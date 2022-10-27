https://ria.ru/20221027/gazprom-1827269238.html
"Газпром" вывел оперативный резерв газа в ПХГ на исторический максимум
"Газпром" вывел оперативный резерв газа в ПХГ на исторический максимум - РИА Новости, 27.10.2022
"Газпром" вывел оперативный резерв газа в ПХГ на исторический максимум
"Газпром" вывел оперативный резерв газа в российских хранилищах на исторический максимум в 72,662 миллиарда кубометров, сообщила компания. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:28
2022-10-27T17:28
2022-10-27T17:28
экономика
газпром
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Газпром" вывел оперативный резерв газа в российских хранилищах на исторический максимум в 72,662 миллиарда кубометров, сообщила компания.Кроме того отмечается, что потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ – 852,4 миллиона кубометров. "Это тоже новый рекорд в истории российской газовой отрасли", - указал "Газпром".
https://ria.ru/20221016/miller-1824412252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, россия
Экономика, Газпром, Россия
"Газпром" вывел оперативный резерв газа в ПХГ на исторический максимум
"Газпром" вывел оперативный резерв газа в российских ПХГ на исторический максимум