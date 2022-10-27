Рейтинг@Mail.ru
Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации границы с Ливаном - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/izrail-1827128837.html
Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации границы с Ливаном
Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации границы с Ливаном - РИА Новости, 27.10.2022
Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации границы с Ливаном
Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации границы с Ливаном, сообщила пресс-служба главы кабмина. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:33
2022-10-27T11:54
ливан
израиль
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_c2d3e64280d0d51ec9957cd53b994f38.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации границы с Ливаном, сообщила пресс-служба главы кабмина.Как сообщает пресс-служба, правительство утвердило соглашение, в ближайшие часы премьер-министр Яир Лапид подпишет его.В четверг Израиль и Ливан подпишут соглашение по демаркации морской границы, что, по словам Лапида, позволит Израилю стать крупным поставщиком газа в Европу.Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.На данный момент дипломатические отношения между Израилем и Ливаном не установлены. После Второй Ливанской войны в 2006 году была принята резолюция 1701 Совбеза ООН о прекращения огня.
https://ria.ru/20221026/sammit-1826791889.html
https://ria.ru/20221025/dron-1826768168.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab475e69694a4a4d5cbf6c3a8a0132b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливан, израиль, в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
Ливан, Израиль, В мире, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
11:33 27.10.2022 (обновлено: 11:54 27.10.2022)
 
Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации границы с Ливаном

Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации морской границы с Ливаном

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации границы с Ливаном, сообщила пресс-служба главы кабмина.
Как сообщает пресс-служба, правительство утвердило соглашение, в ближайшие часы премьер-министр Яир Лапид подпишет его.
Мужчина проходит мимо флагов в Алжире - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 08:00
Ближний Восток балансирует на грани хаоса
В четверг Израиль и Ливан подпишут соглашение по демаркации морской границы, что, по словам Лапида, позволит Израилю стать крупным поставщиком газа в Европу.
Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.
На данный момент дипломатические отношения между Израилем и Ливаном не установлены. После Второй Ливанской войны в 2006 году была принята резолюция 1701 Совбеза ООН о прекращения огня.
Иранский БПЛА на выставке форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 20:30
Президент Израиля покажет в США факты применения иранских БПЛА на Украине
 
ЛиванИзраильВ миреЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала