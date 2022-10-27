https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827286362.html

Путин охарактеризовал методы Запада в экономике

Путин охарактеризовал методы Запада в экономике - РИА Новости, 27.10.2022

Путин охарактеризовал методы Запада в экономике

Стоит только рынок открыть для определенных товаров, местный производитель лег, Запад захватывает рынки и ресурсы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:57

2022-10-27T17:57

2022-10-27T18:06

экономика

в мире

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Стоит только рынок открыть для определенных товаров, местный производитель лег, Запад захватывает рынки и ресурсы, заявил президент России Владимир Путин."Стоит только рынок открыть для определенной товарной группы, все, местный производитель лег и уже почти невозможно поднять головы. Выстраивают так отношения. Таким образом происходит захват рынков и ресурсов, страны лишаются своего технологического, научного потенциала. Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/globalizatsiya-1827290657.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, в мире, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"