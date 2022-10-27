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Лавров проведет переговоры в Москве с главой МИД Индии - РИА Новости, 27.10.2022
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Лавров проведет переговоры в Москве с главой МИД Индии
Лавров проведет переговоры в Москве с главой МИД Индии - РИА Новости, 27.10.2022
Лавров проведет переговоры в Москве с главой МИД Индии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров восьмого ноября проведет переговоры в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, заявила в четверг... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:09
2022-10-27T13:18
сергей лавров
мария захарова
россия
москва
мид индии
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров восьмого ноября проведет переговоры в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Восьмого ноября состоятся переговоры министра иностранных дел нашей страны с министром иностранных дел республики Индия", - сказала она в ходе брифинга МИД РФ.По словам представителя МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят состояние двусторонних отношений и международную проблематику.
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сергей лавров, мария захарова, россия, москва, мид индии, в мире, индия
Сергей Лавров, Мария Захарова, Россия, Москва, МИД Индии, В мире, Индия
13:09 27.10.2022 (обновлено: 13:18 27.10.2022)
 
Лавров проведет переговоры в Москве с главой МИД Индии

Захарова: Лавров 8 ноября проведет в Москве переговоры с главой МИД Индии Джайшанкаром

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров восьмого ноября проведет переговоры в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Восьмого ноября состоятся переговоры министра иностранных дел нашей страны с министром иностранных дел республики Индия", - сказала она в ходе брифинга МИД РФ.
По словам представителя МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят состояние двусторонних отношений и международную проблематику.
Лавров о грязной бомбе и голословных опровержениях Запада - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 18:27
Лавров назвал опровержения Запада о "грязной бомбе" голословными
 
Сергей ЛавровМария ЗахароваРоссияМоскваМИД ИндииВ миреИндия
 
 
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