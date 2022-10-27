https://ria.ru/20221027/kultura-1827328367.html

Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры

Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры - РИА Новости, 27.10.2022

Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры

Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но имен их никто не вспомнит через несколько лет, заявил президент России... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:03

2022-10-27T19:03

2022-10-27T19:03

культура

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

культура

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но имен их никто не вспомнит через несколько лет, заявил президент России Владимир Путин."История, безусловно, все расставит на свои места и отменит не величайших общепризнанных гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня почему-то решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению. Самомнение у таких деятелей, что называется, зашкаливает, но только имен их через несколько лет никто даже и не вспомнит. А Достоевский будет жить, и Чайковский, и Пушкин, как бы им этого ни хотелось", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221024/knigi-1826240196.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", культура