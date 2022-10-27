https://ria.ru/20221027/evraziya-1827348843.html
Путин допустил создание единого экономического пространства в Евразии
Путин допустил создание единого экономического пространства в Евразии - РИА Новости, 27.10.2022
Путин допустил создание единого экономического пространства в Евразии
Президент России Владимир Путин считает возможным создание единого гуманитарного и экономического пространства в Евразии: надежда умирает последней. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:03
2022-10-27T20:03
2022-10-27T20:03
владимир путин
евразия
в мире
экономика
международный дискуссионный клуб "валдай"
европа
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает возможным создание единого гуманитарного и экономического пространства в Евразии: надежда умирает последней."Возможно ли создание единого пространства гуманитарного, экономического да и с точки зрения безопасности всех, кто проживает на этом огромном мегаконтиненте от Лиссабона до Владивостока? Конечно, да, надежда умирает последней. Это же наша идея, это идея, тогда говорили - до Урала, это я трансформировал идею французских наших коллег и бывших французских лидеров - до Владивостока, потому что и за Уралом тоже живут люди той же самой культуры, это ж самое главное", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, в целом возможно такое себе представить. " Мне кажется, так или иначе это будет происходить", - отметил президент.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, евразия, в мире, экономика, международный дискуссионный клуб "валдай", европа, азия
Владимир Путин, Евразия, В мире, Экономика, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Европа, Азия
Путин допустил создание единого экономического пространства в Евразии
Путин не исключил создание единого гуманитарного и экономического пространства в Евразии