https://ria.ru/20221027/lukashenko-1827159364.html
Лукашенко заявил, что носит исключительно белорусскую одежду
Лукашенко заявил, что носит исключительно белорусскую одежду - РИА Новости, 27.10.2022
Лукашенко заявил, что носит исключительно белорусскую одежду
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бедой ситуацию, когда жители страны "бегут в магазин и глаза у них горят при виде импортной продукции", и привел РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:49
2022-10-27T12:49
2022-10-27T12:49
александр лукашенко
белоруссия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бедой ситуацию, когда жители страны "бегут в магазин и глаза у них горят при виде импортной продукции", и привел им в пример себя, заявив, что одевается исключительно в одежду белорусского производства."Это беда, когда наши люди, пусть их меньше стало, но бегут в магазин и глаза у них горят при виде какой-то импортной продукции. Как будто мы не можем сшить свою продукцию!" – сказал Лукашенко, заслушивая доклад о развитии легкой промышленности в стране. На доклад вместе с главой концерна "Беллегпром" Татьяной Лугиной были приглашены курирующий промышленность вице-премьер Петр Пархомчик, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов и председатель Национального статкомитета Инна Медведева. Слова президента в четверг приводит пресс-служба.Лукашенко отметил, что все пятеро участников встречи, включая его самого, одеты в отечественную одежду. "Я могу, пожалуйста, предъявить. Я тоже одеваюсь исключительно в одежду нашего производства", - сказал президент.Согласно сообщению, во время встречи Лукашенко обратил внимание на вопросы насыщения внутреннего рынка и импортозамещения. Он отметил, что нацеленность на экспорт - это хорошо, но надо не забывать и о внутреннем рынке, который в свое время был отдан "непонятно кому". "Сюда возили от тряпья секонд-хенд до брендов. И у нас или тряпки покупали, или бренды. А там, где должны работать предприятия страны, их больше 2 тысяч предприятий легпрома, там у нас была дыра", - сказал президент.Он также поинтересовался, как идет расширение географии поставок продукции легкой промышленности. "Мы все говорим, что нарушены логистические цепочки. Это действительно так. Но, тем не менее, многие предприятия и даже объединения с успехом преодолели эти проблемы и выстроили новые пути поставок продукции потребителю. Поэтому экспорт - это основа нашей экономики. Каковы дела здесь?" - спросил Лукашенко у участников встречи.
https://ria.ru/20220923/gamburger-1818926196.html
https://ria.ru/20220901/kompyuter-1813697795.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_03ecaa3423232bbdb6aa280907b20fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, экономика
Александр Лукашенко, Белоруссия, Экономика
Лукашенко заявил, что носит исключительно белорусскую одежду
Лукашенко заявил, что носит исключительно одежду белорусского производства
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бедой ситуацию, когда жители страны "бегут в магазин и глаза у них горят при виде импортной продукции", и привел им в пример себя, заявив, что одевается исключительно в одежду белорусского производства.
"Это беда, когда наши люди, пусть их меньше стало, но бегут в магазин и глаза у них горят при виде какой-то импортной продукции. Как будто мы не можем сшить свою продукцию!" – сказал Лукашенко, заслушивая доклад о развитии легкой промышленности в стране. На доклад вместе с главой концерна "Беллегпром" Татьяной Лугиной были приглашены курирующий промышленность вице-премьер Петр Пархомчик, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов и председатель Национального статкомитета Инна Медведева. Слова президента в четверг приводит пресс-служба.
Лукашенко отметил, что все пятеро участников встречи, включая его самого, одеты в отечественную одежду. "Я могу, пожалуйста, предъявить. Я тоже одеваюсь исключительно в одежду нашего производства", - сказал президент.
Согласно сообщению, во время встречи Лукашенко обратил внимание на вопросы насыщения внутреннего рынка и импортозамещения. Он отметил, что нацеленность на экспорт - это хорошо, но надо не забывать и о внутреннем рынке, который в свое время был отдан "непонятно кому". "Сюда возили от тряпья секонд-хенд до брендов. И у нас или тряпки покупали, или бренды. А там, где должны работать предприятия страны, их больше 2 тысяч предприятий легпрома, там у нас была дыра", - сказал президент.
Он также поинтересовался, как идет расширение географии поставок продукции легкой промышленности. "Мы все говорим, что нарушены логистические цепочки. Это действительно так. Но, тем не менее, многие предприятия и даже объединения с успехом преодолели эти проблемы и выстроили новые пути поставок продукции потребителю. Поэтому экспорт - это основа нашей экономики. Каковы дела здесь?" - спросил Лукашенко у участников встречи.