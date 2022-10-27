https://ria.ru/20221027/mir-1827341862.html
Мир может быть устойчив только при балансе интересов, заявил Путин
Мир может быть устойчив только при балансе интересов, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Мир может быть устойчив только при балансе интересов, заявил Путин
Мир может быть устойчив только при достижении баланса интересов, это касается и судьбы курдского народа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:43
2022-10-27T19:43
2022-10-27T19:43
в мире
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мир может быть устойчив только при достижении баланса интересов, это касается и судьбы курдского народа, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, мы должны стремиться к балансу интересов, только в случае достижения баланса интересов мир может быть устойчивым. Это касается и судьбы курдского народа", - сказал он выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20220822/rossiya-1811178150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Мир может быть устойчив только при балансе интересов, заявил Путин
Путин считает, что мир может быть устойчив только при соблюдении баланса интересов