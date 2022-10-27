https://ria.ru/20221027/kaluga-1827356601.html

Калуге планируется присвоить звание "Город воинской доблести"

Калуге планируется присвоить звание "Город воинской доблести" - РИА Новости, 27.10.2022

Калуге планируется присвоить звание "Город воинской доблести"

Комиссия Калужской области по рассмотрению ходатайств о присвоении региональных почетных званий населенным пунктам и организациям одобрила присвоение Калуге... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:29

2022-10-27T20:29

2022-10-27T20:29

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КАЛУГА, 27 окт – РИА Новости. Комиссия Калужской области по рассмотрению ходатайств о присвоении региональных почетных званий населенным пунктам и организациям одобрила присвоение Калуге звания "Город воинской славы" и будет ходатайствовать об этом перед областными депутатами, сообщило правительство региона.Сообщается, что в четверг заместитель губернатора Карина Башкатова провела заседание комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении региональных почетных званий населенным пунктам и организациям Калужской области. Обсуждалось ходатайство гордумы Калуги о присвоении областному центру почетного звания "Город воинской доблести"."Отмечалось, что в годы Великой Отечественной войны на территории Калуги и в непосредственной близости от нее в ходе ожесточенных сражений жители города и защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, обороняя подступы к столице нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.Участники заседания подчеркивали, что значение Калужской наступательной операции в разгроме немцев под Москвой трудно переоценить. Фашисты были отброшены от Москвы на 200 километров. Калужская наступательная операция, начавшаяся 17 декабря 1941 года, победоносно закончилась 5 января 1942 года."Какую эпоху мы не возьмем, везде мы видим примеры героизма и подвигов калужан... На протяжении веков в Калуге неизменно совершался беспримерный подвиг. Надеюсь, когда на ее территории появится памятная стела о присвоении почетного звания "Город воинской доблести", то, подводя к ней наших детей, нашу молодежь, мы будем рассказывать подрастающему поколению об этих героических примерах", - заявил гендиректор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов.По итогам обсуждения комиссия единогласным решением рекомендовала направить инициативу о присвоении Калуге почетного звания "Город воинской доблести" в региональное заксобрание, сообщает областное правительство.Завершая заседание, Башкатова акцентировала внимание на важности сохранения исторической памяти о героическом прошлом городов и населенных пунктов Калужской области."На сегодняшний день почетные звания Калужской области носят уже 16 поселений. Но на калужской земле есть еще немало мест, где когда-то происходили судьбоносные для России сражения и которые достойны присвоения этих почетных званий", - заключила замгубернатора.

https://ria.ru/20221006/sosny-1822071218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, справки, калуга, калужская область, москва