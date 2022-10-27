https://ria.ru/20221027/lnr-1827246197.html

В ЛНР создали штаб территориальной обороны

В ЛНР создали штаб территориальной обороны - РИА Новости, 27.10.2022

В ЛНР создали штаб территориальной обороны

Штаб территориальной обороны создали в Луганской Народной Республики, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:35

2022-10-27T16:35

2022-10-27T16:59

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

общество

леонид пасечник

донбасс

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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Штаб территориальной обороны создали в Луганской Народной Республики, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Ранее Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических объектов, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы региона."Во исполнение указа президента Российской Федерации с 26 октября 2022 на территории ЛНР создан и действует штаб территориальной обороны Луганской Народной Республики. Соответствующий документ мною уже подписан", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в условиях продолжающейся агрессии Киева против мирного населения ЛНР важно обеспечить слаженную работу всех служб, ведомств и органов государственной власти по предупреждению возможных диверсий и терактов со стороны украинских войск.По словам врио главы, решения штаба обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, организациями и гражданами, проживающими или находящимися на территории республики.

https://ria.ru/20221019/rezhim-1825160450.html

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, общество, леонид пасечник, донбасс