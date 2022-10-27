https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827154868.html

Два случая нового варианта COVID-19 "цербер" выявили в Польше

Два случая нового варианта COVID-19 "цербер" выявили в Польше - РИА Новости, 27.10.2022

Два случая нового варианта COVID-19 "цербер" выявили в Польше

Два случая нового подвида штамма коронавируса "омикрон" выявлены в Польше, сообщил агентству РАР заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:38

2022-10-27T12:38

2022-10-27T12:38

распространение коронавируса

здоровье - общество

польша

европа

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ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Два случая нового подвида штамма коронавируса "омикрон" выявлены в Польше, сообщил агентству РАР заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска."От наших западных коллег мы знаем, что появился новый подвид омикрона BQ.1 i BQ.1.1", - отметил он. "Мы имеем дело с двумя подтвержденными случаями. Мы ведем мониторинг ситуации. Представляется, что вариант B.A.5, который есть сейчас, будет вытесняться, но это происходит медленнее, чем в прошлые волны", - сказал министр.По словам Краски, сейчас сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация. В Польше эпидемическая ситуация пока стабильная. "У нас все меньше случаев заражения. Сегодняшние данные – менее тысячи новых случаев. С недели на неделю мы фиксируем снижение на более 30%", - указал он.Ранее газета "Известия" сообщила, что ученые предупреждают о сверхбыстром распространении еще одного варианта коронавируса, получившего неофициальное название "цербер", рост числа заражений им может стать одной из причин третьей волны заболеваемости вариантами "омикрона" в Европе. Вариант "цербер" представляет собой сублинию "омикрона" BA.5, содержащую дополнительные мутации, несколько сотен данного варианта было выявлено почти в 30 странах.

https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826891592.html

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здоровье - общество, польша, европа, коронавирус в россии, в мире