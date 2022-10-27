12:02 27.10.2022 (обновлено: 12:10 27.10.2022)
Посольство в Париже направило ноту из-за нападения на россиян в Нормандии
Посольство в Париже направило ноту из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии
© AP Photo / Francois MoriПолицейские у здания посольства России в Париже
© AP Photo / Francois Mori
Полицейские у здания посольства России в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Посольство России в Париже направило в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию нападения украинцев на россиян в Нормандии, дипмиссия держит ситуацию на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.
Ранее проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия рассказала РИА Новости, что компания украинцев напала на ее семью во французском городе Довиль в Нормандии. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, тот получил сильный ушиб носа. Приехавшая на место полиция отказалась задержать основного дебошира.
"Посольство России в Париже в курсе произошедшего с нашими соотечественниками вопиющего инцидента, ставшего наглядным свидетельством агрессивной русофобии, проявляемой частью выходцев из Украины во Франции", - заявили агентству в посольстве. В дипмиссии подчеркнули, что решительно осуждают любые агрессивные действия в отношении россиян, от кого бы они ни исходили.
"Со своей стороны направили в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию этого дела, наказанию виновных и недопущению в будущем ситуаций, в ходе которых наши сограждане подвергались бы опасности на территории Франции. Держим данный инцидент на контроле и будем следить за другими подобными ситуациями", - добавили в российском посольстве.