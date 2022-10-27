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Темрезов: КЧР получит грант на развитие молодежной политики

Темрезов: КЧР получит грант на развитие молодежной политики - РИА Новости, 27.10.2022

Темрезов: КЧР получит грант на развитие молодежной политики

Карачаево-Черкесия по итогам всероссийского конкурса Росмолодежи "Регион для молодых" получит грант в размере 57 миллионов рублей, сообщил в социальных сетях... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:19

2022-10-27T17:19

2022-10-27T17:19

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

общество

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ЧЕРКЕССК, 27 окт – РИА Новости. Карачаево-Черкесия по итогам всероссийского конкурса Росмолодежи "Регион для молодых" получит грант в размере 57 миллионов рублей, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.Средства пойдут на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в 2023 году.Он отметил, что конкурс проводится в рамках федерального проекта "Молодёжь России" национального проекта "Образование".Глава региона выразил уверенность, что это станет подспорьем для создания новых, качественных условий для самореализации талантливой молодежи в Карачаево-Черкесии.

https://ria.ru/20220915/tsentry-1816941748.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рашид темрезов, общество