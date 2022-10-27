https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827314105.html

Международная финансовая система должна быть независимой, заявил Путин

Международная финансовая система должна быть независимой, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Международная финансовая система должна быть независимой, заявил Путин

Международная финансовая система должна быть независимой и деполитизированной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:42

2022-10-27T18:42

2022-10-27T19:02

экономика

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Международная финансовая система должна быть независимой и деполитизированной, заявил президент России Владимир Путин."В чем мы видим будущее международной финансовой системы: во-первых, это такой общий посыл, но тем не менее - всем странам должно быть обеспечено суверенное развитие, нужно относиться с уважением к выбору любой страны. Это тоже важно даже применительно к финансовой системе, она должна быть независимой, деполитизированной. Конечно, она должна быть основана на финансовых системах ведущих стран мира", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, если это будет создано, а это непростой и сложный процесс, тогда более эффективно будут работать и международные институты помощи тем странам, которые в этом нуждаются."Прежде всего на базе вот этой новой финансовой системы нужно будет обеспечить трансфер образования и передачи технологий. Если все вместе это суммировать, собрать, как палитру необходимых к реализации возможностей, то и сама экономическая модель и финансовая система, она будет отвечать интересам большинства, а не только интересам "золотого миллиарда", - добавил президент.

https://ria.ru/20221027/putin-1827295441.html

https://ria.ru/20221027/valyuta-1827284873.html

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экономика, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"