https://ria.ru/20221027/kultura-1827328367.html
Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры
Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры - РИА Новости, 27.10.2022
Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры
Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но имен их никто не вспомнит через несколько лет, заявил президент России... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:03
2022-10-27T19:03
2022-10-27T19:03
культура
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
культура
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но имен их никто не вспомнит через несколько лет, заявил президент России Владимир Путин."История, безусловно, все расставит на свои места и отменит не величайших общепризнанных гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня почему-то решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению. Самомнение у таких деятелей, что называется, зашкаливает, но только имен их через несколько лет никто даже и не вспомнит. А Достоевский будет жить, и Чайковский, и Пушкин, как бы им этого ни хотелось", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221024/knigi-1826240196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", культура
Культура, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Культура
Путин прокомментировал случаи отмены русской культуры
Путин: самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает