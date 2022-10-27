https://ria.ru/20221027/fond-1827368210.html

Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб

Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб - РИА Новости, 27.10.2022

Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг согласовали докапитализацию Фонда развития промышленности Краснодарского края на 500... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:23

2022-10-27T21:23

2022-10-27T21:23

краснодарский край

экономика

краснодарский край

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг согласовали докапитализацию Фонда развития промышленности Краснодарского края на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба заксобрания.Уточняется, что изменения внесены в закон о краевом бюджете на текущий год и плановый период 2023-2024 годов.Документом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований профильному департаменту на реализацию мероприятий госпрограммы "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конку­рентоспособности".Кроме того, изменения позволят увеличить ассигнования департаменту для предоставления субсидии управляющей компании промышленных техно­парков на финансовое обеспечение затрат на создание, развитие или модер­низацию объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности на 2023 и 2024 годы."Фонд предоставляет нашим заводам и фабрикам возможность получать льготные кредиты на модернизацию и расширение производства. Это позволяет им усиливать импортозамещение, осваивать новые линейки продукции, расширять количество рабочих мест", - прокомментировал принятое решение спикер заксобрания Юрий Бурлачко. Он добавил, что в поддержку промышленных предприятий каждый год вкладываются немалые средства, но при этом выразил уверенность, что "каждый израсходованный рубль потом вернется в бюджет через налоги с немалой прибылью".

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краснодарский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, краснодарский край, фонд развития промышленности