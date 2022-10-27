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Ирландия ужесточила правила въезда для россиян и белорусов - РИА Новости, 27.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221027/irlandiya-1827132557.html
Ирландия ужесточила правила въезда для россиян и белорусов
Ирландия ужесточила правила въезда для россиян и белорусов - РИА Новости, 27.10.2022
Ирландия ужесточила правила въезда для россиян и белорусов
Власти Ирландии приняли решение исключить Россию и Белоруссию из списка государств, чьим гражданам можно въезжать в страну с действующей британской визой,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:01
2022-10-27T12:01
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белоруссия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти Ирландии приняли решение исключить Россию и Белоруссию из списка государств, чьим гражданам можно въезжать в страну с действующей британской визой, сообщает АТОР.С 25 октября гостям из этих стран придется получать национальное разрешение на пересечение границы.По информации VFS Global — визового провайдера Ирландии в РФ – податься на турвизу можно за три месяца до предполагаемой поездки. Срок рассмотрения документов — от пяти рабочих дней до шести недель.Стоимость за однократное разрешение — 60 евро, многократное — 100 евро. Еще взимается сервисный сбор в размере 42,88 евро. Оплата в рублях наличными или банковской картой.По информации туроператоров, до пандемии организованные туристы получали национальные визы в Ирландию редко: как правило, россияне посещали эту страну по британской. В настоящее время туда едут чаще всего на учебу, по делам бизнеса или с личными целями.Прямых рейсов в Ирландию нет. Перелет между Москвой и Дублином с пересадкой в Стамбуле обойдется как минимум в 115 тысяч рублей за билет в оба конца.
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новости - туризм, туризм, ирландия, белоруссия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), великобритания, визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Ирландия, Белоруссия, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Великобритания, Визы
12:01 27.10.2022
 
Ирландия ужесточила правила въезда для россиян и белорусов

АТОР: Ирландия запретила гражданам России и Белоруссии въезд в страну с британской визой

© Фото : из личного архива Виталия КовальчукаДингл
Дингл - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : из личного архива Виталия Ковальчука
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти Ирландии приняли решение исключить Россию и Белоруссию из списка государств, чьим гражданам можно въезжать в страну с действующей британской визой, сообщает АТОР.
С 25 октября гостям из этих стран придется получать национальное разрешение на пересечение границы.
По информации VFS Global — визового провайдера Ирландии в РФ – податься на турвизу можно за три месяца до предполагаемой поездки. Срок рассмотрения документов — от пяти рабочих дней до шести недель.
Стоимость за однократное разрешение — 60 евро, многократное — 100 евро. Еще взимается сервисный сбор в размере 42,88 евро. Оплата в рублях наличными или банковской картой.
По информации туроператоров, до пандемии организованные туристы получали национальные визы в Ирландию редко: как правило, россияне посещали эту страну по британской. В настоящее время туда едут чаще всего на учебу, по делам бизнеса или с личными целями.
Прямых рейсов в Ирландию нет. Перелет между Москвой и Дублином с пересадкой в Стамбуле обойдется как минимум в 115 тысяч рублей за билет в оба конца.
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