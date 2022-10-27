https://ria.ru/20221027/energoperekhod-1827109905.html

В Европе нет технологий для эффективного энергоперехода, заявил Сечин

В Европе нет технологий для эффективного энергоперехода, заявил Сечин - РИА Новости, 27.10.2022

В Европе нет технологий для эффективного энергоперехода, заявил Сечин

Технологии, необходимые для реализации действительно эффективного энергоперехода, в Европе отсутствуют, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:41

2022-10-27T10:41

2022-10-27T10:42

экономика

игорь сечин

европа

роснефть

евросоюз

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Технологии, необходимые для реализации действительно эффективного энергоперехода, в Европе отсутствуют, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."В настоящее время технологии, необходимые для реализации действительно эффективного перехода от традиционной энергетики к низкоуглеродной, просто отсутствуют", - сказал он, комментируя причины энергокризиса в Евросоюзе.

https://ria.ru/20220904/gaz-1814298954.html

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, игорь сечин, европа, роснефть, евросоюз