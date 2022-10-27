https://ria.ru/20221027/konflikt-1827255299.html

Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ

Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2022

Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ

Тайвань может оказаться отрезанным от всего мира в случае повреждения своей инфраструктуры связи, в частности подводных кабелей, которая соединяет остров с... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:57

2022-10-27T16:57

2022-10-27T16:57

в мире

технологии

китай

сша

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db594caf9a969248e180dfa6eb13f15.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тайвань может оказаться отрезанным от всего мира в случае повреждения своей инфраструктуры связи, в частности подводных кабелей, которая соединяет остров с Интернетом, передает агентство Блумберг.По данным агентства, Тайвань имеет 14 подводных кабелей - многие из них, как отмечается, чуть шире садового шланга - протянувшихся на тысячи километров и напрямую связывающих азиатские страны, включая Китай, с США и другими частями света."Подводные кабели - это серьезная ахиллесова пята Тайваня", - приводит Блумберг слова исполнительного директора тайваньского сетевого информационного центра, некоммерческой организации, частично принадлежащей правительству Тайваня, Кенни Хуанга.Как отмечает агентство, правительство острова стремится обеспечить защиту своих коммуникаций и быстрое реагирование на потерю доступа в случае конфликта или стихийного бедствия. В частности, как сообщается, начиная с этого года, Тайвань будет включать сбои связи в свои военные учения. В краткосрочной перспективе он также потратит 550 млн тайваньских долларов (около 17 миллионов долларов США) на план укрепления существующей мобильной инфраструктуры, включая подводные кабели, и ускорит развертывание базовых станций мобильных сетей пятого поколения до 2024 года.В долгосрочной перспективе, по словам Танга, Тайвань хочет улучшить доступ к спутникам связи. Остром, как сообщает министр, уже разработал предложение по использованию высокоскоростных спутниковых систем в чрезвычайных ситуациях.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221002/tayvan-1820987687.html

https://ria.ru/20221010/tayvan-1822734589.html

китай

сша

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, китай, сша, тайвань