https://ria.ru/20221027/energoperekhod-1827109905.html
В Европе нет технологий для эффективного энергоперехода, заявил Сечин
В Европе нет технологий для эффективного энергоперехода, заявил Сечин - РИА Новости, 27.10.2022
В Европе нет технологий для эффективного энергоперехода, заявил Сечин
Технологии, необходимые для реализации действительно эффективного энергоперехода, в Европе отсутствуют, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:41
2022-10-27T10:41
2022-10-27T10:42
экономика
игорь сечин
европа
роснефть
евросоюз
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Технологии, необходимые для реализации действительно эффективного энергоперехода, в Европе отсутствуют, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе своего выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."В настоящее время технологии, необходимые для реализации действительно эффективного перехода от традиционной энергетики к низкоуглеродной, просто отсутствуют", - сказал он, комментируя причины энергокризиса в Евросоюзе.
https://ria.ru/20220904/gaz-1814298954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь сечин, европа, роснефть, евросоюз
Экономика, Игорь Сечин, Европа, Роснефть, Евросоюз
10:41 27.10.2022 (обновлено: 10:42 27.10.2022)
В Европе нет технологий для эффективного энергоперехода, заявил Сечин
Глава "Роснефти" Сечин: в ЕС нет технологий, необходимых для эффективного энергоперехода