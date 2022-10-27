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Посольство в Париже направило ноту из-за нападения на россиян в Нормандии - РИА Новости, 27.10.2022
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Посольство в Париже направило ноту из-за нападения на россиян в Нормандии
Посольство в Париже направило ноту из-за нападения на россиян в Нормандии - РИА Новости, 27.10.2022
Посольство в Париже направило ноту из-за нападения на россиян в Нормандии
Посольство России в Париже направило в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию нападения украинцев на россиян в Нормандии,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:02
2022-10-27T12:10
в мире
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мид франции‎
украина
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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Посольство России в Париже направило в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию нападения украинцев на россиян в Нормандии, дипмиссия держит ситуацию на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.Ранее проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия рассказала РИА Новости, что компания украинцев напала на ее семью во французском городе Довиль в Нормандии. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, тот получил сильный ушиб носа. Приехавшая на место полиция отказалась задержать основного дебошира."Посольство России в Париже в курсе произошедшего с нашими соотечественниками вопиющего инцидента, ставшего наглядным свидетельством агрессивной русофобии, проявляемой частью выходцев из Украины во Франции", - заявили агентству в посольстве. В дипмиссии подчеркнули, что решительно осуждают любые агрессивные действия в отношении россиян, от кого бы они ни исходили."Со своей стороны направили в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию этого дела, наказанию виновных и недопущению в будущем ситуаций, в ходе которых наши сограждане подвергались бы опасности на территории Франции. Держим данный инцидент на контроле и будем следить за другими подобными ситуациями", - добавили в российском посольстве.
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в мире, россия, франция, мид франции‎, украина
В мире, Россия, Франция, МИД Франции‎, Украина
12:02 27.10.2022 (обновлено: 12:10 27.10.2022)
 
Посольство в Париже направило ноту из-за нападения на россиян в Нормандии

Посольство в Париже направило ноту из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии

© AP Photo / Francois MoriПолицейские у здания посольства России в Париже
Полицейские у здания посольства России в Париже - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Francois Mori
Полицейские у здания посольства России в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Посольство России в Париже направило в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию нападения украинцев на россиян в Нормандии, дипмиссия держит ситуацию на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.
Ранее проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия рассказала РИА Новости, что компания украинцев напала на ее семью во французском городе Довиль в Нормандии. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, тот получил сильный ушиб носа. Приехавшая на место полиция отказалась задержать основного дебошира.
"Посольство России в Париже в курсе произошедшего с нашими соотечественниками вопиющего инцидента, ставшего наглядным свидетельством агрессивной русофобии, проявляемой частью выходцев из Украины во Франции", - заявили агентству в посольстве. В дипмиссии подчеркнули, что решительно осуждают любые агрессивные действия в отношении россиян, от кого бы они ни исходили.
"Со своей стороны направили в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию этого дела, наказанию виновных и недопущению в будущем ситуаций, в ходе которых наши сограждане подвергались бы опасности на территории Франции. Держим данный инцидент на контроле и будем следить за другими подобными ситуациями", - добавили в российском посольстве.
Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 10:00
Алексей Мешков: во Франции борются не с Россией, а с простыми россиянами
 
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