https://ria.ru/20221027/mercedes-benz-1827079349.html

Эксперт подсчитал потери Mercedes-Benz от ухода из России

Эксперт подсчитал потери Mercedes-Benz от ухода из России - РИА Новости, 27.10.2022

Эксперт подсчитал потери Mercedes-Benz от ухода из России

Потеря российского бизнеса обойдется Mercedes-Benz в два миллиарда евро, рассказал РИА Новости директор департамента продаж компании "Газпромбанк Автолизинг"... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T06:49

2022-10-27T06:49

2022-10-27T10:56

экономика

авто

россия

европа

сша

mercedes

renault logan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826840064_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_a2129695bd2d6b28a12670d1e652260d.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Потеря российского бизнеса обойдется Mercedes-Benz в два миллиарда евро, рассказал РИА Новости директор департамента продаж компании "Газпромбанк Автолизинг" Рустам Назаров.Причем, по его словам, прекращение продаж скажется на этом незначительно — в прошлом году Mercedes-Benz продал по всему миру 2,05 миллиона автомобилей, из них в России — 44 850, то есть немногим более двух процентов. "Другое дело — активы компании в нашей стране, которые сама компания оценивала на уровне двух миллиардов евро при прибыли до вычета процентов и налогов концерна по всему миру на уровне 29 миллиардов евро. Если российский бизнес Mercedes-Benz будет передан новому владельцу по номинальной стоимости, как это произошло в случае с Renault и Nissan, то потери окажутся существенными", — объяснил Назаров.Эксперт отметил, что даже в условиях дефицита продажи и доля Mercedes-Benz в России незначительно, но росли: в кризис премиальный сегмент всегда страдает в самую последнюю очередь. Но в марте компания приостановила деятельность, и в результате с января по сентябрь продала всего 9256 новых автомобилей — на 69,7 процента меньше, чем годом ранее.Продажу подмосковного предприятия одному из крупнейших дилеров в сегменте премиум Назаров назвал логичным шагом."Однако очевидно, что собирать здесь не только "Мерседесы", но и автомобили других премиальных марок из Европы, США и Азии не представляется возможным. Действующие ограничения на импорт в нашу страну блокируют поставки в том числе машинокомплектов для роскошных автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч евро. Поэтому на месте закрытого завода с большей долей вероятности появится сборочное предприятие по выпуску продукции одной из китайских марок", — полагает он.Накануне Mercedes-Benz объявил, что уходит с российского рынка и продает доли в своих "дочках", в том числе и завод в Подмосковье, дилеру "Автодом".

https://ria.ru/20221026/ford-1827007329.html

https://ria.ru/20221026/evolute-1826867942.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, европа, сша, mercedes, renault logan