Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221027/kultura-1827328367.html
Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры
Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры - РИА Новости, 27.10.2022
Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры
Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но имен их никто не вспомнит через несколько лет, заявил президент России... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:03
2022-10-27T19:03
культура
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826735397_2:553:2659:2048_1920x0_80_0_0_23bd054446a88022e3b2439a23c50621.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но имен их никто не вспомнит через несколько лет, заявил президент России Владимир Путин."История, безусловно, все расставит на свои места и отменит не величайших общепризнанных гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня почему-то решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению. Самомнение у таких деятелей, что называется, зашкаливает, но только имен их через несколько лет никто даже и не вспомнит. А Достоевский будет жить, и Чайковский, и Пушкин, как бы им этого ни хотелось", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221024/knigi-1826240196.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826735397_385:628:2279:2048_1920x0_80_0_0_56674851b7168a975b48e2eedd323ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", культура
Культура, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Культура
19:03 27.10.2022
 
Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры

Путин: самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но имен их никто не вспомнит через несколько лет, заявил президент России Владимир Путин.
"История, безусловно, все расставит на свои места и отменит не величайших общепризнанных гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня почему-то решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению. Самомнение у таких деятелей, что называется, зашкаливает, но только имен их через несколько лет никто даже и не вспомнит. А Достоевский будет жить, и Чайковский, и Пушкин, как бы им этого ни хотелось", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Покупатель в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 12:53Культура
Песков ответил на вопрос об исчезновении с полок книг некоторых писателей
 
КультураВладимир ПутинРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Культура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала