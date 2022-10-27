https://ria.ru/20221027/geroy-1827210789.html
В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Майбороды
В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Майбороды - РИА Новости, 27.10.2022
В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Майбороды
Парламент Кабардино-Балкарии поддержал предложение о присвоении безымянной горе в Эльбрусском районе республики имени Героя России Виталия Майбороды, погибшего... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:09
2022-10-27T15:09
2022-10-27T15:09
общество
россия
эльбрусский район
раменский
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152625/54/1526255430_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_f96be1307335c537659d6651e7dcee6d.jpg
НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Парламент Кабардино-Балкарии поддержал предложение о присвоении безымянной горе в Эльбрусском районе республики имени Героя России Виталия Майбороды, погибшего во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, передает корреспондент РИА Новости."В парламент республики поступило обращение с предложением о присвоении безымянной горе Большого Кавказского хребта, расположенной на территории сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского района, наименования "Виталия Майбороды", - сказал представлявший документ председатель парламентского комитета Борис Мальбахов.По его словам, данное предложение одобрено Советом местного самоуправления Верхнего Баксана."После принятия постановления документы будут направлены на экспертизу в Росреестр", - отметил Мальбахов.Он сообщил, что уроженец подмосковного Раменского Виталий Майборода принимал активное участие в борьбе с терроризмом, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, Мужества, "За военные заслуги", медалью Суворова. 20 марта 2013 года Майборода погиб в ходе контртеррористической операции, ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.Высота вершины, которой будет присвоено имя Майбороды, составляет 3539 метров.
https://ria.ru/20221014/zhoga-1824008157.html
https://ria.ru/20221018/kabardino-balkariya-1824811576.html
россия
эльбрусский район
раменский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152625/54/1526255430_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_2442888d73647fdb253eb389b7c43dab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, эльбрусский район, раменский, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, Россия, Эльбрусский район, Раменский, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Майбороды
В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Виталия Майбороды
НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Парламент Кабардино-Балкарии поддержал предложение о присвоении безымянной горе в Эльбрусском районе республики имени Героя России Виталия Майбороды, погибшего во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, передает корреспондент РИА Новости.
"В парламент республики поступило обращение с предложением о присвоении безымянной горе Большого Кавказского хребта, расположенной на территории сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского района, наименования "Виталия Майбороды", - сказал представлявший документ председатель парламентского комитета Борис Мальбахов.
По его словам, данное предложение одобрено Советом местного самоуправления Верхнего Баксана.
"После принятия постановления документы будут направлены на экспертизу в Росреестр", - отметил Мальбахов.
Он сообщил, что уроженец подмосковного Раменского Виталий Майборода принимал активное участие в борьбе с терроризмом, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, Мужества, "За военные заслуги", медалью Суворова. 20 марта 2013 года Майборода погиб в ходе контртеррористической операции, ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Высота вершины, которой будет присвоено имя Майбороды, составляет 3539 метров.