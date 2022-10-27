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Путин назвал западную модель глобализации неоколониальной - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин назвал западную модель глобализации неоколониальной
Путин назвал западную модель глобализации неоколониальной - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал западную модель глобализации неоколониальной
Задача Запада была понятная - укрепить безоговорочное доминирование в мире, поставив для этого себе на службу ресурсы всей планеты "под соусом так называемой... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:02
2022-10-27T18:02
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Задача Запада была понятная - укрепить безоговорочное доминирование в мире, поставив для этого себе на службу ресурсы всей планеты "под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости", заявил президент РФ Владимир Путин."Задача была понятная - укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике. А для этого - поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и экономические возможности всей планеты", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, Запад хочет это сделать "под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости". "Причем в этой системе Запад изначально заложил себе огромную фору, так как сам разрабатывал ее принципы и механизмы", - подчеркнул глава российского государства.Он добавил, что западная модель глобализации строилась на монополизации, на стирании "всех и всяческих различий - неоколониальная по своей сути". При этом как только выгоду стали извлекать из глобализации не западные страны, а другие государства, в том числе и азиатские - "Запад сразу же поменял, вовсе отменил многие правила".
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
18:02 27.10.2022
 
Путин назвал западную модель глобализации неоколониальной

Путин: западная модель глобализации строилась на монополизации, на стирании всех различий

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Задача Запада была понятная - укрепить безоговорочное доминирование в мире, поставив для этого себе на службу ресурсы всей планеты "под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Задача была понятная - укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике. А для этого - поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и экономические возможности всей планеты", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, Запад хочет это сделать "под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости". "Причем в этой системе Запад изначально заложил себе огромную фору, так как сам разрабатывал ее принципы и механизмы", - подчеркнул глава российского государства.
Он добавил, что западная модель глобализации строилась на монополизации, на стирании "всех и всяческих различий - неоколониальная по своей сути". При этом как только выгоду стали извлекать из глобализации не западные страны, а другие государства, в том числе и азиатские - "Запад сразу же поменял, вовсе отменил многие правила".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 18:00
Путин заявил, что большинство народов мира уже не хочет подчиняться Западу
 
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