https://ria.ru/20221027/iran-1827273191.html

Глава МИД Ирана прокомментировал теракт в мавзолее

Глава МИД Ирана прокомментировал теракт в мавзолее - РИА Новости, 27.10.2022

Глава МИД Ирана прокомментировал теракт в мавзолее

Тегеран не позволит сделать свои национальные интересы и безопасность игрушкой террористов и тех, кто осуществляет иностранное вмешательство во внутренние дела... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:33

2022-10-27T17:33

2022-10-27T17:33

в мире

хосейн амир абдоллахиан

иран

тегеран (город)

шираз

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Тегеран не позволит сделать свои национальные интересы и безопасность игрушкой террористов и тех, кто осуществляет иностранное вмешательство во внутренние дела Ирана, заявил в четверг глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.Ранее ряд иранских СМИ сообщали, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения."Это преступление полностью прояснило недобрые намерения тех, кто поддерживает террор и насилие в Иране. Есть достоверные данные о том, что враги разработали многоуровневый проект по разжиганию нестабильности в Иране… Несомненно, мы не позволим национальным интересам и безопасности Ирана стать игрушкой в руках террористов и тех, кто вмешивается из-за границы, претендуя на (защиту) прав человека", - написал Абдоллахиан на своей странице в одной из соцсетей, комментируя атаку на мавзолей Шах-Черах.

https://ria.ru/20221027/dron-1827209110.html

иран

тегеран (город)

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в мире, хосейн амир абдоллахиан, иран, тегеран (город), шираз