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Путин допустил создание единого экономического пространства в Евразии - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин допустил создание единого экономического пространства в Евразии
Путин допустил создание единого экономического пространства в Евразии - РИА Новости, 27.10.2022
Путин допустил создание единого экономического пространства в Евразии
Президент России Владимир Путин считает возможным создание единого гуманитарного и экономического пространства в Евразии: надежда умирает последней. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:03
2022-10-27T20:03
владимир путин
евразия
в мире
экономика
международный дискуссионный клуб "валдай"
европа
азия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает возможным создание единого гуманитарного и экономического пространства в Евразии: надежда умирает последней."Возможно ли создание единого пространства гуманитарного, экономического да и с точки зрения безопасности всех, кто проживает на этом огромном мегаконтиненте от Лиссабона до Владивостока? Конечно, да, надежда умирает последней. Это же наша идея, это идея, тогда говорили - до Урала, это я трансформировал идею французских наших коллег и бывших французских лидеров - до Владивостока, потому что и за Уралом тоже живут люди той же самой культуры, это ж самое главное", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, в целом возможно такое себе представить. " Мне кажется, так или иначе это будет происходить", - отметил президент.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html
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владимир путин, евразия, в мире, экономика, международный дискуссионный клуб "валдай", европа, азия
Владимир Путин, Евразия, В мире, Экономика, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Европа, Азия
20:03 27.10.2022
 
Путин допустил создание единого экономического пространства в Евразии

Путин не исключил создание единого гуманитарного и экономического пространства в Евразии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает возможным создание единого гуманитарного и экономического пространства в Евразии: надежда умирает последней.
"Возможно ли создание единого пространства гуманитарного, экономического да и с точки зрения безопасности всех, кто проживает на этом огромном мегаконтиненте от Лиссабона до Владивостока? Конечно, да, надежда умирает последней. Это же наша идея, это идея, тогда говорили - до Урала, это я трансформировал идею французских наших коллег и бывших французских лидеров - до Владивостока, потому что и за Уралом тоже живут люди той же самой культуры, это ж самое главное", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, в целом возможно такое себе представить. " Мне кажется, так или иначе это будет происходить", - отметил президент.
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Владимир ПутинЕвразияВ миреЭкономикаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"ЕвропаАзия
 
 
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