https://ria.ru/20221027/elektroenergiya-1827256484.html

В Донецке более 50 тысяч абонентов остались без электроэнергии

В Донецке более 50 тысяч абонентов остались без электроэнергии - РИА Новости, 27.10.2022

В Донецке более 50 тысяч абонентов остались без электроэнергии

Более 50 тысяч абонентов остались без электричества в Донецке в четверг вечером, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:00

2022-10-27T17:00

2022-10-27T17:04

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

в мире

жкх

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч абонентов остались без электричества в Донецке в четверг вечером, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате боевых действий в Донецке без электроснабжения остались 53 250 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegraf-канале.По данным градоначальника, в городе обесточены семь подстанций: Южная, Продмаш, Трудовская, Вознесенка, Шахты № 29, Рутченкова и Челюскинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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