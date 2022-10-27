https://ria.ru/20221027/frantsiya-1827141132.html

Посольство в Париже направило ноту из-за нападения на россиян в Нормандии

Посольство в Париже направило ноту из-за нападения на россиян в Нормандии - РИА Новости, 27.10.2022

Посольство в Париже направило ноту из-за нападения на россиян в Нормандии

Посольство России в Париже направило в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию нападения украинцев на россиян в Нормандии,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:02

2022-10-27T12:02

2022-10-27T12:10

в мире

россия

франция

мид франции‎

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776264230_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_127f367a189b370d3e85726fd45c9458.jpg

ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Посольство России в Париже направило в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию нападения украинцев на россиян в Нормандии, дипмиссия держит ситуацию на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.Ранее проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия рассказала РИА Новости, что компания украинцев напала на ее семью во французском городе Довиль в Нормандии. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, тот получил сильный ушиб носа. Приехавшая на место полиция отказалась задержать основного дебошира."Посольство России в Париже в курсе произошедшего с нашими соотечественниками вопиющего инцидента, ставшего наглядным свидетельством агрессивной русофобии, проявляемой частью выходцев из Украины во Франции", - заявили агентству в посольстве. В дипмиссии подчеркнули, что решительно осуждают любые агрессивные действия в отношении россиян, от кого бы они ни исходили."Со своей стороны направили в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию этого дела, наказанию виновных и недопущению в будущем ситуаций, в ходе которых наши сограждане подвергались бы опасности на территории Франции. Держим данный инцидент на контроле и будем следить за другими подобными ситуациями", - добавили в российском посольстве.

https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823588087.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, франция, мид франции‎, украина