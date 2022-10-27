https://ria.ru/20221027/khimoruzhie-1827149108.html

Пекин призвал Токио ускорить ликвидацию химоружия, оставленного в Китае

Пекин призвал Токио ускорить ликвидацию химоружия, оставленного в Китае - РИА Новости, 27.10.2022

Пекин призвал Токио ускорить ликвидацию химоружия, оставленного в Китае

Китай призывает Японию ускорить процессы ликвидации химического оружия, оставленного на территории КНР, полностью устранить опасность, которую оно собой... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:23

2022-10-27T12:23

2022-10-27T12:58

в мире

китай

япония

токио

организация по запрещению химического оружия

минобороны китая

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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Китай призывает Японию ускорить процессы ликвидации химического оружия, оставленного на территории КНР, полностью устранить опасность, которую оно собой представляет, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.Ранее на 101-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) был рассмотрен и одобрен план ликвидации химического оружия, оставленного Японией в Китае, после 2022 года."Китай всегда требовал, чтобы японская сторона строго выполняла положения "Конвенции о запрещении химического оружия" и меморандумов, подписанных правительствами Китая и Японии, и как можно раньше безопасным путем полностью уничтожила химическое оружие, оставленное в Китае", - сказал Тань Кэфэй, добавив, что сейчас процесс ликвидации серьезно отстает от запланированных сроков.По его словам, одобренный исполнительным советом ОЗХО план демонстрирует повышенное внимание и поддержку международного сообщества относительно этого вопроса."Китайская сторона настоятельно призывает Японию полностью реализовать план уничтожения химического оружия, оставленного в Китае, после 2022 года, на деле выполнить свои политические и юридические обязательства перед международным сообществом и Китаем, увеличить инвестирование в этот процесс и ускорить его, как можно скорее устранить опасность, которую представляет собой это химическое оружие", - подчеркнул Тань Кэфэй.В годы Второй мировой войны Япония оставила в Китае, главным образом в трех северо-восточных провинциях (Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян), 2 миллиона тонн боеприпасов, в том числе химических.В 1999 году между КНР и Японией было подписано соглашение, согласно которому Токио обязался за свой счет вывезти все оставленное в Китае оружие к июню 2007 года. Позднее, по просьбе японского правительства, этот срок был продлен, так как Япония не смогла уложиться в определенный конвенцией период.

https://ria.ru/20221024/sverkhderzhava-1826255260.html

https://ria.ru/20221026/yaponiya-1826828008.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, япония, токио, организация по запрещению химического оружия, минобороны китая