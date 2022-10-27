https://ria.ru/20221027/energosfera-1827356082.html

Интересам России противоречит только вакханалия в энергосфере, заявил Путин

Интересам России противоречит только вакханалия в энергосфере, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Интересам России противоречит только вакханалия в энергосфере, заявил Путин

Интересам России противоречит только вакханалия в энергосфере, забегание вперед в вопросах зеленой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:28

2022-10-27T20:28

2022-10-27T20:28

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827326629_0:276:3152:2048_1920x0_80_0_0_01227aa4b994dc1eaaf7a2d48a9a61c6.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Интересам России противоречит только вакханалия в энергосфере, забегание вперед в вопросах зеленой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин."Нашим интересам противоречит только вакханалия в сфере энергетики, забегание вперед в решении вопросов, связанных с энергобезопасностью, связанных с обеспечением зеленой энергетики. Ну как можно было в течение многих-многих лет недофинансировать, препятствовать инвестициям в традиционную энергетику, не подготовив для этого перехода все, что связано с энергетикой зеленой. Ну как это можно было сделать?" - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам президента, именно это в значительной степени лежит в основе сегодняшнего энергокризиса."Ведь западные политики просто болтают языком, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, пугают сначала рядовых граждан возможными климатическими изменениями, потом на базе этого страха начинают обещать, то что выполнить невозможно, получают голоса избирателей, приходят к власти, а потом "бум". А что сейчас происходит? Возврат к угольной генерации, возврат к топочному мазуту? Ну и что? Наболтали языком, а результат-то какой?" - отметил он.

https://ria.ru/20221027/gaz-1827218459.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия