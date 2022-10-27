https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827354634.html
Экономика России будет развиваться на суверенной платформе, заявил Путин
Экономика России будет развиваться на суверенной платформе, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Экономика России будет развиваться на суверенной платформе, заявил Путин
Российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:21
2022-10-27T20:21
2022-10-27T20:21
экономика
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее Путин отметил, что российская экономика адаптировалась к санкциям, осталось создать цепочки поставок и снизить издержки, связанные с ними."В целом, пик сложности пройден, российская экономика адаптирована. И дальше будем развиваться на более устойчивой, более суверенной платформе. Но ответом на все эти вызовы, конечно, может быть и должно быть в том числе, а, может быть, прежде всего "разбюрокрачивание" работы бизнеса, поддержка его и увеличение пространства свободы для экономической деятельности" - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/evraziya-1827348843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Экономика России будет развиваться на суверенной платформе, заявил Путин
Путин: российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе