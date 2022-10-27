https://ria.ru/20221027/mir-1827293388.html

Путин: накопление и всплеск энергии привели к текущей ситуации в мире

Путин: накопление и всплеск энергии привели к текущей ситуации в мире - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: накопление и всплеск энергии привели к текущей ситуации в мире

Накопление энергии и всплеск привели к тому, что происходит сейчас, прокомментировал президент России Владимир Путин ситуацию в мире. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:05

2022-10-27T18:05

2022-10-27T18:12

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Накопление энергии и всплеск привели к тому, что происходит сейчас, прокомментировал президент России Владимир Путин ситуацию в мире."Вот, накопление этой энергии, так и <...> всплеск такой, привели вот к тем событиям, которые сейчас происходят, но они происходили и раньше, возникают новые центры силы", - сказал российский лидер выступая на Валдайском форуме.

https://ria.ru/20221027/putin-1827287736.html

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россия, в мире, владимир путин