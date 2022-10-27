https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827154868.html
Два случая нового варианта COVID-19 "цербер" выявили в Польше
Два случая нового варианта COVID-19 "цербер" выявили в Польше - РИА Новости, 27.10.2022
Два случая нового варианта COVID-19 "цербер" выявили в Польше
Два случая нового подвида штамма коронавируса "омикрон" выявлены в Польше, сообщил агентству РАР заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:38
2022-10-27T12:38
2022-10-27T12:38
распространение коронавируса
здоровье - общество
польша
европа
коронавирус в россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534683_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_78c4f8c70be869c1b513ea54c39bc5eb.jpg
ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Два случая нового подвида штамма коронавируса "омикрон" выявлены в Польше, сообщил агентству РАР заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска."От наших западных коллег мы знаем, что появился новый подвид омикрона BQ.1 i BQ.1.1", - отметил он. "Мы имеем дело с двумя подтвержденными случаями. Мы ведем мониторинг ситуации. Представляется, что вариант B.A.5, который есть сейчас, будет вытесняться, но это происходит медленнее, чем в прошлые волны", - сказал министр.По словам Краски, сейчас сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация. В Польше эпидемическая ситуация пока стабильная. "У нас все меньше случаев заражения. Сегодняшние данные – менее тысячи новых случаев. С недели на неделю мы фиксируем снижение на более 30%", - указал он.Ранее газета "Известия" сообщила, что ученые предупреждают о сверхбыстром распространении еще одного варианта коронавируса, получившего неофициальное название "цербер", рост числа заражений им может стать одной из причин третьей волны заболеваемости вариантами "омикрона" в Европе. Вариант "цербер" представляет собой сублинию "омикрона" BA.5, содержащую дополнительные мутации, несколько сотен данного варианта было выявлено почти в 30 странах.
https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826891592.html
польша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534683_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0e25fee1dd30b9ef55c3b70d36906e0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, польша, европа, коронавирус в россии, в мире
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Польша, Европа, Коронавирус в России, В мире
Два случая нового варианта COVID-19 "цербер" выявили в Польше
В Минздраве Польши сообщили о выявлении в стране двух случаев нового штамма COVID-19
ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Два случая нового подвида штамма коронавируса "омикрон" выявлены в Польше, сообщил агентству РАР заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска.
"От наших западных коллег мы знаем, что появился новый подвид омикрона BQ.1 i BQ.1.1", - отметил он. "Мы имеем дело с двумя подтвержденными случаями. Мы ведем мониторинг ситуации. Представляется, что вариант B.A.5, который есть сейчас, будет вытесняться, но это происходит медленнее, чем в прошлые волны", - сказал министр.
По словам Краски, сейчас сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация. В Польше эпидемическая ситуация пока стабильная. "У нас все меньше случаев заражения. Сегодняшние данные – менее тысячи новых случаев. С недели на неделю мы фиксируем снижение на более 30%", - указал он.
Ранее газета "Известия" сообщила, что ученые предупреждают о сверхбыстром распространении еще одного варианта коронавируса, получившего неофициальное название "цербер", рост числа заражений им может стать одной из причин третьей волны заболеваемости вариантами "омикрона" в Европе
. Вариант "цербер" представляет собой сублинию "омикрона" BA.5, содержащую дополнительные мутации, несколько сотен данного варианта было выявлено почти в 30 странах.