https://ria.ru/20221027/fond-1827368210.html
Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб
Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб - РИА Новости, 27.10.2022
Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг согласовали докапитализацию Фонда развития промышленности Краснодарского края на 500... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:23
2022-10-27T21:23
2022-10-27T21:23
краснодарский край
экономика
краснодарский край
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг согласовали докапитализацию Фонда развития промышленности Краснодарского края на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба заксобрания.Уточняется, что изменения внесены в закон о краевом бюджете на текущий год и плановый период 2023-2024 годов.Документом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований профильному департаменту на реализацию мероприятий госпрограммы "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности".Кроме того, изменения позволят увеличить ассигнования департаменту для предоставления субсидии управляющей компании промышленных технопарков на финансовое обеспечение затрат на создание, развитие или модернизацию объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности на 2023 и 2024 годы."Фонд предоставляет нашим заводам и фабрикам возможность получать льготные кредиты на модернизацию и расширение производства. Это позволяет им усиливать импортозамещение, осваивать новые линейки продукции, расширять количество рабочих мест", - прокомментировал принятое решение спикер заксобрания Юрий Бурлачко. Он добавил, что в поддержку промышленных предприятий каждый год вкладываются немалые средства, но при этом выразил уверенность, что "каждый израсходованный рубль потом вернется в бюджет через налоги с немалой прибылью".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Фонд развития промышленности
Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб
Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн руб
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг согласовали докапитализацию Фонда развития промышленности Краснодарского края на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба заксобрания.
"Депутаты на сессии согласовали докапитализацию Фонда развития промышленности Краснодарского края на 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, капитализация Фонда будет увеличена до 5 миллиардов рублей.
Уточняется, что изменения внесены в закон о краевом бюджете на текущий год и плановый период 2023-2024 годов.
Документом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований профильному департаменту на реализацию мероприятий госпрограммы "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности".
Кроме того, изменения позволят увеличить ассигнования департаменту для предоставления субсидии управляющей компании промышленных технопарков на финансовое обеспечение затрат на создание, развитие или модернизацию объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности на 2023 и 2024 годы.
"Фонд предоставляет нашим заводам и фабрикам возможность получать льготные кредиты на модернизацию и расширение производства. Это позволяет им усиливать импортозамещение, осваивать новые линейки продукции, расширять количество рабочих мест", - прокомментировал принятое решение спикер заксобрания Юрий Бурлачко. Он добавил, что в поддержку промышленных предприятий каждый год вкладываются немалые средства, но при этом выразил уверенность, что "каждый израсходованный рубль потом вернется в бюджет через налоги с немалой прибылью".