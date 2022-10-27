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В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Майбороды - РИА Новости, 27.10.2022
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В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Майбороды
В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Майбороды - РИА Новости, 27.10.2022
В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Майбороды
Парламент Кабардино-Балкарии поддержал предложение о присвоении безымянной горе в Эльбрусском районе республики имени Героя России Виталия Майбороды, погибшего... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:09
2022-10-27T15:09
общество
россия
эльбрусский район
раменский
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Парламент Кабардино-Балкарии поддержал предложение о присвоении безымянной горе в Эльбрусском районе республики имени Героя России Виталия Майбороды, погибшего во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, передает корреспондент РИА Новости."В парламент республики поступило обращение с предложением о присвоении безымянной горе Большого Кавказского хребта, расположенной на территории сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского района, наименования "Виталия Майбороды", - сказал представлявший документ председатель парламентского комитета Борис Мальбахов.По его словам, данное предложение одобрено Советом местного самоуправления Верхнего Баксана."После принятия постановления документы будут направлены на экспертизу в Росреестр", - отметил Мальбахов.Он сообщил, что уроженец подмосковного Раменского Виталий Майборода принимал активное участие в борьбе с терроризмом, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, Мужества, "За военные заслуги", медалью Суворова. 20 марта 2013 года Майборода погиб в ходе контртеррористической операции, ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.Высота вершины, которой будет присвоено имя Майбороды, составляет 3539 метров.
https://ria.ru/20221014/zhoga-1824008157.html
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общество, россия, эльбрусский район, раменский, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, Россия, Эльбрусский район, Раменский, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
15:09 27.10.2022
 
В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Майбороды

В Кабардино-Балкарии горную вершину назовут именем Героя России Виталия Майбороды

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкВид на горы в Кабардино-Балкарии
Вид на горы в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Вид на горы в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 27 окт – РИА Новости. Парламент Кабардино-Балкарии поддержал предложение о присвоении безымянной горе в Эльбрусском районе республики имени Героя России Виталия Майбороды, погибшего во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, передает корреспондент РИА Новости.
"В парламент республики поступило обращение с предложением о присвоении безымянной горе Большого Кавказского хребта, расположенной на территории сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского района, наименования "Виталия Майбороды", - сказал представлявший документ председатель парламентского комитета Борис Мальбахов.
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По его словам, данное предложение одобрено Советом местного самоуправления Верхнего Баксана.
"После принятия постановления документы будут направлены на экспертизу в Росреестр", - отметил Мальбахов.
Он сообщил, что уроженец подмосковного Раменского Виталий Майборода принимал активное участие в борьбе с терроризмом, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, Мужества, "За военные заслуги", медалью Суворова. 20 марта 2013 года Майборода погиб в ходе контртеррористической операции, ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Высота вершины, которой будет присвоено имя Майбороды, составляет 3539 метров.
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ОбществоРоссияЭльбрусский районРаменскийФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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