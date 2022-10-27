https://ria.ru/20221027/globalizatsiya-1827290657.html
Путин назвал западную модель глобализации неоколониальной
Путин назвал западную модель глобализации неоколониальной - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал западную модель глобализации неоколониальной
Задача Запада была понятная - укрепить безоговорочное доминирование в мире, поставив для этого себе на службу ресурсы всей планеты "под соусом так называемой... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:02
2022-10-27T18:02
2022-10-27T18:02
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Задача Запада была понятная - укрепить безоговорочное доминирование в мире, поставив для этого себе на службу ресурсы всей планеты "под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости", заявил президент РФ Владимир Путин."Задача была понятная - укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике. А для этого - поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и экономические возможности всей планеты", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, Запад хочет это сделать "под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости". "Причем в этой системе Запад изначально заложил себе огромную фору, так как сам разрабатывал ее принципы и механизмы", - подчеркнул глава российского государства.Он добавил, что западная модель глобализации строилась на монополизации, на стирании "всех и всяческих различий - неоколониальная по своей сути". При этом как только выгоду стали извлекать из глобализации не западные страны, а другие государства, в том числе и азиатские - "Запад сразу же поменял, вовсе отменил многие правила".
https://ria.ru/20221027/putin-1827287736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин назвал западную модель глобализации неоколониальной
Путин: западная модель глобализации строилась на монополизации, на стирании всех различий
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Задача Запада была понятная - укрепить безоговорочное доминирование в мире, поставив для этого себе на службу ресурсы всей планеты "под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Задача была понятная - укрепить безоговорочное доминирование Запада в мировой экономике и политике. А для этого - поставить себе на службу природные и финансовые ресурсы, интеллектуальные, кадровые и экономические возможности всей планеты", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, Запад хочет это сделать "под соусом так называемой новой глобальной взаимозависимости". "Причем в этой системе Запад изначально заложил себе огромную фору, так как сам разрабатывал ее принципы и механизмы", - подчеркнул глава российского государства.
Он добавил, что западная модель глобализации строилась на монополизации, на стирании "всех и всяческих различий - неоколониальная по своей сути". При этом как только выгоду стали извлекать из глобализации не западные страны, а другие государства, в том числе и азиатские - "Запад сразу же поменял, вовсе отменил многие правила".