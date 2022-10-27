https://ria.ru/20221027/inflyatsiya-1827362171.html
Путин спрогнозировал инфляцию в 12 процентов к концу года в России
Путин спрогнозировал инфляцию в 12 процентов к концу года в России - РИА Новости, 27.10.2022
Путин спрогнозировал инфляцию в 12 процентов к концу года в России
Инфляция в России к концу 2022 года будет примерно 12% и имеет тенденцию к понижению - в первом квартале 2023 года ожидается ее замедление до 5% в годовом... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:54
2022-10-27T20:54
2022-10-27T21:06
россия
экономика
владимир путин
нидерланды
цены на нефть
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Инфляция в России к концу 2022 года будет примерно 12% и имеет тенденцию к понижению - в первом квартале 2023 года ожидается ее замедление до 5% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин."Инфляция у нас по году будет 12%, ну примерно. И она имеет тенденцию к понижению. В первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она будет где-то в районе 5%. В странах Евросоюза с развитой экономикой - 17% вот в Нидерландах, в некоторых - 21-23%. В два раза больше, чем у нас", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/inflyatsiya-1827104314.html
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россия, экономика, владимир путин, нидерланды, цены на нефть
Россия, Экономика, Владимир Путин, Нидерланды, Цены на нефть
20:54 27.10.2022 (обновлено: 21:06 27.10.2022)
Путин спрогнозировал инфляцию в 12 процентов к концу года в России
Путин: инфляция в России к концу года составит 12 процентов и имеет тенденцию к понижению