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Пасечник усилил охрану стратегических объектов - РИА Новости, 27.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Пасечник усилил охрану стратегических объектов
Пасечник усилил охрану стратегических объектов - РИА Новости, 27.10.2022
Пасечник усилил охрану стратегических объектов
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:50
2022-10-27T13:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических объектов, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы региона."Постановляю: усилить охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни людей и окружающей среды", - говорится в документе.Согласно указу, обеспечение безопасности возложено на территориальные органы МВД РФ по республике и Федеральной службы безопасности по ЛНР. Указ вступил в силу 27 октября.
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россия
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безопасность, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:50 27.10.2022
 
Пасечник усилил охрану стратегических объектов

Врио главы ЛНР Пасечник подписал указ об усилении охраны стратегических объектов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических объектов, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте главы региона.
"Постановляю: усилить охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни людей и окружающей среды", - говорится в документе.
Согласно указу, обеспечение безопасности возложено на территориальные органы МВД РФ по республике и Федеральной службы безопасности по ЛНР. Указ вступил в силу 27 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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