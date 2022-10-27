https://ria.ru/20221027/izrail-1827128837.html

Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации границы с Ливаном

Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации границы с Ливаном - РИА Новости, 27.10.2022

Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации границы с Ливаном

Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации границы с Ливаном, сообщила пресс-служба главы кабмина. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:33

2022-10-27T11:33

2022-10-27T11:54

ливан

израиль

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило соглашение по демаркации границы с Ливаном, сообщила пресс-служба главы кабмина.Как сообщает пресс-служба, правительство утвердило соглашение, в ближайшие часы премьер-министр Яир Лапид подпишет его.В четверг Израиль и Ливан подпишут соглашение по демаркации морской границы, что, по словам Лапида, позволит Израилю стать крупным поставщиком газа в Европу.Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.На данный момент дипломатические отношения между Израилем и Ливаном не установлены. После Второй Ливанской войны в 2006 году была принята резолюция 1701 Совбеза ООН о прекращения огня.

https://ria.ru/20221026/sammit-1826791889.html

https://ria.ru/20221025/dron-1826768168.html

ливан

израиль

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ливан, израиль, в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля)