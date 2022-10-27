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В Европе нет технологий для эффективного энергоперехода, заявил Сечин - РИА Новости, 27.10.2022
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В Европе нет технологий для эффективного энергоперехода, заявил Сечин
В Европе нет технологий для эффективного энергоперехода, заявил Сечин - РИА Новости, 27.10.2022
В Европе нет технологий для эффективного энергоперехода, заявил Сечин
Технологии, необходимые для реализации действительно эффективного энергоперехода, в Европе отсутствуют, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:41
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экономика
игорь сечин
европа
роснефть
евросоюз
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Технологии, необходимые для реализации действительно эффективного энергоперехода, в Европе отсутствуют, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."В настоящее время технологии, необходимые для реализации действительно эффективного перехода от традиционной энергетики к низкоуглеродной, просто отсутствуют", - сказал он, комментируя причины энергокризиса в Евросоюзе.
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экономика, игорь сечин, европа, роснефть, евросоюз
Экономика, Игорь Сечин, Европа, Роснефть, Евросоюз
10:41 27.10.2022 (обновлено: 10:42 27.10.2022)
 
В Европе нет технологий для эффективного энергоперехода, заявил Сечин

Глава "Роснефти" Сечин: в ЕС нет технологий, необходимых для эффективного энергоперехода

© AP Photo / Charlie RiedelВетроэлектростанция
Ветроэлектростанция - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Ветроэлектростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Технологии, необходимые для реализации действительно эффективного энергоперехода, в Европе отсутствуют, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
"В настоящее время технологии, необходимые для реализации действительно эффективного перехода от традиционной энергетики к низкоуглеродной, просто отсутствуют", - сказал он, комментируя причины энергокризиса в Евросоюзе.
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ЭкономикаИгорь СечинЕвропаРоснефтьЕвросоюз
 
 
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