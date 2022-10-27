https://ria.ru/20221027/kultura-1827276476.html
В России за тысячи лет сложилась уникальная культура, заявил Путин
В России за тысячи лет сложилась уникальная культура, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
В России за тысячи лет сложилась уникальная культура, заявил Путин
В России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями, не нужно никого "отменять", надо просто с уважением... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:38
2022-10-27T17:38
2022-10-27T18:06
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями, не нужно никого "отменять", надо просто с уважением относиться друг к другу, заявил президент России Владимир Путин."У нас в России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями. Не надо ничего отменять: ни христианские ценности, ни исламские, ни иудейские ценности, другие мировые религии у нас присутствуют. Надо просто с уважением относиться друг к другу. У нас в целом ряде регионов страны, я просто знаю это не понаслышке, люди ходят отмечать и христианские праздники, и исламские, и буддистские, иудейские, и делают это с удовольствием, поздравляют друг друга и радуются друг за друга. А здесь нет. Почему нет? Хотя бы пообсуждали", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря о явлении так называемой "отмены" русской культуры на Западе.Он подчеркнул, что происходящее на Западе - это без преувеличения даже не системный, а доктринальный кризис неолиберальной модели мироустройства "по-американски".
https://ria.ru/20221027/shablon-1827280150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:38 27.10.2022 (обновлено: 18:06 27.10.2022)
В России за тысячи лет сложилась уникальная культура, заявил Путин
Путин: в России за тысячи лет сложилась уникальная культура взаимодействия между религиями