Рейтинг@Mail.ru
Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/konflikt-1827255299.html
Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ
Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ
Тайвань может оказаться отрезанным от всего мира в случае повреждения своей инфраструктуры связи, в частности подводных кабелей, которая соединяет остров с... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:57
2022-10-27T16:57
в мире
технологии
китай
сша
тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db594caf9a969248e180dfa6eb13f15.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тайвань может оказаться отрезанным от всего мира в случае повреждения своей инфраструктуры связи, в частности подводных кабелей, которая соединяет остров с Интернетом, передает агентство Блумберг.По данным агентства, Тайвань имеет 14 подводных кабелей - многие из них, как отмечается, чуть шире садового шланга - протянувшихся на тысячи километров и напрямую связывающих азиатские страны, включая Китай, с США и другими частями света."Подводные кабели - это серьезная ахиллесова пята Тайваня", - приводит Блумберг слова исполнительного директора тайваньского сетевого информационного центра, некоммерческой организации, частично принадлежащей правительству Тайваня, Кенни Хуанга.Как отмечает агентство, правительство острова стремится обеспечить защиту своих коммуникаций и быстрое реагирование на потерю доступа в случае конфликта или стихийного бедствия. В частности, как сообщается, начиная с этого года, Тайвань будет включать сбои связи в свои военные учения. В краткосрочной перспективе он также потратит 550 млн тайваньских долларов (около 17 миллионов долларов США) на план укрепления существующей мобильной инфраструктуры, включая подводные кабели, и ускорит развертывание базовых станций мобильных сетей пятого поколения до 2024 года.В долгосрочной перспективе, по словам Танга, Тайвань хочет улучшить доступ к спутникам связи. Остром, как сообщает министр, уже разработал предложение по использованию высокоскоростных спутниковых систем в чрезвычайных ситуациях.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221002/tayvan-1820987687.html
https://ria.ru/20221010/tayvan-1822734589.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7718ba363d14b59c10e1c1e91291ba16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, китай, сша, тайвань
В мире, Технологии, Китай, США, Тайвань
16:57 27.10.2022
 
Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ

Bloomberg: Тайвань может оказаться изолированным в случае эскалации конфликта с Китаем

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тайвань может оказаться отрезанным от всего мира в случае повреждения своей инфраструктуры связи, в частности подводных кабелей, которая соединяет остров с Интернетом, передает агентство Блумберг.
По данным агентства, Тайвань имеет 14 подводных кабелей - многие из них, как отмечается, чуть шире садового шланга - протянувшихся на тысячи километров и напрямую связывающих азиатские страны, включая Китай, с США и другими частями света.
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16 - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 15:38
Китай направил 22 самолета и четыре корабля к Тайваню
"Подводные кабели - это серьезная ахиллесова пята Тайваня", - приводит Блумберг слова исполнительного директора тайваньского сетевого информационного центра, некоммерческой организации, частично принадлежащей правительству Тайваня, Кенни Хуанга.
Как отмечает агентство, правительство острова стремится обеспечить защиту своих коммуникаций и быстрое реагирование на потерю доступа в случае конфликта или стихийного бедствия. В частности, как сообщается, начиная с этого года, Тайвань будет включать сбои связи в свои военные учения. В краткосрочной перспективе он также потратит 550 млн тайваньских долларов (около 17 миллионов долларов США) на план укрепления существующей мобильной инфраструктуры, включая подводные кабели, и ускорит развертывание базовых станций мобильных сетей пятого поколения до 2024 года.
"Мы понимаем, что независимо от того, подвергается ли Тайвань военной агрессии или сталкивается с чрезвычайными ситуациями, такими как стихийные бедствия, очень важно поддерживать качественную и мгновенную связь", - цитирует агентство слова министра цифровых технологий Тайваня Одри Тана.
В долгосрочной перспективе, по словам Танга, Тайвань хочет улучшить доступ к спутникам связи. Остром, как сообщает министр, уже разработал предложение по использованию высокоскоростных спутниковых систем в чрезвычайных ситуациях.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:28
Китай не оставит Тайваню пространства для действий, заявили в МИД КНР
 
В миреТехнологииКитайСШАТайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала