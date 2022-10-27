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Глава МИД Ирана прокомментировал теракт в мавзолее - РИА Новости, 27.10.2022
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Глава МИД Ирана прокомментировал теракт в мавзолее
Глава МИД Ирана прокомментировал теракт в мавзолее - РИА Новости, 27.10.2022
Глава МИД Ирана прокомментировал теракт в мавзолее
Тегеран не позволит сделать свои национальные интересы и безопасность игрушкой террористов и тех, кто осуществляет иностранное вмешательство во внутренние дела... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:33
2022-10-27T17:33
в мире
хосейн амир абдоллахиан
иран
тегеран (город)
шираз
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Тегеран не позволит сделать свои национальные интересы и безопасность игрушкой террористов и тех, кто осуществляет иностранное вмешательство во внутренние дела Ирана, заявил в четверг глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.Ранее ряд иранских СМИ сообщали, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения."Это преступление полностью прояснило недобрые намерения тех, кто поддерживает террор и насилие в Иране. Есть достоверные данные о том, что враги разработали многоуровневый проект по разжиганию нестабильности в Иране… Несомненно, мы не позволим национальным интересам и безопасности Ирана стать игрушкой в руках террористов и тех, кто вмешивается из-за границы, претендуя на (защиту) прав человека", - написал Абдоллахиан на своей странице в одной из соцсетей, комментируя атаку на мавзолей Шах-Черах.
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тегеран (город)
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в мире, хосейн амир абдоллахиан, иран, тегеран (город), шираз
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Иран, Тегеран (город), Шираз
17:33 27.10.2022
 
Глава МИД Ирана прокомментировал теракт в мавзолее

Глава МИД Абдоллахиан: Иран не позволит сделать свои интересы игрушкой террористов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Тегеран не позволит сделать свои национальные интересы и безопасность игрушкой террористов и тех, кто осуществляет иностранное вмешательство во внутренние дела Ирана, заявил в четверг глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.
Ранее ряд иранских СМИ сообщали, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.
"Это преступление полностью прояснило недобрые намерения тех, кто поддерживает террор и насилие в Иране. Есть достоверные данные о том, что враги разработали многоуровневый проект по разжиганию нестабильности в Иране… Несомненно, мы не позволим национальным интересам и безопасности Ирана стать игрушкой в руках террористов и тех, кто вмешивается из-за границы, претендуя на (защиту) прав человека", - написал Абдоллахиан на своей странице в одной из соцсетей, комментируя атаку на мавзолей Шах-Черах.
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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В миреХосейн Амир АбдоллахианИранТегеран (город)Шираз
 
 
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