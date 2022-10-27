https://ria.ru/20221027/kultura-1827276476.html

В России за тысячи лет сложилась уникальная культура, заявил Путин

В России за тысячи лет сложилась уникальная культура, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

В России за тысячи лет сложилась уникальная культура, заявил Путин

В России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями, не нужно никого "отменять", надо просто с уважением... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:38

2022-10-27T17:38

2022-10-27T18:06

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями, не нужно никого "отменять", надо просто с уважением относиться друг к другу, заявил президент России Владимир Путин."У нас в России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями. Не надо ничего отменять: ни христианские ценности, ни исламские, ни иудейские ценности, другие мировые религии у нас присутствуют. Надо просто с уважением относиться друг к другу. У нас в целом ряде регионов страны, я просто знаю это не понаслышке, люди ходят отмечать и христианские праздники, и исламские, и буддистские, иудейские, и делают это с удовольствием, поздравляют друг друга и радуются друг за друга. А здесь нет. Почему нет? Хотя бы пообсуждали", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря о явлении так называемой "отмены" русской культуры на Западе.Он подчеркнул, что происходящее на Западе - это без преувеличения даже не системный, а доктринальный кризис неолиберальной модели мироустройства "по-американски".

https://ria.ru/20221027/shablon-1827280150.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"