https://ria.ru/20221027/elektromobili-1827364182.html

Депутаты Кубани сделали парковки для электромобилей бесплатными

Депутаты Кубани сделали парковки для электромобилей бесплатными - РИА Новости, 27.10.2022

Депутаты Кубани сделали парковки для электромобилей бесплатными

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в четверг приняли поправки, которые позволяют сделать для электромобилей бесплатными все... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:04

2022-10-27T21:04

2022-10-27T21:04

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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в четверг приняли поправки, которые позволяют сделать для электромобилей бесплатными все платные парковки на Кубани, оснащенные зарядными устройствами, сообщает пресс-служба ЗСК."Поправками, в частности, предлагается сделать для электромобилей бесплатными все платные парковки на Кубани, оснащенные зарядными устройствами. В список транспорта, который можно будет также безвозмездно оставлять на платных парковках, вошли и машины спецсвязи", - говорится в сообщении.Уточняется, что внесение изменений в краевое законодательство обусловлено необходимостью оперативного и качественного исполнения государственных задач и высокой актуальностью проводимой госполитики в сфере развития производства и использования электротранспортных средств.По итогам обсуждения депутаты приняли закон сразу в двух чтениях.Как пояснил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, электротранспорт - "экологическая надежда" мегаполисов, поскольку традиционные двигатели слишком сильно загрязняют окружающую среду."Совсем недавно у нас стартовала программа обновления трамвайно-троллейбусного парка Краснодара, современные и комфортабельные машины начнут поступать уже в ближайшие месяцы. Но нельзя забывать и о личном электротранспорте. Пока еще таких автомобилей немного, но спрос на них очень высок, и количество их будет только увеличиваться. Нам необходимо работать на упреждение и создавать необходимые условия для развития этого сектора участников дорожного движения", - прокомментировал Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20221026/khamsa-1827013253.html

https://ria.ru/20221027/byudzhet-1827299391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, краснодар, авто, россия