Темрезов: КЧР получит грант на развитие молодежной политики
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 27 окт – РИА Новости. Карачаево-Черкесия по итогам всероссийского конкурса Росмолодежи "Регион для молодых" получит грант в размере 57 миллионов рублей, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.
Средства пойдут на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в 2023 году.
"В республике будет создан молодежный центр, корпоративный университет, интеллектуальные клубы, организовано обучение в сфере легкой промышленности, программирования и туризма, проведение тренингов, развитие добровольчества, организацию летнего палаточного лагеря и многое другое", - сообщил Темрезов.
Он отметил, что конкурс проводится в рамках федерального проекта "Молодёжь России" национального проекта "Образование".
Глава региона выразил уверенность, что это станет подспорьем для создания новых, качественных условий для самореализации талантливой молодежи в Карачаево-Черкесии.