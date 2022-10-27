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Конкурс "Мисс Вселенная" купила трансгендерная бизнесвуман из Таиланда - РИА Новости, 27.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221027/missvselennaya-1827268632.html
Конкурс "Мисс Вселенная" купила трансгендерная бизнесвуман из Таиланда
Конкурс "Мисс Вселенная" купила трансгендерная бизнесвуман из Таиланда - РИА Новости, 27.10.2022
Конкурс "Мисс Вселенная" купила трансгендерная бизнесвуман из Таиланда
Конкурс "Мисс Вселенная" купила трансгендерная бизнесвуман Энн Джакапонг Джакраджутатип из Таиланда за 20 миллионов долларов, сообщает Associated Press. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:49
2022-10-27T17:49
культура
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таиланд
конкурсы красоты
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Конкурс "Мисс Вселенная" купила трансгендерная бизнесвуман Энн Джакапонг Джакраджутатип из Таиланда за 20 миллионов долларов, сообщает Associated Press.Покупку она назвала "сильным стратегическим дополнением к портфолио". Ей также принадлежит медиа-компания JKN, дистрибьютор контента, напитков, пищевых добавок, косметических и потребительских товаров. "Мисс Вселенная" проходит с 1952-го года. С 1996 по 2015 конкурс принадлежал Дональду Трампу. В 2015 права на проект приобрел Ари Эмануэль, генеральный директор агентства Endeavor. По данным СМИ, в 2022 он выставил бизнес на продажу из-за нерентабельности.
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новости культуры, дональд трамп, таиланд, конкурсы красоты, мисс вселенная, стиль жизни
Культура, Новости культуры, Дональд Трамп, Таиланд, конкурсы красоты, Мисс Вселенная, Стиль жизни
17:49 27.10.2022
 
Конкурс "Мисс Вселенная" купила трансгендерная бизнесвуман из Таиланда

Трансгендерная бизнесвуман из Таиланда приобрела конкурс "Мисс Вселенная" за 20 миллионов

© AP Photo / Sakchai LalitТайский бизнес-магнат Энн Джакапонг Джакраджутатип после пресс-конференции, посвященной покупке конкурса "Мисс Вселенная"
Тайский бизнес-магнат Энн Джакапонг Джакраджутатип после пресс-конференции, посвященной покупке конкурса Мисс Вселенная - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Sakchai Lalit
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Конкурс "Мисс Вселенная" купила трансгендерная бизнесвуман Энн Джакапонг Джакраджутатип из Таиланда за 20 миллионов долларов, сообщает Associated Press.
Покупку она назвала "сильным стратегическим дополнением к портфолио".
Ей также принадлежит медиа-компания JKN, дистрибьютор контента, напитков, пищевых добавок, косметических и потребительских товаров.
"Мисс Вселенная" проходит с 1952-го года. С 1996 по 2015 конкурс принадлежал Дональду Трампу. В 2015 права на проект приобрел Ари Эмануэль, генеральный директор агентства Endeavor. По данным СМИ, в 2022 он выставил бизнес на продажу из-за нерентабельности.
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