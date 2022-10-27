21:52 27.10.2022 (обновлено: 22:14 27.10.2022)
В США представили, как Кеннеди отреагировал бы на украинский кризис
Обозреватель NI Эллисон представил, как Кеннеди отреагировал бы на украинский кризис
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В условиях риска ядерного конфликта из-за ситуации на Украине США следует проанализировать "кубинский" опыт президента Джона Кеннеди, заявил профессор Гарвардской школы Кеннеди Грэм Т. Эллисон в статье для National Interest.
Специалист назвал политику бывшего хозяина Белого дома во время ракетного кризиса "богатым источником подсказок". Они "могут пролить свет на вызовы, с которыми сегодня сталкиваются Соединенные Штаты, и на выбор, который делает президент Джо Байден".
Автор статьи напомнил, что 60 лет назад, 27 октября 1962 года, был "мрачный день", ставший самым опасным кризисом в истории, который мог привести к смерти сотен миллионов людей.
Эксперт описал основные принципы из опыта Кеннеди, которым "нужно" и "нельзя" следовать для успешного выхода из кризисной ситуации.
Во-первых, нужно признать структурные реалии условий, в которых происходит конфронтация, предположил автор. Он добавил, что эти реалии лучше всего отражены в любимой фразе Рональда Рейгана: "В ядерной войне не может быть победителей, а потому она никогда не должна быть развязана".
Во-вторых, по мнению автора, США следует "проецировать американскую силу и решимость, демонстрируя свою силу противнику".
В-третьих, отметил Эллисон, нужно четко определять жизненно важные интересы Америки и способы их защиты.
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"К "нельзя" относится запрет на применение ядерного оружия, поскольку любое применение ядерного оружия запускает эскалацию, ведущую обе стороны к полномасштабной ядерной войне, а это будет означать уничтожение Соединенных Штатов", — написал автор.
Во-вторых, по словам Эллисона, нельзя допускать обычной военной атаки, где погибнут сотни солдат противника: это тоже станет ступенью к эскалации, которая может быстро привести к применению ядерного оружия.
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Президент Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике и постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, а от высокопоставленных представителей стран НАТО поступают высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" Москве при применении ядерного оружия на Украине.
В утвержденном указом президента России документе об основах государственной политики страны в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие при "поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применении ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
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