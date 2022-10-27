https://ria.ru/20221027/irlandiya-1827132557.html

Ирландия ужесточила правила въезда для россиян и белорусов

Ирландия ужесточила правила въезда для россиян и белорусов - РИА Новости, 27.10.2022

Ирландия ужесточила правила въезда для россиян и белорусов

Власти Ирландии приняли решение исключить Россию и Белоруссию из списка государств, чьим гражданам можно въезжать в страну с действующей британской визой,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:01

2022-10-27T12:01

2022-10-27T12:01

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти Ирландии приняли решение исключить Россию и Белоруссию из списка государств, чьим гражданам можно въезжать в страну с действующей британской визой, сообщает АТОР.С 25 октября гостям из этих стран придется получать национальное разрешение на пересечение границы.По информации VFS Global — визового провайдера Ирландии в РФ – податься на турвизу можно за три месяца до предполагаемой поездки. Срок рассмотрения документов — от пяти рабочих дней до шести недель.Стоимость за однократное разрешение — 60 евро, многократное — 100 евро. Еще взимается сервисный сбор в размере 42,88 евро. Оплата в рублях наличными или банковской картой.По информации туроператоров, до пандемии организованные туристы получали национальные визы в Ирландию редко: как правило, россияне посещали эту страну по британской. В настоящее время туда едут чаще всего на учебу, по делам бизнеса или с личными целями.Прямых рейсов в Ирландию нет. Перелет между Москвой и Дублином с пересадкой в Стамбуле обойдется как минимум в 115 тысяч рублей за билет в оба конца.

https://ria.ru/20190627/1555900070.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, ирландия, белоруссия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), великобритания, визы