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Ледокол "Сюэлун-2" отправился в исследовательскую экспедицию в Антарктиду - РИА Новости, 27.10.2022
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Ледокол "Сюэлун-2" отправился в исследовательскую экспедицию в Антарктиду
Ледокол "Сюэлун-2" отправился в исследовательскую экспедицию в Антарктиду - РИА Новости, 27.10.2022
Ледокол "Сюэлун-2" отправился в исследовательскую экспедицию в Антарктиду
Китайский научно-исследовательский ледокол "Сюэлун-2" в среду отправился из порта Шанхая в 39-ю для страны экспедицию в Антарктиду. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:59
2022-10-27T12:59
россия-китай: главное
шанхай
антарктида
южный полюс
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский научно-исследовательский ледокол "Сюэлун-2" в среду отправился из порта Шанхая в 39-ю для страны экспедицию в Антарктиду.В экспедиции примут участие 255 человек, которые будут проводить исследования, связанные с составом атмосферы, водной средой, осадочными породами и экосистемой на Южном полюсе. Исследователи прибудут в Антарктику двумя группами, отправка второй группы запланирована на 31 октября 2022 года.Ожидается, что команда ученых вернется в Китай в начале апреля следующего года.Судно "Сюэлун-2" является первым китайским ледоколом собственного производства, предназначенным для полярных исследований.
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шанхай, антарктида, южный полюс
Россия-Китай: Главное, Шанхай, Антарктида, Южный полюс
12:59 27.10.2022
 

Ледокол "Сюэлун-2" отправился в исследовательскую экспедицию в Антарктиду

© AFP 2022 / STRКитайский ледокол Xue Long. Архивное фото
Китайский ледокол Xue Long. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AFP 2022 / STR
Китайский ледокол Xue Long. Архивное фото . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский научно-исследовательский ледокол "Сюэлун-2" в среду отправился из порта Шанхая в 39-ю для страны экспедицию в Антарктиду.
В экспедиции примут участие 255 человек, которые будут проводить исследования, связанные с составом атмосферы, водной средой, осадочными породами и экосистемой на Южном полюсе. Исследователи прибудут в Антарктику двумя группами, отправка второй группы запланирована на 31 октября 2022 года.
Ожидается, что команда ученых вернется в Китай в начале апреля следующего года.
Судно "Сюэлун-2" является первым китайским ледоколом собственного производства, предназначенным для полярных исследований.
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Россия-Китай: ГлавноеШанхайАнтарктидаЮжный полюс
 
 
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