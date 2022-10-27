https://ria.ru/20221027/lavrov-1827167422.html

Лавров проведет переговоры в Москве с главой МИД Индии

Лавров проведет переговоры в Москве с главой МИД Индии - РИА Новости, 27.10.2022

Лавров проведет переговоры в Москве с главой МИД Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров восьмого ноября проведет переговоры в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, заявила в четверг... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:09

2022-10-27T13:09

2022-10-27T13:18

сергей лавров

мария захарова

россия

москва

мид индии

в мире

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821169955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2d93e33b1e247a1c45c620d488a2568.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров восьмого ноября проведет переговоры в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Восьмого ноября состоятся переговоры министра иностранных дел нашей страны с министром иностранных дел республики Индия", - сказала она в ходе брифинга МИД РФ.По словам представителя МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят состояние двусторонних отношений и международную проблематику.

https://ria.ru/20221024/bomba-1826359359.html

россия

москва

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, мария захарова, россия, москва, мид индии, в мире, индия