https://ria.ru/20221027/inflyatsiya-1827362171.html

Путин спрогнозировал инфляцию в 12 процентов к концу года в России

Путин спрогнозировал инфляцию в 12 процентов к концу года в России - РИА Новости, 27.10.2022

Путин спрогнозировал инфляцию в 12 процентов к концу года в России

Инфляция в России к концу 2022 года будет примерно 12% и имеет тенденцию к понижению - в первом квартале 2023 года ожидается ее замедление до 5% в годовом... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:54

2022-10-27T20:54

2022-10-27T21:06

россия

экономика

владимир путин

нидерланды

цены на нефть

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Инфляция в России к концу 2022 года будет примерно 12% и имеет тенденцию к понижению - в первом квартале 2023 года ожидается ее замедление до 5% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин."Инфляция у нас по году будет 12%, ну примерно. И она имеет тенденцию к понижению. В первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она будет где-то в районе 5%. В странах Евросоюза с развитой экономикой - 17% вот в Нидерландах, в некоторых - 21-23%. В два раза больше, чем у нас", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/inflyatsiya-1827104314.html

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россия, экономика, владимир путин, нидерланды, цены на нефть