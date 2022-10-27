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СМИ: в ФРГ усомнились в рабочем состоянии нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.10.2022
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СМИ: в ФРГ усомнились в рабочем состоянии нитки "Северного потока — 2"
СМИ: в ФРГ усомнились в рабочем состоянии нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.10.2022
СМИ: в ФРГ усомнились в рабочем состоянии нитки "Северного потока — 2"
Власти Германии исходят из того, что обе нитки газопровода "Северный поток — 2" оказались повреждены в результате диверсии, говорится в ответе правительства ФРГ РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:29
2022-10-27T11:27
экономика
германия
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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БЕРЛИН, 27 окт — РИА Новости. Власти Германии исходят из того, что обе нитки газопровода "Северный поток — 2" оказались повреждены в результате диверсии, говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос зампредседателя парламентской группы "Альтернатива для Германии" Лейфа-Эрика Хольма.В Берлине считают весьма вероятным, что акт диверсии с сильными взрывами "оказал негативное воздействие" на обе нитки газопровода, поэтому его базовая техническая готовность больше не обеспечена.Кроме того, в правительстве напомнили, что "Северный поток — 2" не прошел обязательную процедуру сертификации, поэтому в любом случае не может начать работу.Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". По имеющейся информации, повреждены три из четырех ниток магистралей.Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.Как заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, правительство страны намерено не допустить Россию до участия в расследовании диверсии.В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что без привлечения российских специалистов никакое расследование нельзя будет считать достоверным и объективным.В середине октября глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что вторая нитка "Северного потока — 2" может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа.
https://ria.ru/20221021/terakt-1825662555.html
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экономика, германия, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Экономика, Германия, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
09:29 27.10.2022 (обновлено: 11:27 27.10.2022)
 
СМИ: в ФРГ усомнились в рабочем состоянии нитки "Северного потока — 2"

Правительство ФРГ заявило о невозможности использовать "Северный поток — 2" после взрывов

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 окт — РИА Новости. Власти Германии исходят из того, что обе нитки газопровода "Северный поток — 2" оказались повреждены в результате диверсии, говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос зампредседателя парламентской группы "Альтернатива для Германии" Лейфа-Эрика Хольма.
"Вопреки заявлениям России, правительство Германии в настоящее время не считает, что одна из двух ниток газопровода "Северный поток — 2" осталась неповрежденной после сентябрьских взрывов", — цитирует текст ответа немецкий журнал Spiegel.
В Берлине считают весьма вероятным, что акт диверсии с сильными взрывами "оказал негативное воздействие" на обе нитки газопровода, поэтому его базовая техническая готовность больше не обеспечена.
Кроме того, в правительстве напомнили, что "Северный поток — 2" не прошел обязательную процедуру сертификации, поэтому в любом случае не может начать работу.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 13:51
Истина о терактах на "Северных потоках" удивит Европу, заявил Песков
Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". По имеющейся информации, повреждены три из четырех ниток магистралей.
Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.
В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.
Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.
Как заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, правительство страны намерено не допустить Россию до участия в расследовании диверсии.
В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что без привлечения российских специалистов никакое расследование нельзя будет считать достоверным и объективным.
В середине октября глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что вторая нитка "Северного потока — 2" может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 08:00
В Германии пытаются свалить на Россию подрыв "Северного потока"
 
ЭкономикаГерманияСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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