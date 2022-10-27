https://ria.ru/20221027/gazoprovod-1827093835.html

СМИ: в ФРГ усомнились в рабочем состоянии нитки "Северного потока — 2"

СМИ: в ФРГ усомнились в рабочем состоянии нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.10.2022

СМИ: в ФРГ усомнились в рабочем состоянии нитки "Северного потока — 2"

Власти Германии исходят из того, что обе нитки газопровода "Северный поток — 2" оказались повреждены в результате диверсии, говорится в ответе правительства ФРГ РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:29

2022-10-27T09:29

2022-10-27T11:27

экономика

германия

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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БЕРЛИН, 27 окт — РИА Новости. Власти Германии исходят из того, что обе нитки газопровода "Северный поток — 2" оказались повреждены в результате диверсии, говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос зампредседателя парламентской группы "Альтернатива для Германии" Лейфа-Эрика Хольма.В Берлине считают весьма вероятным, что акт диверсии с сильными взрывами "оказал негативное воздействие" на обе нитки газопровода, поэтому его базовая техническая готовность больше не обеспечена.Кроме того, в правительстве напомнили, что "Северный поток — 2" не прошел обязательную процедуру сертификации, поэтому в любом случае не может начать работу.Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". По имеющейся информации, повреждены три из четырех ниток магистралей.Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.Как заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, правительство страны намерено не допустить Россию до участия в расследовании диверсии.В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что без привлечения российских специалистов никакое расследование нельзя будет считать достоверным и объективным.В середине октября глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что вторая нитка "Северного потока — 2" может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа.

https://ria.ru/20221021/terakt-1825662555.html

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, северный поток — 2, авария на "северных потоках"