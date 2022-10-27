https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827115757.html

В России за сутки госпитализировали 1316 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1316 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2022

В России за сутки госпитализировали 1316 заболевших COVID-19

Более 7,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 82 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:02

2022-10-27T11:02

2022-10-27T11:02

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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Москва, 27 окт - РИА Новости. Более 7,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 82 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным оперштаба, за сутки в стране госпитализированы 1316 человек, на 9,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 33 субъектах, снижение - в 46, ситуация не изменилась в шести субъектах."Выздоровело за сутки 12 040 человек, или на 4,5% больше в сравнении с 26 октября 2022 года. Выявлено 7849 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 82 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19