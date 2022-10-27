https://ria.ru/20221027/lnr-1827246197.html
В ЛНР создали штаб территориальной обороны
В ЛНР создали штаб территориальной обороны - РИА Новости, 27.10.2022
В ЛНР создали штаб территориальной обороны
Штаб территориальной обороны создали в Луганской Народной Республики, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:35
2022-10-27T16:35
2022-10-27T16:59
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
общество
леонид пасечник
донбасс
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Штаб территориальной обороны создали в Луганской Народной Республики, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Ранее Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических объектов, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы региона."Во исполнение указа президента Российской Федерации с 26 октября 2022 на территории ЛНР создан и действует штаб территориальной обороны Луганской Народной Республики. Соответствующий документ мною уже подписан", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в условиях продолжающейся агрессии Киева против мирного населения ЛНР важно обеспечить слаженную работу всех служб, ведомств и органов государственной власти по предупреждению возможных диверсий и терактов со стороны украинских войск.По словам врио главы, решения штаба обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, организациями и гражданами, проживающими или находящимися на территории республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, общество, леонид пасечник, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Общество, Леонид Пасечник, Донбасс
16:35 27.10.2022 (обновлено: 16:59 27.10.2022)
В ЛНР создали штаб территориальной обороны
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о создании в республике штаба территориальной обороны
ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости.
Штаб территориальной обороны создали в Луганской Народной Республики, сообщил
врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических объектов, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы региона.
"Во исполнение указа президента Российской Федерации с 26 октября 2022 на территории ЛНР создан и действует штаб территориальной обороны Луганской Народной Республики. Соответствующий документ мною уже подписан", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в условиях продолжающейся агрессии Киева против мирного населения ЛНР важно обеспечить слаженную работу всех служб, ведомств и органов государственной власти по предупреждению возможных диверсий и терактов со стороны украинских войск.
"Задача штаба — обеспечить защиту и своевременную реакцию на угрозу жизням и здоровью гражданского населения: женщин, детей, стариков, а также значимым объектам инфраструктуры, энергетики и транспорта".
Леонид Пасечник
Врио главы ЛНР
По словам врио главы, решения штаба обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, организациями и гражданами, проживающими или находящимися на территории республики.