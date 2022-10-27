https://ria.ru/20221027/geroy-1827210789.html

В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Майбороды

В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Майбороды - РИА Новости, 27.10.2022

В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Майбороды

Парламент Кабардино-Балкарии поддержал предложение о присвоении безымянной горе в Эльбрусском районе республики имени Героя России Виталия Майбороды, погибшего... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:09

2022-10-27T15:09

2022-10-27T15:09

общество

россия

эльбрусский район

раменский

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Парламент Кабардино-Балкарии поддержал предложение о присвоении безымянной горе в Эльбрусском районе республики имени Героя России Виталия Майбороды, погибшего во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, передает корреспондент РИА Новости."В парламент республики поступило обращение с предложением о присвоении безымянной горе Большого Кавказского хребта, расположенной на территории сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского района, наименования "Виталия Майбороды", - сказал представлявший документ председатель парламентского комитета Борис Мальбахов.По его словам, данное предложение одобрено Советом местного самоуправления Верхнего Баксана."После принятия постановления документы будут направлены на экспертизу в Росреестр", - отметил Мальбахов.Он сообщил, что уроженец подмосковного Раменского Виталий Майборода принимал активное участие в борьбе с терроризмом, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, Мужества, "За военные заслуги", медалью Суворова. 20 марта 2013 года Майборода погиб в ходе контртеррористической операции, ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.Высота вершины, которой будет присвоено имя Майбороды, составляет 3539 метров.

https://ria.ru/20221014/zhoga-1824008157.html

https://ria.ru/20221018/kabardino-balkariya-1824811576.html

россия

эльбрусский район

раменский

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общество, россия, эльбрусский район, раменский, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)