https://ria.ru/20221027/mir-1827341862.html

Мир может быть устойчив только при балансе интересов, заявил Путин

Мир может быть устойчив только при балансе интересов, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Мир может быть устойчив только при балансе интересов, заявил Путин

Мир может быть устойчив только при достижении баланса интересов, это касается и судьбы курдского народа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:43

2022-10-27T19:43

2022-10-27T19:43

в мире

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мир может быть устойчив только при достижении баланса интересов, это касается и судьбы курдского народа, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, мы должны стремиться к балансу интересов, только в случае достижения баланса интересов мир может быть устойчивым. Это касается и судьбы курдского народа", - сказал он выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20220822/rossiya-1811178150.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"