https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827354634.html

Экономика России будет развиваться на суверенной платформе, заявил Путин

Экономика России будет развиваться на суверенной платформе, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Экономика России будет развиваться на суверенной платформе, заявил Путин

Российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:21

2022-10-27T20:21

2022-10-27T20:21

экономика

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе, заявил президент РФ Владимир Путин.Ранее Путин отметил, что российская экономика адаптировалась к санкциям, осталось создать цепочки поставок и снизить издержки, связанные с ними."В целом, пик сложности пройден, российская экономика адаптирована. И дальше будем развиваться на более устойчивой, более суверенной платформе. Но ответом на все эти вызовы, конечно, может быть и должно быть в том числе, а, может быть, прежде всего "разбюрокрачивание" работы бизнеса, поддержка его и увеличение пространства свободы для экономической деятельности" - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/evraziya-1827348843.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"