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"Газпром" заявил о готовности к повышенному зимнему спросу на газ - РИА Новости, 27.10.2022
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"Газпром" заявил о готовности к повышенному зимнему спросу на газ
"Газпром" заявил о готовности к повышенному зимнему спросу на газ - РИА Новости, 27.10.2022
"Газпром" заявил о готовности к повышенному зимнему спросу на газ
Высокий уровень запасов и производительности подземных хранилищ газа (ПХГ) "Газпрома" в РФ позволяет оперативно реагировать на резкое похолодание и рост... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:23
2022-10-27T17:40
экономика
газпром
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Высокий уровень запасов и производительности подземных хранилищ газа (ПХГ) "Газпрома" в РФ позволяет оперативно реагировать на резкое похолодание и рост потребления, заявила компания."Высокий уровень запасов и производительности ПХГ "Газпрома" позволяет при резком снижении температуры и росте потребления оперативно поднимать из хранилищ необходимый объем газа", - написала компания в своем Telegram-канале.Инфраструктура "Газпрома" на сегодняшний день готова к пиковым нагрузкам и обеспечению повышенного спроса на газ зимой, сообщила компания."На сегодняшний день инфраструктура "Газпрома" в целом готова к прохождению пиковых нагрузок и обеспечению повышенного зимнего спроса на газ. Выполнены все запланированные мероприятия, в том числе 11 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ", - говорится в сообщении "Газпрома" в Telegram-канале.Правление "Газпрома" приняло к сведению информацию о готовности объектов единой системы газоснабжения (ЕСГ) к прохождению пиковых нагрузок в конце 2022 – начале 2023 годов и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей зимой."Надежное снабжение российских потребителей необходимыми объемами газа, особенно в период холодов, – главный приоритет для "Газпрома". Для этого компания заблаговременно и в четком соответствии с разработанным графиком проводит полномасштабную подготовку производственных мощностей", - подчеркнули в компании по итогам заседания правления.
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экономика, газпром, россия
Экономика, Газпром, Россия
17:23 27.10.2022 (обновлено: 17:40 27.10.2022)
 
"Газпром" заявил о готовности к повышенному зимнему спросу на газ

"Газпром": инфраструктура готова к повышенному зимнему спросу на газ и пиковым нагрузкам

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Высокий уровень запасов и производительности подземных хранилищ газа (ПХГ) "Газпрома" в РФ позволяет оперативно реагировать на резкое похолодание и рост потребления, заявила компания.
"Высокий уровень запасов и производительности ПХГ "Газпрома" позволяет при резком снижении температуры и росте потребления оперативно поднимать из хранилищ необходимый объем газа", - написала компания в своем Telegram-канале.
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Инфраструктура "Газпрома" на сегодняшний день готова к пиковым нагрузкам и обеспечению повышенного спроса на газ зимой, сообщила компания.
"На сегодняшний день инфраструктура "Газпрома" в целом готова к прохождению пиковых нагрузок и обеспечению повышенного зимнего спроса на газ. Выполнены все запланированные мероприятия, в том числе 11 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ", - говорится в сообщении "Газпрома" в Telegram-канале.
Правление "Газпрома" приняло к сведению информацию о готовности объектов единой системы газоснабжения (ЕСГ) к прохождению пиковых нагрузок в конце 2022 – начале 2023 годов и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей зимой.
"Надежное снабжение российских потребителей необходимыми объемами газа, особенно в период холодов, – главный приоритет для "Газпрома". Для этого компания заблаговременно и в четком соответствии с разработанным графиком проводит полномасштабную подготовку производственных мощностей", - подчеркнули в компании по итогам заседания правления.
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