https://ria.ru/20221027/evraziya-1827287401.html

Европа могла бы стать частью большой Евразии, заявил Путин

Европа могла бы стать частью большой Евразии, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Европа могла бы стать частью большой Евразии, заявил Путин

Одной из частей большой Евразии могла бы стать ее западная оконечность - Европа, но многим её лидерам мешает убеждённость, что европейцы лучше других, заявил... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:58

2022-10-27T17:58

2022-10-27T18:20

европа

евразия

владимир путин

россия

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Одной из частей большой Евразии могла бы стать ее западная оконечность - Европа, но многим её лидерам мешает убеждённость, что европейцы лучше других, заявил президент РФ Владимир Путин."Естественно, частью большой Евразии могла бы быть и её западная оконечность - Европа. Но многим её лидерам мешает убеждённость, что европейцы лучше других. Что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что западная цивилизация не является единственной на Евразийском пространстве. "Более того, большинство населения сосредоточено именно на востоке Евразии. Там, где возникли очаги древнейших цивилизаций человечества. Ценность и значение Евразии в том, что этот материк представляет собой самодостаточный комплекс, обладающий гигантскими ресурсами любого рода и огромными возможностями", - уточнил глава государства.По его словам, чем усерднее страны работают над повышением связности Евразии и созданием новых путей и форм сотрудничества, тем более впечатляющих успехов получится добиться.

https://ria.ru/20220617/evraziya-1796227643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

европа, евразия, владимир путин, россия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"