20221027/korony-1826775120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дональд трамп, таиланд, конкурсы красоты, мисс вселенная, стиль жизни