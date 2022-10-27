https://ria.ru/20221027/kitay-1827208155.html
Гражданская авиация КНР продолжила восстановление в 3 квартале 2022 года
Гражданская авиация КНР продолжила восстановление в 3 квартале 2022 года - РИА Новости, 27.10.2022
Гражданская авиация КНР продолжила восстановление в 3 квартале 2022 года
В третьем квартале 2022 года в Китае сохранилась тенденция восстановления количества авиаперелетов и объема доставки почты и грузов, сообщили в Управлении... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:02
2022-10-27T15:02
2022-10-27T15:02
россия-китай: главное
китай
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733815800_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_85dd9515fd8e8a77ffe107c62832a5b4.jpg
МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В третьем квартале 2022 года в Китае сохранилась тенденция восстановления количества авиаперелетов и объема доставки почты и грузов, сообщили в Управлении гражданской авиации КНР (CAAC).Как заявил на пресс-конференции заместитель руководителя канцелярии авиационной безопасности CAAC У Шицзе, в третьем квартале международный пассажиропоток китайских авиакомпаний вырос на 73,3% по сравнению со вторым кварталом и составил 537 тысяч человек. Рост показателя в годовом выражении составил 36,3%.По словам У Шицзе, объем авиаперевозок грузов и почты составил 639 тысяч тонн, что составляет 104,3% от показателя, зафиксированного за аналогичный период 2019 года.Как отметила заместитель директора департамента развития и планирования CAAC Чжан Цин, в этом году Китай продолжил продвигать строительство инфраструктуры гражданской авиации. За первые три квартала года в этот сектор было вложено 79,85 миллиарда юаней.
https://ria.ru/20221026/kitay-1826889928.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733815800_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_f6e7fce7343e4b36411fb1c44777b124.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, авиация
Россия-Китай: Главное, Китай, Авиация