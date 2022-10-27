Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР создали штаб территориальной обороны - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/lnr-1827246197.html
В ЛНР создали штаб территориальной обороны
В ЛНР создали штаб территориальной обороны - РИА Новости, 27.10.2022
В ЛНР создали штаб территориальной обороны
Штаб территориальной обороны создали в Луганской Народной Республики, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:35
2022-10-27T16:59
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
общество
леонид пасечник
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818125754_1:101:2932:1750_1920x0_80_0_0_7203000ab328e3166ac42884c1a4e761.jpg
ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Штаб территориальной обороны создали в Луганской Народной Республики, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Ранее Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических объектов, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы региона."Во исполнение указа президента Российской Федерации с 26 октября 2022 на территории ЛНР создан и действует штаб территориальной обороны Луганской Народной Республики. Соответствующий документ мною уже подписан", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в условиях продолжающейся агрессии Киева против мирного населения ЛНР важно обеспечить слаженную работу всех служб, ведомств и органов государственной власти по предупреждению возможных диверсий и терактов со стороны украинских войск.По словам врио главы, решения штаба обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, организациями и гражданами, проживающими или находящимися на территории республики.
https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818125754_457:106:2531:1661_1920x0_80_0_0_cce076b5b1a52b5f12050d276516b419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, общество, леонид пасечник, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Общество, Леонид Пасечник, Донбасс
16:35 27.10.2022 (обновлено: 16:59 27.10.2022)
 
В ЛНР создали штаб территориальной обороны

Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о создании в республике штаба территориальной обороны

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФлаг России в Луганске
Флаг России в Луганске - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Флаг России в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Штаб территориальной обороны создали в Луганской Народной Республики, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических объектов, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы региона.
Военнослужащие ДНР на блокпосту - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 17:26Специальная военная операция на Украине
Военное положение: что теперь изменится в России
"Во исполнение указа президента Российской Федерации с 26 октября 2022 на территории ЛНР создан и действует штаб территориальной обороны Луганской Народной Республики. Соответствующий документ мною уже подписан", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в условиях продолжающейся агрессии Киева против мирного населения ЛНР важно обеспечить слаженную работу всех служб, ведомств и органов государственной власти по предупреждению возможных диверсий и терактов со стороны украинских войск.

"Задача штаба — обеспечить защиту и своевременную реакцию на угрозу жизням и здоровью гражданского населения: женщин, детей, стариков, а также значимым объектам инфраструктуры, энергетики и транспорта".

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник на стенде проекта Общероссийского народного фронта на ПМЭФ-2022
Леонид Пасечник
Врио главы ЛНР
По словам врио главы, решения штаба обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, организациями и гражданами, проживающими или находящимися на территории республики.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаОбществоЛеонид ПасечникДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала