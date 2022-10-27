https://ria.ru/20221027/kupyansk-1827185560.html

Купянскому депутату, переведшему бизнес на расчеты в рублях, грозит срок

Купянскому депутату, переведшему бизнес на расчеты в рублях, грозит срок - РИА Новости, 27.10.2022

Купянскому депутату, переведшему бизнес на расчеты в рублях, грозит срок

Депутату Купянского райсовета Харьковской области, который перевел свой бизнес по производству молочной продукции на расчеты в рублях, грозит до 12 лет за... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:04

2022-10-27T14:04

2022-10-27T14:04

харьковская область

россия

украина

служба безопасности украины

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Депутату Купянского райсовета Харьковской области, который перевел свой бизнес по производству молочной продукции на расчеты в рублях, грозит до 12 лет за сотрудничество с Россией, сообщила служба безопасности Украины."В освобожденных районах Харьковской области служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника среди должностных лиц. Им оказался депутат Купянского районного совета, который добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и организовал им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, уголовное дело в отношении задержанного заведено по статье "пособничество государству-агрессору". Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.Депутат после начала спецоперации перестроил работу своего молочно-консервного комбината, перерегистрировал его, открыл счет в российском банке и перевел все расчетные операции компании в рубли, пояснили в СБУ.В ходе проведения спецоперации ряд городов Харьковской области, в том числе Изюм, Купянск и Балаклея, были под контролем России. В сентябре Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса; Купянск также перешел к Украине.

https://ria.ru/20221027/ataki-1827180847.html

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1823060730.html

харьковская область

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

харьковская область, россия, украина, служба безопасности украины