https://ria.ru/20221027/lnr-1827179694.html

Пасечник усилил охрану стратегических объектов

Пасечник усилил охрану стратегических объектов - РИА Новости, 27.10.2022

Пасечник усилил охрану стратегических объектов

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:50

2022-10-27T13:50

2022-10-27T13:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических объектов, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы региона."Постановляю: усилить охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни людей и окружающей среды", - говорится в документе.Согласно указу, обеспечение безопасности возложено на территориальные органы МВД РФ по республике и Федеральной службы безопасности по ЛНР. Указ вступил в силу 27 октября.

https://ria.ru/20221026/zaporozhe-1826873138.html

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр