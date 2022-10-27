06:49 27.10.2022 (обновлено: 10:56 27.10.2022)
Эксперт подсчитал потери Mercedes-Benz от ухода из России
Эксперт Назаров: потеря российского бизнеса обойдутся Mercedes-Benz в два миллиарда евро
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗначок немецкого концерна "Мерседес" на автомобиле
Значок немецкого концерна "Мерседес" на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Потеря российского бизнеса обойдется Mercedes-Benz в два миллиарда евро, рассказал РИА Новости директор департамента продаж компании "Газпромбанк Автолизинг" Рустам Назаров.
Причем, по его словам, прекращение продаж скажется на этом незначительно — в прошлом году Mercedes-Benz продал по всему миру 2,05 миллиона автомобилей, из них в России — 44 850, то есть немногим более двух процентов.
"Другое дело — активы компании в нашей стране, которые сама компания оценивала на уровне двух миллиардов евро при прибыли до вычета процентов и налогов концерна по всему миру на уровне 29 миллиардов евро. Если российский бизнес Mercedes-Benz будет передан новому владельцу по номинальной стоимости, как это произошло в случае с Renault и Nissan, то потери окажутся существенными", — объяснил Назаров.
Эксперт отметил, что даже в условиях дефицита продажи и доля Mercedes-Benz в России незначительно, но росли: в кризис премиальный сегмент всегда страдает в самую последнюю очередь. Но в марте компания приостановила деятельность, и в результате с января по сентябрь продала всего 9256 новых автомобилей — на 69,7 процента меньше, чем годом ранее.
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Продажу подмосковного предприятия одному из крупнейших дилеров в сегменте премиум Назаров назвал логичным шагом.
"Однако очевидно, что собирать здесь не только "Мерседесы", но и автомобили других премиальных марок из Европы, США и Азии не представляется возможным. Действующие ограничения на импорт в нашу страну блокируют поставки в том числе машинокомплектов для роскошных автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч евро. Поэтому на месте закрытого завода с большей долей вероятности появится сборочное предприятие по выпуску продукции одной из китайских марок", — полагает он.
Накануне Mercedes-Benz объявил, что уходит с российского рынка и продает доли в своих "дочках", в том числе и завод в Подмосковье, дилеру "Автодом".