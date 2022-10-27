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В России за тысячи лет сложилась уникальная культура, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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В России за тысячи лет сложилась уникальная культура, заявил Путин
В России за тысячи лет сложилась уникальная культура, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
В России за тысячи лет сложилась уникальная культура, заявил Путин
В России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями, не нужно никого "отменять", надо просто с уважением... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:38
2022-10-27T18:06
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями, не нужно никого "отменять", надо просто с уважением относиться друг к другу, заявил президент России Владимир Путин."У нас в России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями. Не надо ничего отменять: ни христианские ценности, ни исламские, ни иудейские ценности, другие мировые религии у нас присутствуют. Надо просто с уважением относиться друг к другу. У нас в целом ряде регионов страны, я просто знаю это не понаслышке, люди ходят отмечать и христианские праздники, и исламские, и буддистские, иудейские, и делают это с удовольствием, поздравляют друг друга и радуются друг за друга. А здесь нет. Почему нет? Хотя бы пообсуждали", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря о явлении так называемой "отмены" русской культуры на Западе.Он подчеркнул, что происходящее на Западе - это без преувеличения даже не системный, а доктринальный кризис неолиберальной модели мироустройства "по-американски".
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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:38 27.10.2022 (обновлено: 18:06 27.10.2022)
 
В России за тысячи лет сложилась уникальная культура, заявил Путин

Путин: в России за тысячи лет сложилась уникальная культура взаимодействия между религиями

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями, не нужно никого "отменять", надо просто с уважением относиться друг к другу, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас в России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями. Не надо ничего отменять: ни христианские ценности, ни исламские, ни иудейские ценности, другие мировые религии у нас присутствуют. Надо просто с уважением относиться друг к другу. У нас в целом ряде регионов страны, я просто знаю это не понаслышке, люди ходят отмечать и христианские праздники, и исламские, и буддистские, иудейские, и делают это с удовольствием, поздравляют друг друга и радуются друг за друга. А здесь нет. Почему нет? Хотя бы пообсуждали", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря о явлении так называемой "отмены" русской культуры на Западе.
Он подчеркнул, что происходящее на Западе - это без преувеличения даже не системный, а доктринальный кризис неолиберальной модели мироустройства "по-американски".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 17:43
Попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены, заявил Путин
 
РоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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