https://ria.ru/20221027/gippeastrum-1827216826.html

Гиппеаструм: правила ухода и способы размножения комнатного цветка

Гиппеаструм: описание комнатного цветка, уход и выращивание в домашних условиях

Гиппеаструм: правила ухода и способы размножения комнатного цветка

Гиппеаструм - яркое, привлекающее взгляды растение с длинным цветоносом, большими листьями и эффектными соцветиями, полюбившееся многим цветоводам за красоту и... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:15

2022-10-27T16:15

2022-10-27T16:23

цветы

растения

россия

общество

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Гиппеаструм - яркое, привлекающее взгляды растение с длинным цветоносом, большими листьями и эффектными соцветиями, полюбившееся многим цветоводам за красоту и необычность. История происхождения цветка, особенности размножения луковиц в домашних условиях, как правильно ухаживать за этим комнатным растением, чтобы его цветение происходило ежегодно, - в материале РИА Новости.ГиппеаструмГиппеаструм - растение, происходящее родом из Америки, насчитывает более 80 видов и прекрасно себя чувствует в наших широтах как в качестве комнатного цветка, так и на летних клумбах. Название произошло от двух греческих слов: hipperos - "всадник" и astron - "звезда". Огромные шестилепестковые "звезды" гиппеаструма обычно распускаются в канун Рождества и радуют владельцев всю зиму.Ботаническое описаниеЦветок относится к семейству амариллисовых. Это многолетнее луковичное растение, округлые клубни имеют размер от 5 до 10 сантиметров в диаметре и покрыты сомкнутыми чешуйками, корни - шнуровидные. Линейные листья вырастают до 70 см в длину и 5 см в ширину и располагаются в два супротивных ряда, окраска в основном зеленая, у некоторых сортов может быть бордовая. Зонтиковидное соцветие имеет от двух до шести обоеполых цветов и достигает 15 сантиметров в высоту и 25 в ширину, цветонос полый, безлистный, цилиндрической формы, в зависимости от сорта, вырастает до 35 - 80 см. Трубчатые или воронковидные цветки на длинных черешках могут иметь самую разнообразную окраску, но чаще всего встречаются все оттенки красного и белого. После цветения образуются плоды в виде трехстворчатых коробочек, в которых созревают мелкие семена, всхожесть которых почти 100 %, если они свежие.Родина растенияВ естественных условиях гиппеаструм произрастает в тропических и субтропических лесах Америки, в частности, в бассейне реки Амазонка. Культивация растения в умеренном и холодном климате стала возможна лишь в XVII веке, когда в Европе начали массово строиться ботанические сады и оранжереи, а мореплаватели, охотники за растениями и ботаники, стремящиеся открыть новые биологические виды, стали привозить экзотические цветы.Виды и классификацияСуществует несколько разных классификаций гиппеаструмов, например, голландцы группируют их по форме и размеру цветов (крупноцветковые, среднецветковые и мелкоцветковые), японцы выделяют следующие группы: крупноцветковые, среднецветковые, миниатюрные, сверхминиатюрные.На данный момент в нашей стране сформировалось и устоялось разделение этих растений на: простые (крупноцветковые, среднецветковые, мелкоцветковые), махровые (крупноцветковые, среднецветковые, мелкоцветковые), сибистры, орхидееподобные и трубчатые гибриды.Простые мелкоцветковыеПростые гиппеаструмы можно высаживать с августа по январь, соцветия появляются через три месяца после посадки. Наиболее популярные:Простые крупноцветковыеОбладают более крупными соцветиями, к популярным сортам можно отнести:Простые среднецветковыеПростые гиппеаструмы с соцветиями среднего размера, наиболее распространенные сорта:Махровые мелкоцветковыеЭффектна разновидность с плотными объемными бутонами, разнообразием окрасов и узоров на лепестках. Также делятся по размеру соцветий на мелкие, средние и крупные сорта. К мелкоцветковым махровым гиппеаструмам относится сорт "Зомби".Махровые крупноцветковыеКрупными махровыми цветами обладают:Махровые среднецветковыеСреди цветов среднего размера примечательны сорта:Гиппеаструмы-орхидеиКрупные растения с длинными стрелками (до 70 см), формой цветка напоминающие орхидею. Обычно имеют по два цветоноса на одной луковице и соцветия диаметром до 20 см совершенно разного окраса. Гиппеаструмы этого вида имеют тонкий ярко выраженный аромат:Трубчатые гиппеаструмыИз-за формы соцветия их еще называют воронковидными или лилейными, имеют вытянутые бутоны, похожие на лилию. Это довольно крупные растения с массивным цветоносом, достигающим одного метра и выше. Полумахровые лепестки имеют разнообразный окрас, на одной луковице развивается по 2-3 цветоноса, каждый с четырьмя цветками:СибистрыЭта разновидность схожа с пауком, поэтому гиппеаструмы этого вида еще называют паукообразными. Все сорта этой группы происходят от одного вида: "Боливийский сибистр". Устойчивы к заболеваниям и переносят неправильный уход, отличаются высокой плодовитостью. Цветонос имеет по четыре бутона с длинными тычинками:ПосадкаДля посадки выбирают крепкие крупные луковицы диаметром не менее 7 см. Высаживать их нужно с октября по ноябрь с перерывом в три недели, чтобы растянуть цветение. Перед тем, как поместить луковицу в грунт, ее лучше положить на неделю в светлое место нижней частью вверх, а после - поместить в горшок, прикопав на две трети, оставив одну треть над поверхностью земли. На дно необходимо положить дренаж в виде керамзита или гравия, расстояние между луковицей и стенками горшка не должно превышать 2-3 см. Для проращивания лучше выбирать окна, расположенные на южной стороне, поливать следует осторожно, стараясь не попадать на луковицы. Через месяц после посадки растение зацветет, после этого его лучше переставить на северную сторону, чтобы свет был рассеянным.УходГиппеаструм не требует сложного ухода, но всем, кто решил заниматься его выращиванием, следует знать, что цветок имеет ярко выраженный период покоя.ТемператураВо время интенсивного роста и цветения растение нуждается в тепле (от +17 до +23 градусов), в летние месяцы рекомендуется прикапывать гиппеаструм в открытый грунт с горшком, но выбирать для этого места, в которых исключен застой воды.Влажность воздуха, опрыскиваниеЕсли в помещении слишком сухой воздух, бутоны можно слегка опрыскивать, но в период покоя это категорически противопоказано. В целом, он не требует особого режима влажности.ОсвещениеСветолюбивое растение, но не любит прямые лучи солнца, самый лучший вариант - рассеянный яркий свет, поэтому на южной стороне его лучше притенять или располагать за другими цветами.Требования к почвеСамый лучший состав субстрата для этого вида - смесь дерновой, листовой земли, торфа и песка в соотношении 1:2:1:0,5 с добавлением золы. Подойдет и готовая земля, предназначенная для пальм и драцен, но в нее лучше добавить речной песок.ГоршокГоршок должен быть больше луковицы на 2-3 см, по мере ее увеличения в диаметре гиппеаструм рекомендуется пересаживать в более широкий горшок.МестоположениеСамый лучший вариант - южные, юго-западные, юго-восточные окна, в период покоя подойдет северная сторона.ПоливДо того, как на луковице появится цветонос, поливать растение не нужно, влага провоцирует излишний рост листьев. Но как только росток достигнет 10 см в высоту, полив возобновляется: гиппеаструм необходимо поливать в поддон водой комнатной температуры приблизительно два-три раза в неделю, не давая земляному кому просохнуть и не допуская застоя воды. С осени до середины зимы, когда цветок впадает в спячку, полив сокращается до нуля (уже в сентябре норма воды сокращается в два раза, а горшок переносится в затененное сухое помещение).Воду для полива лучше брать отстоявшуюся, талую или дождевую, комнатной температуры. Как только росток достигнет 15 см в высоту, его можно полить слабым раствором марганца.ПодкормкиС начала цветения и до того момента, как листья начнут увядать, растение стоит подкармливать органическими и минеральными комплексами один раз в две недели, совмещая это действие с поливом. Хорошо подойдут такие удобрения, как "Эффект", "Пальма", "Плодородие". Чередуя органические и минеральные подкормки, можно добиться густой листвы и обильного цветения, которое может повториться даже летом на луковицах старше пяти лет. Можно приготовить органическое удобрение самостоятельно: 300 г коровяка или 85 г птичьего помета развести в 10 литрах воды. Минеральные удобрения дозировать по инструкции, написанной производителем, чаще всего это 2-3 капли на 1 литр воды.ЦветениеПериод цветения гиппеаструма длится около трех недель. Примерно два дня бутоны распускаются (все сразу или поочередно) и неделю радуют владельцев яркими соцветиями. Длительность цветения зависит от нескольких факторов:Гиппеаструм цветет один раз в году (осенью, зимой или ранней весной, а при хорошем уходе и летом), все зависит от ухода и правильного введения в период покоя и выведения из него.ПересадкаОдин раз в два-три года растение нужно пересаживать, горшок нужно брать на 10 см больше самой луковицы (от луковицы до бортиков должно оставаться расстояние 2 см). Пересадку лучше всего проводить перед периодом покоя или перед выходом из него методом перевалки (не очищая от старой земли, чтобы не повредить корни), клубень помещают в новый субстрат так, чтобы одна треть его находилась над поверхностью земли.Особенности зимнего уходаПериод покоя цветка начинается в сентябре, а заканчивается в январе. Если растение провело лето на открытом воздухе, его заносят в дом и начинают постепенно сокращать частоту полива. Листья засыхают и отпадают сами, а цветонос необходимо полностью обрезать. Горшок с гиппеаструмом ставят в помещение с температурой воздуха не выше 10 градусов. Лучше всего, чтобы в том месте, где зимует растение, было также сухо и темно. В это время полив и подкормки не производятся. Вывод из состояния покоя начинается в январе, в это время горшок с цветком ставят на теневой подоконник, а после того, как росток достигнет 10 см, его переносят на освещенную сторону.РазмножениеГиппеаструм легко размножается разными способами, в зависимости от того, что цветовод желает получить в результате, можно выбрать размножение семенами, делением клубней, детками.СеменамиРазмножение семенами больше подходит для выведения новых сортов, так как оно не гарантирует передачи материнских признаков сеянцам. Кроме того, не все сорта гиппеаструмов способны самоопыляться. Этот способ наиболее долгий и трудоемкий, а выращенная из семян луковица зацветет только на 5-6 год при хорошем уходе.Для опыления выбирают только самые здоровые крупные клубни, во время цветения рыльце пестика одного сорта опыляют пыльцой другого сорта (с начала расхождения лопастей пестика и до полного их раскрытия). Семена созревают около двух месяцев, сбор можно производить после того, как коробочка начнет раскрываться. Для того чтобы отобрать всхожие семена, их нужно перебрать: для посадки подходят только самые крупные, с зародышем внутри (можно определить наощупь). После этого семенной материал необходимо прорастить, слегка присыпав субстратом, или поместив в воду с активированным углем. Как только семя даст росток, его нужно посадить ростком вниз, в это время очень важен правильный уход за сеянцами: достаточное количество света, тепла (23 градуса) и влаги.ЧешуйкамиЭтим способом размножения обычно пользуются в августе: клубень делят на 7-8 частей, чешуйки аккуратно отделяют друг от друга и от донца, присыпают активированным углем, срезы необходимо подсушить и высадить растения основанием вниз в смесь торфа и песка (1:2) на глубину 5 мм. Примерно через два месяца на чешуйках появляются детки с корнями. Для их правильного развития температура в помещении не должна опускаться ниже 25 градусов."Детками"При таком способе сохраняются все сортовые особенности растений, но детки образуются на клубнях достаточно редко (частота образования зависит от сорта гиппеаструма, например, махровые сорта дают деток неохотно). Отростки отделяют от материнских клубней при пересадке растения, выбирать для размножения необходимо только те, которые не меньше 2 см в диаметре и имеют развитую корневую систему.Делением луковицыДля деления отбираются только здоровые сочные луковицы. Не подходят те, которые подсохли, находились на длительном хранении, не стоит трогать растение, которое находится в периоде цветения или только что отцвело. Клубень необходимо тщательно промыть, убрать старые чешуйки, верхнюю часть срезать чистым ножом примерно на одну треть. После этого луковицу вертикально разрезают на 8-10 сегментов шириной 1-2 см, потом каждый сегмент делится еще на 4-5 частей, скрепленных у основания донышком. Перед посадкой деленки замачивают в растворе фунгицида. Высаживать их нужно в субстрат, состоящий из смеси перлита, торфа, песка и древесных опилок. Лучше всего, чтобы ящики с сеянцами имели нижний подогрев, деленки заглубляются на одну треть, а образование деток происходит через месяц после посадки, через три месяца они уже имеют жизнеспособную корневую систему. Субстрат должен находиться все время во влажном состоянии (75-80%), не пересыхать и не переувлажняться. Температура земли - 25 градусов, воздуха - 23-24.Болезни и вредителиГиппеаструм достаточно неприхотливое растение, но неправильный уход может спровоцировать его заболевание или даже гибель.Если луковица после посадки не дает побегов при правильном уходе, необходимо выкопать ее и проверить: она должна быть твердой наощупь и здоровой. Если в течение 1,5 месяцев побеги не появляются, клубень нежизнеспособен.На второй год после успешного цветения и периода покоя побеги не появляются - недостаточно питательных веществ. Растение нужно подкармливать вплоть до полного увядания листьев.Цветы и листья бледнеют - недостаточный полив.Если растение сначала хорошо идет в рост, а потом замедляется - необходимо проверить наличие вредителей в почве и пролить ее инсектицидом.На листьях и клубне видны красные пятна - растение поражено грибком, необходимо вырезать все поврежденные места, присыпать ранки смесью мела и медного купороса в соотношении 20:1, дать просохнуть и высадить в новую почвосмесь, обработанную фунгицидом.Белый налет на листьях говорит о поражении мучнистой росой, цветок нужно обработать любым препаратом от этого заболевания.Гиппеаструм не цветет - не был организован период покоя, недостаточно питательных веществ, неправильный режим полива или неподходящая температура содержания.Ошибки в уходеПри уходе за гиппеаструмом начинающие цветоводы могут совершить ряд ошибок:Не давать цветку уходить на период покоя, в этом случае он перестает цвести.При чрезмерном увлажнении почвы растение перестает расти, луковицы начинают гнить, а в субстрате появляются вредители.Если цветок содержать при температуре ниже 20 градусов, он начинает чернеть, это же происходит и при высоком уровне сырости в помещении.На прямых солнечных лучах цветы и листва становятся бледными.Гиппеаструм ядовитый или нетЭто ядовитое растение, во всех его частях содержится алкалоид ликорин, который при попадании в пищу может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта различной тяжести, поэтому гиппеаструм лучше держать в местах, недоступных для детей и животных.Легенда о цветкеГиппеаструм часто путают с амариллисом, они похожи, но это совершенно разные растения. С происхождением амариллиса связана красивая легенда о нимфе, именем которой назван цветок. Девушка была настолько хороша, что любой юноша, увидев ее, мгновенно влюблялся, страдал и увядал, а беспечная нимфа смеялась и делилась с подругами очередной победой. Время шло, ряды поклонников множились, и боги решили, что шалостям амариллис необходимо положить конец. Они призвали бога осени и увядания, чтобы он наказал нимфу, но тот, увидев красавицу, тоже влюбился. Тогда он превратил девушку в цветок неземной красоты и перенес его подальше от людей, в африканскую пустыню, с тех пор среди бескрайних песков в самом начале осени распускается удивительный цветок амариллис. Прошли века, и беспечная нимфа раскаялась, боги разрешили ей покинуть цветок и вернуться в небесные чертоги, а растение оставили людям.Приметы и суеверияЯркий и эффектный цветок не может не привлекать внимание, в народе со временем сложилось много примет и суеверий, связанных с ним:

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Артем Смирнов

цветы, растения, россия, общество