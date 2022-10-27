Рейтинг@Mail.ru
Купянскому депутату, переведшему бизнес на расчеты в рублях, грозит срок - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/kupyansk-1827185560.html
Купянскому депутату, переведшему бизнес на расчеты в рублях, грозит срок
Купянскому депутату, переведшему бизнес на расчеты в рублях, грозит срок - РИА Новости, 27.10.2022
Купянскому депутату, переведшему бизнес на расчеты в рублях, грозит срок
Депутату Купянского райсовета Харьковской области, который перевел свой бизнес по производству молочной продукции на расчеты в рублях, грозит до 12 лет за... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:04
2022-10-27T14:04
харьковская область
россия
украина
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Депутату Купянского райсовета Харьковской области, который перевел свой бизнес по производству молочной продукции на расчеты в рублях, грозит до 12 лет за сотрудничество с Россией, сообщила служба безопасности Украины."В освобожденных районах Харьковской области служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника среди должностных лиц. Им оказался депутат Купянского районного совета, который добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и организовал им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, уголовное дело в отношении задержанного заведено по статье "пособничество государству-агрессору". Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.Депутат после начала спецоперации перестроил работу своего молочно-консервного комбината, перерегистрировал его, открыл счет в российском банке и перевел все расчетные операции компании в рубли, пояснили в СБУ.В ходе проведения спецоперации ряд городов Харьковской области, в том числе Изюм, Купянск и Балаклея, были под контролем России. В сентябре Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса; Купянск также перешел к Украине.
https://ria.ru/20221027/ataki-1827180847.html
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1823060730.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, украина, служба безопасности украины
Харьковская область, Россия, Украина, Служба безопасности Украины
14:04 27.10.2022
 
Купянскому депутату, переведшему бизнес на расчеты в рублях, грозит срок

Купянскому депутату, переведшему молочный бизнес на расчеты в рублях, грозит до 12 лет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Депутату Купянского райсовета Харьковской области, который перевел свой бизнес по производству молочной продукции на расчеты в рублях, грозит до 12 лет за сотрудничество с Россией, сообщила служба безопасности Украины.
"В освобожденных районах Харьковской области служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника среди должностных лиц. Им оказался депутат Купянского районного совета, который добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и организовал им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
Военнослужащий ВДВ РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 13:54Специальная военная операция на Украине
Российские силы отразили атаки ВСУ на Купянском направлении
По информации ведомства, уголовное дело в отношении задержанного заведено по статье "пособничество государству-агрессору". Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Депутат после начала спецоперации перестроил работу своего молочно-консервного комбината, перерегистрировал его, открыл счет в российском банке и перевел все расчетные операции компании в рубли, пояснили в СБУ.
В ходе проведения спецоперации ряд городов Харьковской области, в том числе Изюм, Купянск и Балаклея, были под контролем России. В сентябре Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса; Купянск также перешел к Украине.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 12:28
Москалькова призвала ООН расследовать расправы в Купянске
 
Харьковская областьРоссияУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала