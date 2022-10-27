Купянскому депутату, переведшему бизнес на расчеты в рублях, грозит срок
Купянскому депутату, переведшему молочный бизнес на расчеты в рублях, грозит до 12 лет
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Депутату Купянского райсовета Харьковской области, который перевел свой бизнес по производству молочной продукции на расчеты в рублях, грозит до 12 лет за сотрудничество с Россией, сообщила служба безопасности Украины.
"В освобожденных районах Харьковской области служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника среди должностных лиц. Им оказался депутат Купянского районного совета, который добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и организовал им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По информации ведомства, уголовное дело в отношении задержанного заведено по статье "пособничество государству-агрессору". Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Депутат после начала спецоперации перестроил работу своего молочно-консервного комбината, перерегистрировал его, открыл счет в российском банке и перевел все расчетные операции компании в рубли, пояснили в СБУ.
В ходе проведения спецоперации ряд городов Харьковской области, в том числе Изюм, Купянск и Балаклея, были под контролем России. В сентябре Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса; Купянск также перешел к Украине.
11 октября, 12:28Москалькова призвала ООН расследовать расправы в Купянске