Рейтинг@Mail.ru
Темрезов: КЧР получит грант на развитие молодежной политики - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20221027/grant-1827265552.html
Темрезов: КЧР получит грант на развитие молодежной политики
Темрезов: КЧР получит грант на развитие молодежной политики - РИА Новости, 27.10.2022
Темрезов: КЧР получит грант на развитие молодежной политики
Карачаево-Черкесия по итогам всероссийского конкурса Росмолодежи "Регион для молодых" получит грант в размере 57 миллионов рублей, сообщил в социальных сетях... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:19
2022-10-27T17:19
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585314941_0:35:666:410_1920x0_80_0_0_566aa45d5ed5dd9e626569ebd1f77d69.jpg
ЧЕРКЕССК, 27 окт – РИА Новости. Карачаево-Черкесия по итогам всероссийского конкурса Росмолодежи "Регион для молодых" получит грант в размере 57 миллионов рублей, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.Средства пойдут на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в 2023 году.Он отметил, что конкурс проводится в рамках федерального проекта "Молодёжь России" национального проекта "Образование".Глава региона выразил уверенность, что это станет подспорьем для создания новых, качественных условий для самореализации талантливой молодежи в Карачаево-Черкесии.
https://ria.ru/20220915/tsentry-1816941748.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585314941_37:0:629:444_1920x0_80_0_0_b02eaaa6ed674342d024920ee5c75258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рашид темрезов, общество
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Общество
17:19 27.10.2022
 

Темрезов: КЧР получит грант на развитие молодежной политики

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 27 окт – РИА Новости. Карачаево-Черкесия по итогам всероссийского конкурса Росмолодежи "Регион для молодых" получит грант в размере 57 миллионов рублей, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.
Средства пойдут на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в 2023 году.
"В республике будет создан молодежный центр, корпоративный университет, интеллектуальные клубы, организовано обучение в сфере легкой промышленности, программирования и туризма, проведение тренингов, развитие добровольчества, организацию летнего палаточного лагеря и многое другое", - сообщил Темрезов.
Он отметил, что конкурс проводится в рамках федерального проекта "Молодёжь России" национального проекта "Образование".
Глава региона выразил уверенность, что это станет подспорьем для создания новых, качественных условий для самореализации талантливой молодежи в Карачаево-Черкесии.
Центр Точка роста в Карачаево-Черкесии
15 сентября, 12:08Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: в КЧР открылись 26 центров "Точка роста"
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала