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Гражданская авиация КНР продолжила восстановление в 3 квартале 2022 года - РИА Новости, 27.10.2022
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Гражданская авиация КНР продолжила восстановление в 3 квартале 2022 года
Гражданская авиация КНР продолжила восстановление в 3 квартале 2022 года - РИА Новости, 27.10.2022
Гражданская авиация КНР продолжила восстановление в 3 квартале 2022 года
В третьем квартале 2022 года в Китае сохранилась тенденция восстановления количества авиаперелетов и объема доставки почты и грузов, сообщили в Управлении... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:02
2022-10-27T15:02
россия-китай: главное
китай
авиация
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В третьем квартале 2022 года в Китае сохранилась тенденция восстановления количества авиаперелетов и объема доставки почты и грузов, сообщили в Управлении гражданской авиации КНР (CAAC).Как заявил на пресс-конференции заместитель руководителя канцелярии авиационной безопасности CAAC У Шицзе, в третьем квартале международный пассажиропоток китайских авиакомпаний вырос на 73,3% по сравнению со вторым кварталом и составил 537 тысяч человек. Рост показателя в годовом выражении составил 36,3%.По словам У Шицзе, объем авиаперевозок грузов и почты составил 639 тысяч тонн, что составляет 104,3% от показателя, зафиксированного за аналогичный период 2019 года.Как отметила заместитель директора департамента развития и планирования CAAC Чжан Цин, в этом году Китай продолжил продвигать строительство инфраструктуры гражданской авиации. За первые три квартала года в этот сектор было вложено 79,85 миллиарда юаней.
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китай, авиация
Россия-Китай: Главное, Китай, Авиация
15:02 27.10.2022
 

Гражданская авиация КНР продолжила восстановление в 3 квартале 2022 года

© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекин Шоуду
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Andy Wong
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". В третьем квартале 2022 года в Китае сохранилась тенденция восстановления количества авиаперелетов и объема доставки почты и грузов, сообщили в Управлении гражданской авиации КНР (CAAC).
Как заявил на пресс-конференции заместитель руководителя канцелярии авиационной безопасности CAAC У Шицзе, в третьем квартале международный пассажиропоток китайских авиакомпаний вырос на 73,3% по сравнению со вторым кварталом и составил 537 тысяч человек. Рост показателя в годовом выражении составил 36,3%.
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По словам У Шицзе, объем авиаперевозок грузов и почты составил 639 тысяч тонн, что составляет 104,3% от показателя, зафиксированного за аналогичный период 2019 года.
Как отметила заместитель директора департамента развития и планирования CAAC Чжан Цин, в этом году Китай продолжил продвигать строительство инфраструктуры гражданской авиации. За первые три квартала года в этот сектор было вложено 79,85 миллиарда юаней.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайАвиация
 
 
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