https://ria.ru/20221027/globalizatsiya-1827290657.html

Путин назвал западную модель глобализации неоколониальной

Путин назвал западную модель глобализации неоколониальной - РИА Новости, 27.10.2022

Путин назвал западную модель глобализации неоколониальной

Задача Запада была понятная - укрепить безоговорочное доминирование в мире, поставив для этого себе на службу ресурсы всей планеты "под соусом так называемой... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:02

2022-10-27T18:02

2022-10-27T18:02

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Задача Запада была понятная - укрепить безоговорочное доминирование в мире, поставив для этого себе на службу ресурсы всей планеты "под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости", заявил президент РФ Владимир Путин."Задача была понятная - укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике. А для этого - поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и экономические возможности всей планеты", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, Запад хочет это сделать "под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости". "Причем в этой системе Запад изначально заложил себе огромную фору, так как сам разрабатывал ее принципы и механизмы", - подчеркнул глава российского государства.Он добавил, что западная модель глобализации строилась на монополизации, на стирании "всех и всяческих различий - неоколониальная по своей сути". При этом как только выгоду стали извлекать из глобализации не западные страны, а другие государства, в том числе и азиатские - "Запад сразу же поменял, вовсе отменил многие правила".

https://ria.ru/20221027/putin-1827287736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, в мире