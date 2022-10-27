https://ria.ru/20221027/konflikt-1827255299.html
Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ
Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ
Тайвань может оказаться отрезанным от всего мира в случае повреждения своей инфраструктуры связи, в частности подводных кабелей, которая соединяет остров с... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:57
2022-10-27T16:57
2022-10-27T16:57
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тайвань может оказаться отрезанным от всего мира в случае повреждения своей инфраструктуры связи, в частности подводных кабелей, которая соединяет остров с Интернетом, передает агентство Блумберг.По данным агентства, Тайвань имеет 14 подводных кабелей - многие из них, как отмечается, чуть шире садового шланга - протянувшихся на тысячи километров и напрямую связывающих азиатские страны, включая Китай, с США и другими частями света."Подводные кабели - это серьезная ахиллесова пята Тайваня", - приводит Блумберг слова исполнительного директора тайваньского сетевого информационного центра, некоммерческой организации, частично принадлежащей правительству Тайваня, Кенни Хуанга.Как отмечает агентство, правительство острова стремится обеспечить защиту своих коммуникаций и быстрое реагирование на потерю доступа в случае конфликта или стихийного бедствия. В частности, как сообщается, начиная с этого года, Тайвань будет включать сбои связи в свои военные учения. В краткосрочной перспективе он также потратит 550 млн тайваньских долларов (около 17 миллионов долларов США) на план укрепления существующей мобильной инфраструктуры, включая подводные кабели, и ускорит развертывание базовых станций мобильных сетей пятого поколения до 2024 года.В долгосрочной перспективе, по словам Танга, Тайвань хочет улучшить доступ к спутникам связи. Остром, как сообщает министр, уже разработал предложение по использованию высокоскоростных спутниковых систем в чрезвычайных ситуациях.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221002/tayvan-1820987687.html
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в мире, технологии, китай, сша, тайвань
В мире, Технологии, Китай, США, Тайвань
Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ
Bloomberg: Тайвань может оказаться изолированным в случае эскалации конфликта с Китаем
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Тайвань может оказаться отрезанным от всего мира в случае повреждения своей инфраструктуры связи, в частности подводных кабелей, которая соединяет остров с Интернетом, передает
агентство Блумберг.
По данным агентства, Тайвань имеет 14 подводных кабелей - многие из них, как отмечается, чуть шире садового шланга - протянувшихся на тысячи километров и напрямую связывающих азиатские страны, включая Китай, с США
и другими частями света.
"Подводные кабели - это серьезная ахиллесова пята Тайваня", - приводит Блумберг слова исполнительного директора тайваньского сетевого информационного центра, некоммерческой организации, частично принадлежащей правительству Тайваня, Кенни Хуанга.
Как отмечает агентство, правительство острова стремится обеспечить защиту своих коммуникаций и быстрое реагирование на потерю доступа в случае конфликта или стихийного бедствия. В частности, как сообщается, начиная с этого года, Тайвань будет включать сбои связи в свои военные учения. В краткосрочной перспективе он также потратит 550 млн тайваньских долларов (около 17 миллионов долларов США) на план укрепления существующей мобильной инфраструктуры, включая подводные кабели, и ускорит развертывание базовых станций мобильных сетей пятого поколения до 2024 года.
"Мы понимаем, что независимо от того, подвергается ли Тайвань военной агрессии или сталкивается с чрезвычайными ситуациями, такими как стихийные бедствия, очень важно поддерживать качественную и мгновенную связь", - цитирует агентство слова министра цифровых технологий Тайваня Одри Тана.
В долгосрочной перспективе, по словам Танга, Тайвань хочет улучшить доступ к спутникам связи. Остром, как сообщает министр, уже разработал предложение по использованию высокоскоростных спутниковых систем в чрезвычайных ситуациях.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.