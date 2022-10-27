https://ria.ru/20221027/elektroenergiya-1827373667.html

Вице-премьер Молдавии спрогнозировал веерные отключения электричества

Вице-премьер Молдавии спрогнозировал веерные отключения электричества - РИА Новости, 27.10.2022

Вице-премьер Молдавии спрогнозировал веерные отключения электричества

Молдавия в ноябре может столкнуться с еще большим энергетическим кризисом, в результате чего в стране начнутся веерные отключения электричества, а в ноябре... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T22:02

2022-10-27T22:02

2022-10-27T22:02

жкх

вадим красносельский

молдавия

кишинев

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg

КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Молдавия в ноябре может столкнуться с еще большим энергетическим кризисом, в результате чего в стране начнутся веерные отключения электричества, а в ноябре повысится тариф на электроэнергию, заявил в четверг в телеэфире вице-премьер республики Андрей Спыну.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. Во вторник на станции произошла аварийная ситуация, из-за которой образовался дефицит электроэнергии, более 100 МВт."Мы рассматриваем разные сценарии развития событий. По самому мрачному прогнозу, веерные отключения электричества произойдут по всей республике, по графику. В последнюю очередь будут отключаться крупные города, включая Кишинев", - сказал Спыну в эфире кишиневского телеканала ТВ-8.Вице-премьер добавил, что в октябре начались экстренные закупки электроэнергии, но объемы незначительные для того, чтобы повышать тарифы, ситуация может измениться с 1 ноября."В первых числах следующего месяца будет ясно, следует ли повышать тариф и на сколько. Если возникнет такая необходимость, национальному регулятору придётся вводить новые тарифы. Они вступят в силу с 1 ноября", - подчеркнул Спыну.Молдавский чиновник подтвердил, что Кишинев дополнительно покупает в экстренном порядке электричество в Румынии."Молдавия на данный момент покупает у Румынии около 185 Мвт по цене 90 евро за Мвт. Кроме того, в часы пик дефицит восполняется за счет европейской электроэнергии, по цене 260-280 евро за Мвт", - добавил он.На этой неделе власти Молдавии ввели режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.

https://ria.ru/20221027/putin-1827346345.html

https://ria.ru/20221027/moldaviya-1827106947.html

молдавия

кишинев

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, вадим красносельский, молдавия, кишинев, румыния