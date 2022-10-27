https://ria.ru/20221027/gazprom-1827269238.html

"Газпром" вывел оперативный резерв газа в ПХГ на исторический максимум

"Газпром" вывел оперативный резерв газа в ПХГ на исторический максимум - РИА Новости, 27.10.2022

"Газпром" вывел оперативный резерв газа в ПХГ на исторический максимум

"Газпром" вывел оперативный резерв газа в российских хранилищах на исторический максимум в 72,662 миллиарда кубометров, сообщила компания. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:28

2022-10-27T17:28

2022-10-27T17:28

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Газпром" вывел оперативный резерв газа в российских хранилищах на исторический максимум в 72,662 миллиарда кубометров, сообщила компания.Кроме того отмечается, что потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ – 852,4 миллиона кубометров. "Это тоже новый рекорд в истории российской газовой отрасли", - указал "Газпром".

https://ria.ru/20221016/miller-1824412252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, россия