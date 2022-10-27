https://ria.ru/20221027/lnr-1827179694.html
Пасечник усилил охрану стратегических объектов
Пасечник усилил охрану стратегических объектов - РИА Новости, 27.10.2022
Пасечник усилил охрану стратегических объектов
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:50
2022-10-27T13:50
2022-10-27T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических объектов, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы региона."Постановляю: усилить охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни людей и окружающей среды", - говорится в документе.Согласно указу, обеспечение безопасности возложено на территориальные органы МВД РФ по республике и Федеральной службы безопасности по ЛНР. Указ вступил в силу 27 октября.
https://ria.ru/20221026/zaporozhe-1826873138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пасечник усилил охрану стратегических объектов
Врио главы ЛНР Пасечник подписал указ об усилении охраны стратегических объектов