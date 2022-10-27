https://ria.ru/20221027/gazoprovody-1827266478.html
Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным
Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным
Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов - запредельная вещь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:22
2022-10-27T17:22
2022-10-27T17:37
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов - запредельная вещь, заявил президент РФ Владимир Путин."Уничтожение (Западом) общеевропейских газопроводов - это вообще такая запредельная вещь. Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/sudno-1827233052.html
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Путин: "Уничтожение европейских газопроводов – запредельно"
Путин: "Уничтожение европейских газопроводов – запредельно"
2022-10-27T17:22
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РИА Новости
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владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:22 27.10.2022 (обновлено: 17:37 27.10.2022)
Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным
Президент Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным