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Мир может быть устойчив только при балансе интересов, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Мир может быть устойчив только при балансе интересов, заявил Путин
Мир может быть устойчив только при балансе интересов, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Мир может быть устойчив только при балансе интересов, заявил Путин
Мир может быть устойчив только при достижении баланса интересов, это касается и судьбы курдского народа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:43
2022-10-27T19:43
в мире
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мир может быть устойчив только при достижении баланса интересов, это касается и судьбы курдского народа, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, мы должны стремиться к балансу интересов, только в случае достижения баланса интересов мир может быть устойчивым. Это касается и судьбы курдского народа", - сказал он выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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в мире, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:43 27.10.2022
 
Мир может быть устойчив только при балансе интересов, заявил Путин

Путин считает, что мир может быть устойчив только при соблюдении баланса интересов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мир может быть устойчив только при достижении баланса интересов, это касается и судьбы курдского народа, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, мы должны стремиться к балансу интересов, только в случае достижения баланса интересов мир может быть устойчивым. Это касается и судьбы курдского народа", - сказал он выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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В миреВладимир ПутинРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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