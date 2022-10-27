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Комедию "Хочу замуж" с Биковичем покажут в Сербии

Комедию "Хочу замуж" с Биковичем покажут в Сербии - РИА Новости, 27.10.2022

Комедию "Хочу замуж" с Биковичем покажут в Сербии

Пять российских картин увидят сербские зрители на фестивале Russian Film Festival, сообщает пресс-служба "Роскино". РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:06

2022-10-27T18:06

2022-10-27T18:06

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пять российских картин увидят сербские зрители на фестивале Russian Film Festival, сообщает пресс-служба "Роскино"."С 28 по 30 октября в Сербии впервые пройдет Russian Film Festival. На бесплатных показах в Белграде покажут российские комедии "Хочу замуж", "Молодой человек", триллер "Одна", семейную сказку "Конек-Горбунок" и полнометражный мультфильм "Фиксики против кработов", — говорится в сообщении.Как отмечает гендиректор "Роскино" Ирина Шалыто, у российского и сербского кинематографа много точек соприкосновения и есть успешные совместные проекты.В свою очередь актер Милош Бикович рассказал, что в последнее время в его родной стране все чаще показывают российское кино, и некоторые картины выходили на большом экране почти одновременно с прокатом на родине. "Зрители очень тепло встретили фильмы "Лед" и "Лед 2", "Холоп", "Отель Белград". Это не только связано с моим участием в этих картинах, а в целом касается русского контента, который становится все более конкурентоспособным", — сказал он.

https://ria.ru/20221025/kontent-1826652491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, милош бикович, сербия, белград (город), россия, роскино, знаменитости