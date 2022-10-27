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Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб - РИА Новости, 27.10.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221027/fond-1827368210.html
Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб
Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб - РИА Новости, 27.10.2022
Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг согласовали докапитализацию Фонда развития промышленности Краснодарского края на 500... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:23
2022-10-27T21:23
краснодарский край
экономика
краснодарский край
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг согласовали докапитализацию Фонда развития промышленности Краснодарского края на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба заксобрания.Уточняется, что изменения внесены в закон о краевом бюджете на текущий год и плановый период 2023-2024 годов.Документом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований профильному департаменту на реализацию мероприятий госпрограммы "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конку­рентоспособности".Кроме того, изменения позволят увеличить ассигнования департаменту для предоставления субсидии управляющей компании промышленных техно­парков на финансовое обеспечение затрат на создание, развитие или модер­низацию объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности на 2023 и 2024 годы."Фонд предоставляет нашим заводам и фабрикам возможность получать льготные кредиты на модернизацию и расширение производства. Это позволяет им усиливать импортозамещение, осваивать новые линейки продукции, расширять количество рабочих мест", - прокомментировал принятое решение спикер заксобрания Юрий Бурлачко. Он добавил, что в поддержку промышленных предприятий каждый год вкладываются немалые средства, но при этом выразил уверенность, что "каждый израсходованный рубль потом вернется в бюджет через налоги с немалой прибылью".
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экономика, краснодарский край, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Фонд развития промышленности
21:23 27.10.2022
 
Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб

Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг согласовали докапитализацию Фонда развития промышленности Краснодарского края на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба заксобрания.
"Депутаты на сессии согласовали докапитализацию Фонда развития промышленности Краснодарского края на 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, капитализация Фонда будет увеличена до 5 миллиардов рублей.
Уточняется, что изменения внесены в закон о краевом бюджете на текущий год и плановый период 2023-2024 годов.
Документом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований профильному департаменту на реализацию мероприятий госпрограммы "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конку­рентоспособности".
Кроме того, изменения позволят увеличить ассигнования департаменту для предоставления субсидии управляющей компании промышленных техно­парков на финансовое обеспечение затрат на создание, развитие или модер­низацию объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности на 2023 и 2024 годы.
"Фонд предоставляет нашим заводам и фабрикам возможность получать льготные кредиты на модернизацию и расширение производства. Это позволяет им усиливать импортозамещение, осваивать новые линейки продукции, расширять количество рабочих мест", - прокомментировал принятое решение спикер заксобрания Юрий Бурлачко. Он добавил, что в поддержку промышленных предприятий каждый год вкладываются немалые средства, но при этом выразил уверенность, что "каждый израсходованный рубль потом вернется в бюджет через налоги с немалой прибылью".
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