https://ria.ru/20221027/elektroenergiya-1827256484.html
В Донецке более 50 тысяч абонентов остались без электроэнергии
В Донецке более 50 тысяч абонентов остались без электроэнергии - РИА Новости, 27.10.2022
В Донецке более 50 тысяч абонентов остались без электроэнергии
Более 50 тысяч абонентов остались без электричества в Донецке в четверг вечером, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:00
2022-10-27T17:00
2022-10-27T17:04
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
в мире
жкх
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч абонентов остались без электричества в Донецке в четверг вечером, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате боевых действий в Донецке без электроснабжения остались 53 250 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegraf-канале.По данным градоначальника, в городе обесточены семь подстанций: Южная, Продмаш, Трудовская, Вознесенка, Шахты № 29, Рутченкова и Челюскинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), в мире, жкх
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), В мире, ЖКХ
17:00 27.10.2022 (обновлено: 17:04 27.10.2022)
В Донецке более 50 тысяч абонентов остались без электроэнергии
Мэр Кулемзин сообщил, что в Донецке 53 250 абонентов остались без электроэнергии