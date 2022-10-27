https://ria.ru/20221027/festival-1827234240.html
Комедию "Хочу замуж" с Биковичем покажут в Сербии
Комедию "Хочу замуж" с Биковичем покажут в Сербии - РИА Новости, 27.10.2022
Комедию "Хочу замуж" с Биковичем покажут в Сербии
Пять российских картин увидят сербские зрители на фестивале Russian Film Festival, сообщает пресс-служба "Роскино". РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:06
2022-10-27T18:06
2022-10-27T18:06
культура
новости культуры
кино и сериалы
милош бикович
сербия
белград (город)
россия
роскино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776675876_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_6fd27ea0299e033f9c567112bac78f25.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пять российских картин увидят сербские зрители на фестивале Russian Film Festival, сообщает пресс-служба "Роскино"."С 28 по 30 октября в Сербии впервые пройдет Russian Film Festival. На бесплатных показах в Белграде покажут российские комедии "Хочу замуж", "Молодой человек", триллер "Одна", семейную сказку "Конек-Горбунок" и полнометражный мультфильм "Фиксики против кработов", — говорится в сообщении.Как отмечает гендиректор "Роскино" Ирина Шалыто, у российского и сербского кинематографа много точек соприкосновения и есть успешные совместные проекты.В свою очередь актер Милош Бикович рассказал, что в последнее время в его родной стране все чаще показывают российское кино, и некоторые картины выходили на большом экране почти одновременно с прокатом на родине. "Зрители очень тепло встретили фильмы "Лед" и "Лед 2", "Холоп", "Отель Белград". Это не только связано с моим участием в этих картинах, а в целом касается русского контента, который становится все более конкурентоспособным", — сказал он.
https://ria.ru/20221025/kontent-1826652491.html
сербия
белград (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776675876_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_009890e9ab5893a277c807a0882514db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, милош бикович, сербия, белград (город), россия, роскино, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Милош Бикович, Сербия, Белград (город), Россия, Роскино, Знаменитости
Комедию "Хочу замуж" с Биковичем покажут в Сербии
Комедию "Хочу замуж" с Биковичем покажут в Сербии в ходе Russian Film Festival
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пять российских картин увидят сербские зрители на фестивале Russian Film Festival, сообщает пресс-служба "Роскино".
"С 28 по 30 октября в Сербии впервые пройдет Russian Film Festival. На бесплатных показах в Белграде покажут российские комедии "Хочу замуж", "Молодой человек", триллер "Одна", семейную сказку "Конек-Горбунок" и полнометражный мультфильм "Фиксики против кработов", — говорится в сообщении.
Как отмечает гендиректор "Роскино" Ирина Шалыто, у российского и сербского кинематографа много точек соприкосновения и есть успешные совместные проекты.
В свою очередь актер Милош Бикович рассказал, что в последнее время в его родной стране все чаще показывают российское кино, и некоторые картины выходили на большом экране почти одновременно с прокатом на родине.
"Зрители очень тепло встретили фильмы "Лед" и "Лед 2", "Холоп", "Отель Белград". Это не только связано с моим участием в этих картинах, а в целом касается русского контента, который становится все более конкурентоспособным", — сказал он.