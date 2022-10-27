https://ria.ru/20221027/energosfera-1827356082.html
Интересам России противоречит только вакханалия в энергосфере, заявил Путин
Интересам России противоречит только вакханалия в энергосфере, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Интересам России противоречит только вакханалия в энергосфере, заявил Путин
Интересам России противоречит только вакханалия в энергосфере, забегание вперед в вопросах зеленой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:28
2022-10-27T20:28
2022-10-27T20:28
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Интересам России противоречит только вакханалия в энергосфере, забегание вперед в вопросах зеленой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин."Нашим интересам противоречит только вакханалия в сфере энергетики, забегание вперед в решении вопросов, связанных с энергобезопасностью, связанных с обеспечением зеленой энергетики. Ну как можно было в течение многих-многих лет недофинансировать, препятствовать инвестициям в традиционную энергетику, не подготовив для этого перехода все, что связано с энергетикой зеленой. Ну как это можно было сделать?" - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По словам президента, именно это в значительной степени лежит в основе сегодняшнего энергокризиса."Ведь западные политики просто болтают языком, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, пугают сначала рядовых граждан возможными климатическими изменениями, потом на базе этого страха начинают обещать, то что выполнить невозможно, получают голоса избирателей, приходят к власти, а потом "бум". А что сейчас происходит? Возврат к угольной генерации, возврат к топочному мазуту? Ну и что? Наболтали языком, а результат-то какой?" - отметил он.
https://ria.ru/20221027/gaz-1827218459.html
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владимир путин, россия
Интересам России противоречит только вакханалия в энергосфере, заявил Путин
Путин заявил, что интересам России противоречит только вакханалия в энергетической сфере
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Интересам России противоречит только вакханалия в энергосфере, забегание вперед в вопросах зеленой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нашим интересам противоречит только вакханалия в сфере энергетики, забегание вперед в решении вопросов, связанных с энергобезопасностью, связанных с обеспечением зеленой энергетики. Ну как можно было в течение многих-многих лет недофинансировать, препятствовать инвестициям в традиционную энергетику, не подготовив для этого перехода все, что связано с энергетикой зеленой. Ну как это можно было сделать?" - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам президента, именно это в значительной степени лежит в основе сегодняшнего энергокризиса.
"Ведь западные политики просто болтают языком, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, пугают сначала рядовых граждан возможными климатическими изменениями, потом на базе этого страха начинают обещать, то что выполнить невозможно, получают голоса избирателей, приходят к власти, а потом "бум". А что сейчас происходит? Возврат к угольной генерации, возврат к топочному мазуту? Ну и что? Наболтали языком, а результат-то какой?" - отметил он.