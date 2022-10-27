Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/gazoprovody-1827266478.html
Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным
Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным
Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов - запредельная вещь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:22
2022-10-27T17:37
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827275219_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c5966f4a24e8f1f6768df3042b58547.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов - запредельная вещь, заявил президент РФ Владимир Путин."Уничтожение (Западом) общеевропейских газопроводов - это вообще такая запредельная вещь. Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/sudno-1827233052.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Уничтожение европейских газопроводов – запредельно"
Путин: "Уничтожение европейских газопроводов – запредельно"
2022-10-27T17:22
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827275219_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_44766d755aa183ee2b0651d8e081a7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:22 27.10.2022 (обновлено: 17:37 27.10.2022)
 
Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным

Президент Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов - запредельная вещь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уничтожение (Западом) общеевропейских газопроводов - это вообще такая запредельная вещь. Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 16:06
К месту повреждения "Северного потока" прибыло судно оператора трубопровода
 
Владимир ПутинРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала