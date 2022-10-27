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В США представили, как Кеннеди отреагировал бы на украинский кризис - РИА Новости, 27.10.2022
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В США представили, как Кеннеди отреагировал бы на украинский кризис
В США представили, как Кеннеди отреагировал бы на украинский кризис - РИА Новости, 27.10.2022
В США представили, как Кеннеди отреагировал бы на украинский кризис
В условиях риска ядерного конфликта из-за ситуации на Украине США следует проанализировать "кубинский" опыт президента Джона Кеннеди, заявил профессор... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:52
2022-10-27T22:14
в мире
владимир путин
джо байден
рональд рейган
россия
украина
сша
евросоюз
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В условиях риска ядерного конфликта из-за ситуации на Украине США следует проанализировать "кубинский" опыт президента Джона Кеннеди, заявил профессор Гарвардской школы Кеннеди Грэм Т. Эллисон в статье для National Interest.Специалист назвал политику бывшего хозяина Белого дома во время ракетного кризиса "богатым источником подсказок". Они "могут пролить свет на вызовы, с которыми сегодня сталкиваются Соединенные Штаты, и на выбор, который делает президент Джо Байден".Автор статьи напомнил, что 60 лет назад, 27 октября 1962 года, был "мрачный день", ставший самым опасным кризисом в истории, который мог привести к смерти сотен миллионов людей."Очевидно, что Украина — это не Куба, Путин — не Хрущев, а 2022 год далек от 1962 года. Более того, история — это не кулинарная книга с рецептами, при точном следовании которым можно получить суфле", — отметил Эллисон.Эксперт описал основные принципы из опыта Кеннеди, которым "нужно" и "нельзя" следовать для успешного выхода из кризисной ситуации.Во-первых, нужно признать структурные реалии условий, в которых происходит конфронтация, предположил автор. Он добавил, что эти реалии лучше всего отражены в любимой фразе Рональда Рейгана: "В ядерной войне не может быть победителей, а потому она никогда не должна быть развязана".Во-вторых, по мнению автора, США следует "проецировать американскую силу и решимость, демонстрируя свою силу противнику".В-третьих, отметил Эллисон, нужно четко определять жизненно важные интересы Америки и способы их защиты."К "нельзя" относится запрет на применение ядерного оружия, поскольку любое применение ядерного оружия запускает эскалацию, ведущую обе стороны к полномасштабной ядерной войне, а это будет означать уничтожение Соединенных Штатов", — написал автор.Во-вторых, по словам Эллисона, нельзя допускать обычной военной атаки, где погибнут сотни солдат противника: это тоже станет ступенью к эскалации, которая может быстро привести к применению ядерного оружия.Президент Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике и постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, а от высокопоставленных представителей стран НАТО поступают высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" Москве при применении ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента России документе об основах государственной политики страны в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие при "поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применении ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
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в мире, владимир путин, джо байден, рональд рейган, россия, украина, сша, евросоюз, нато
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Рональд Рейган, Россия, Украина, США, Евросоюз, НАТО
21:52 27.10.2022 (обновлено: 22:14 27.10.2022)
 
В США представили, как Кеннеди отреагировал бы на украинский кризис

Обозреватель NI Эллисон представил, как Кеннеди отреагировал бы на украинский кризис

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент США Джон Кеннеди
Президент США Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В условиях риска ядерного конфликта из-за ситуации на Украине США следует проанализировать "кубинский" опыт президента Джона Кеннеди, заявил профессор Гарвардской школы Кеннеди Грэм Т. Эллисон в статье для National Interest.
Специалист назвал политику бывшего хозяина Белого дома во время ракетного кризиса "богатым источником подсказок". Они "могут пролить свет на вызовы, с которыми сегодня сталкиваются Соединенные Штаты, и на выбор, который делает президент Джо Байден".
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Автор статьи напомнил, что 60 лет назад, 27 октября 1962 года, был "мрачный день", ставший самым опасным кризисом в истории, который мог привести к смерти сотен миллионов людей.
"Очевидно, что Украина — это не Куба, Путин — не Хрущев, а 2022 год далек от 1962 года. Более того, история — это не кулинарная книга с рецептами, при точном следовании которым можно получить суфле", — отметил Эллисон.
Эксперт описал основные принципы из опыта Кеннеди, которым "нужно" и "нельзя" следовать для успешного выхода из кризисной ситуации.
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Во-первых, нужно признать структурные реалии условий, в которых происходит конфронтация, предположил автор. Он добавил, что эти реалии лучше всего отражены в любимой фразе Рональда Рейгана: "В ядерной войне не может быть победителей, а потому она никогда не должна быть развязана".
Во-вторых, по мнению автора, США следует "проецировать американскую силу и решимость, демонстрируя свою силу противнику".
В-третьих, отметил Эллисон, нужно четко определять жизненно важные интересы Америки и способы их защиты.
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"К "нельзя" относится запрет на применение ядерного оружия, поскольку любое применение ядерного оружия запускает эскалацию, ведущую обе стороны к полномасштабной ядерной войне, а это будет означать уничтожение Соединенных Штатов", — написал автор.
Во-вторых, по словам Эллисона, нельзя допускать обычной военной атаки, где погибнут сотни солдат противника: это тоже станет ступенью к эскалации, которая может быстро привести к применению ядерного оружия.
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Президент Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике и постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, а от высокопоставленных представителей стран НАТО поступают высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" Москве при применении ядерного оружия на Украине.
В утвержденном указом президента России документе об основах государственной политики страны в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие при "поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применении ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Байден заявил, что применение ядерного оружия Россией будет ошибкой
 
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