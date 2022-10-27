https://ria.ru/20221027/lukashenko-1827159364.html

Лукашенко заявил, что носит исключительно белорусскую одежду

Лукашенко заявил, что носит исключительно белорусскую одежду - РИА Новости, 27.10.2022

Лукашенко заявил, что носит исключительно белорусскую одежду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бедой ситуацию, когда жители страны "бегут в магазин и глаза у них горят при виде импортной продукции", и привел РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:49

2022-10-27T12:49

2022-10-27T12:49

александр лукашенко

белоруссия

экономика

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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бедой ситуацию, когда жители страны "бегут в магазин и глаза у них горят при виде импортной продукции", и привел им в пример себя, заявив, что одевается исключительно в одежду белорусского производства."Это беда, когда наши люди, пусть их меньше стало, но бегут в магазин и глаза у них горят при виде какой-то импортной продукции. Как будто мы не можем сшить свою продукцию!" – сказал Лукашенко, заслушивая доклад о развитии легкой промышленности в стране. На доклад вместе с главой концерна "Беллегпром" Татьяной Лугиной были приглашены курирующий промышленность вице-премьер Петр Пархомчик, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов и председатель Национального статкомитета Инна Медведева. Слова президента в четверг приводит пресс-служба.Лукашенко отметил, что все пятеро участников встречи, включая его самого, одеты в отечественную одежду. "Я могу, пожалуйста, предъявить. Я тоже одеваюсь исключительно в одежду нашего производства", - сказал президент.Согласно сообщению, во время встречи Лукашенко обратил внимание на вопросы насыщения внутреннего рынка и импортозамещения. Он отметил, что нацеленность на экспорт - это хорошо, но надо не забывать и о внутреннем рынке, который в свое время был отдан "непонятно кому". "Сюда возили от тряпья секонд-хенд до брендов. И у нас или тряпки покупали, или бренды. А там, где должны работать предприятия страны, их больше 2 тысяч предприятий легпрома, там у нас была дыра", - сказал президент.Он также поинтересовался, как идет расширение географии поставок продукции легкой промышленности. "Мы все говорим, что нарушены логистические цепочки. Это действительно так. Но, тем не менее, многие предприятия и даже объединения с успехом преодолели эти проблемы и выстроили новые пути поставок продукции потребителю. Поэтому экспорт - это основа нашей экономики. Каковы дела здесь?" - спросил Лукашенко у участников встречи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, белоруссия, экономика