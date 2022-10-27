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"Газпром" вывел оперативный резерв газа в ПХГ на исторический максимум - РИА Новости, 27.10.2022
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"Газпром" вывел оперативный резерв газа в ПХГ на исторический максимум
"Газпром" вывел оперативный резерв газа в ПХГ на исторический максимум - РИА Новости, 27.10.2022
"Газпром" вывел оперативный резерв газа в ПХГ на исторический максимум
"Газпром" вывел оперативный резерв газа в российских хранилищах на исторический максимум в 72,662 миллиарда кубометров, сообщила компания. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:28
2022-10-27T17:28
экономика
газпром
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Газпром" вывел оперативный резерв газа в российских хранилищах на исторический максимум в 72,662 миллиарда кубометров, сообщила компания.Кроме того отмечается, что потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ – 852,4 миллиона кубометров. "Это тоже новый рекорд в истории российской газовой отрасли", - указал "Газпром".
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экономика, газпром, россия
Экономика, Газпром, Россия
17:28 27.10.2022
 
"Газпром" вывел оперативный резерв газа в ПХГ на исторический максимум

"Газпром" вывел оперативный резерв газа в российских ПХГ на исторический максимум

© РИА Новости / Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода, архивное фото
Участок магистрального газопровода, архивное фото
© РИА Новости
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Участок магистрального газопровода, архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Газпром" вывел оперативный резерв газа в российских хранилищах на исторический максимум в 72,662 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"Оперативный резерв газа в российских подземных хранилищах выведен на исторический максимум – 72,662 миллиарда кубометров", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
Кроме того отмечается, что потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ – 852,4 миллиона кубометров. "Это тоже новый рекорд в истории российской газовой отрасли", - указал "Газпром".
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