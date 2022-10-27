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Ледокол "Сюэлун-2" отправился в исследовательскую экспедицию в Антарктиду
Ледокол "Сюэлун-2" отправился в исследовательскую экспедицию в Антарктиду - РИА Новости, 27.10.2022
Ледокол "Сюэлун-2" отправился в исследовательскую экспедицию в Антарктиду
Китайский научно-исследовательский ледокол "Сюэлун-2" в среду отправился из порта Шанхая в 39-ю для страны экспедицию в Антарктиду. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:59
2022-10-27T12:59
2022-10-27T12:59
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский научно-исследовательский ледокол "Сюэлун-2" в среду отправился из порта Шанхая в 39-ю для страны экспедицию в Антарктиду.В экспедиции примут участие 255 человек, которые будут проводить исследования, связанные с составом атмосферы, водной средой, осадочными породами и экосистемой на Южном полюсе. Исследователи прибудут в Антарктику двумя группами, отправка второй группы запланирована на 31 октября 2022 года.Ожидается, что команда ученых вернется в Китай в начале апреля следующего года.Судно "Сюэлун-2" является первым китайским ледоколом собственного производства, предназначенным для полярных исследований.
https://ria.ru/20210705/sotrudnichestvo-1739995255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шанхай, антарктида, южный полюс
Россия-Китай: Главное, Шанхай, Антарктида, Южный полюс