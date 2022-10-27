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Вице-премьер Молдавии спрогнозировал веерные отключения электричества - РИА Новости, 27.10.2022
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Вице-премьер Молдавии спрогнозировал веерные отключения электричества
Вице-премьер Молдавии спрогнозировал веерные отключения электричества - РИА Новости, 27.10.2022
Вице-премьер Молдавии спрогнозировал веерные отключения электричества
Молдавия в ноябре может столкнуться с еще большим энергетическим кризисом, в результате чего в стране начнутся веерные отключения электричества, а в ноябре... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T22:02
2022-10-27T22:02
жкх
вадим красносельский
молдавия
кишинев
румыния
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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Молдавия в ноябре может столкнуться с еще большим энергетическим кризисом, в результате чего в стране начнутся веерные отключения электричества, а в ноябре повысится тариф на электроэнергию, заявил в четверг в телеэфире вице-премьер республики Андрей Спыну.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. Во вторник на станции произошла аварийная ситуация, из-за которой образовался дефицит электроэнергии, более 100 МВт."Мы рассматриваем разные сценарии развития событий. По самому мрачному прогнозу, веерные отключения электричества произойдут по всей республике, по графику. В последнюю очередь будут отключаться крупные города, включая Кишинев", - сказал Спыну в эфире кишиневского телеканала ТВ-8.Вице-премьер добавил, что в октябре начались экстренные закупки электроэнергии, но объемы незначительные для того, чтобы повышать тарифы, ситуация может измениться с 1 ноября."В первых числах следующего месяца будет ясно, следует ли повышать тариф и на сколько. Если возникнет такая необходимость, национальному регулятору придётся вводить новые тарифы. Они вступят в силу с 1 ноября", - подчеркнул Спыну.Молдавский чиновник подтвердил, что Кишинев дополнительно покупает в экстренном порядке электричество в Румынии."Молдавия на данный момент покупает у Румынии около 185 Мвт по цене 90 евро за Мвт. Кроме того, в часы пик дефицит восполняется за счет европейской электроэнергии, по цене 260-280 евро за Мвт", - добавил он.На этой неделе власти Молдавии ввели режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
https://ria.ru/20221027/putin-1827346345.html
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жкх, вадим красносельский, молдавия, кишинев, румыния
ЖКХ, Вадим Красносельский, Молдавия, Кишинев, Румыния
22:02 27.10.2022
 
Вице-премьер Молдавии спрогнозировал веерные отключения электричества

Вице-премьер Молдавии Спыну спрогнозировал веерные отключения энергии и повышение тарифов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Молдавия в ноябре может столкнуться с еще большим энергетическим кризисом, в результате чего в стране начнутся веерные отключения электричества, а в ноябре повысится тариф на электроэнергию, заявил в четверг в телеэфире вице-премьер республики Андрей Спыну.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. Во вторник на станции произошла аварийная ситуация, из-за которой образовался дефицит электроэнергии, более 100 МВт.
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"Мы рассматриваем разные сценарии развития событий. По самому мрачному прогнозу, веерные отключения электричества произойдут по всей республике, по графику. В последнюю очередь будут отключаться крупные города, включая Кишинев", - сказал Спыну в эфире кишиневского телеканала ТВ-8.
Вице-премьер добавил, что в октябре начались экстренные закупки электроэнергии, но объемы незначительные для того, чтобы повышать тарифы, ситуация может измениться с 1 ноября.
"В первых числах следующего месяца будет ясно, следует ли повышать тариф и на сколько. Если возникнет такая необходимость, национальному регулятору придётся вводить новые тарифы. Они вступят в силу с 1 ноября", - подчеркнул Спыну.
Молдавский чиновник подтвердил, что Кишинев дополнительно покупает в экстренном порядке электричество в Румынии.
"Молдавия на данный момент покупает у Румынии около 185 Мвт по цене 90 евро за Мвт. Кроме того, в часы пик дефицит восполняется за счет европейской электроэнергии, по цене 260-280 евро за Мвт", - добавил он.
На этой неделе власти Молдавии ввели режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
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