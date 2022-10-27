https://ria.ru/20221027/kitay-1827208155.html

Гражданская авиация КНР продолжила восстановление в 3 квартале 2022 года

Гражданская авиация КНР продолжила восстановление в 3 квартале 2022 года - РИА Новости, 27.10.2022

Гражданская авиация КНР продолжила восстановление в 3 квартале 2022 года

В третьем квартале 2022 года в Китае сохранилась тенденция восстановления количества авиаперелетов и объема доставки почты и грузов, сообщили в Управлении... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:02

2022-10-27T15:02

2022-10-27T15:02

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китай

авиация

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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В третьем квартале 2022 года в Китае сохранилась тенденция восстановления количества авиаперелетов и объема доставки почты и грузов, сообщили в Управлении гражданской авиации КНР (CAAC).Как заявил на пресс-конференции заместитель руководителя канцелярии авиационной безопасности CAAC У Шицзе, в третьем квартале международный пассажиропоток китайских авиакомпаний вырос на 73,3% по сравнению со вторым кварталом и составил 537 тысяч человек. Рост показателя в годовом выражении составил 36,3%.По словам У Шицзе, объем авиаперевозок грузов и почты составил 639 тысяч тонн, что составляет 104,3% от показателя, зафиксированного за аналогичный период 2019 года.Как отметила заместитель директора департамента развития и планирования CAAC Чжан Цин, в этом году Китай продолжил продвигать строительство инфраструктуры гражданской авиации. За первые три квартала года в этот сектор было вложено 79,85 миллиарда юаней.

https://ria.ru/20221026/kitay-1826889928.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, авиация