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Депутаты Кубани сделали парковки для электромобилей бесплатными - РИА Новости, 27.10.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221027/elektromobili-1827364182.html
Депутаты Кубани сделали парковки для электромобилей бесплатными
Депутаты Кубани сделали парковки для электромобилей бесплатными - РИА Новости, 27.10.2022
Депутаты Кубани сделали парковки для электромобилей бесплатными
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в четверг приняли поправки, которые позволяют сделать для электромобилей бесплатными все... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:04
2022-10-27T21:04
краснодарский край
общество
краснодар
авто
россия
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в четверг приняли поправки, которые позволяют сделать для электромобилей бесплатными все платные парковки на Кубани, оснащенные зарядными устройствами, сообщает пресс-служба ЗСК."Поправками, в частности, предлагается сделать для электромобилей бесплатными все платные парковки на Кубани, оснащенные зарядными устройствами. В список транспорта, который можно будет также безвозмездно оставлять на платных парковках, вошли и машины спецсвязи", - говорится в сообщении.Уточняется, что внесение изменений в краевое законодательство обусловлено необходимостью оперативного и качественного исполнения государственных задач и высокой актуальностью проводимой госполитики в сфере развития производства и использования электротранспортных средств.По итогам обсуждения депутаты приняли закон сразу в двух чтениях.Как пояснил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, электротранспорт - "экологическая надежда" мегаполисов, поскольку традиционные двигатели слишком сильно загрязняют окружающую среду."Совсем недавно у нас стартовала программа обновления трамвайно-троллейбусного парка Краснодара, современные и комфортабельные машины начнут поступать уже в ближайшие месяцы. Но нельзя забывать и о личном электротранспорте. Пока еще таких автомобилей немного, но спрос на них очень высок, и количество их будет только увеличиваться. Нам необходимо работать на упреждение и создавать необходимые условия для развития этого сектора участников дорожного движения", - прокомментировал Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20221026/khamsa-1827013253.html
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общество, краснодар, авто, россия
Краснодарский край, Общество, Краснодар, Авто, Россия
21:04 27.10.2022
 
Депутаты Кубани сделали парковки для электромобилей бесплатными

Депутаты Заксобрания Краснодарского края сделали парковки для электромобилей бесплатными

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНадпись "Парковка"
Надпись Парковка - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Надпись "Парковка". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в четверг приняли поправки, которые позволяют сделать для электромобилей бесплатными все платные парковки на Кубани, оснащенные зарядными устройствами, сообщает пресс-служба ЗСК.
"Поправками, в частности, предлагается сделать для электромобилей бесплатными все платные парковки на Кубани, оснащенные зарядными устройствами. В список транспорта, который можно будет также безвозмездно оставлять на платных парковках, вошли и машины спецсвязи", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что внесение изменений в краевое законодательство обусловлено необходимостью оперативного и качественного исполнения государственных задач и высокой актуальностью проводимой госполитики в сфере развития производства и использования электротранспортных средств.
По итогам обсуждения депутаты приняли закон сразу в двух чтениях.
Как пояснил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, электротранспорт - "экологическая надежда" мегаполисов, поскольку традиционные двигатели слишком сильно загрязняют окружающую среду.
"Совсем недавно у нас стартовала программа обновления трамвайно-троллейбусного парка Краснодара, современные и комфортабельные машины начнут поступать уже в ближайшие месяцы. Но нельзя забывать и о личном электротранспорте. Пока еще таких автомобилей немного, но спрос на них очень высок, и количество их будет только увеличиваться. Нам необходимо работать на упреждение и создавать необходимые условия для развития этого сектора участников дорожного движения", - прокомментировал Юрий Бурлачко.
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