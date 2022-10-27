09:29 27.10.2022 (обновлено: 11:27 27.10.2022)
СМИ: в ФРГ усомнились в рабочем состоянии нитки "Северного потока — 2"
Правительство ФРГ заявило о невозможности использовать "Северный поток — 2" после взрывов
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 27 окт — РИА Новости. Власти Германии исходят из того, что обе нитки газопровода "Северный поток — 2" оказались повреждены в результате диверсии, говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос зампредседателя парламентской группы "Альтернатива для Германии" Лейфа-Эрика Хольма.
"Вопреки заявлениям России, правительство Германии в настоящее время не считает, что одна из двух ниток газопровода "Северный поток — 2" осталась неповрежденной после сентябрьских взрывов", — цитирует текст ответа немецкий журнал Spiegel.
В Берлине считают весьма вероятным, что акт диверсии с сильными взрывами "оказал негативное воздействие" на обе нитки газопровода, поэтому его базовая техническая готовность больше не обеспечена.
Кроме того, в правительстве напомнили, что "Северный поток — 2" не прошел обязательную процедуру сертификации, поэтому в любом случае не может начать работу.
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