https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827286362.html
Путин охарактеризовал методы Запада в экономике
Путин охарактеризовал методы Запада в экономике - РИА Новости, 27.10.2022
Путин охарактеризовал методы Запада в экономике
Стоит только рынок открыть для определенных товаров, местный производитель лег, Запад захватывает рынки и ресурсы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:57
2022-10-27T17:57
2022-10-27T18:06
экономика
в мире
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Стоит только рынок открыть для определенных товаров, местный производитель лег, Запад захватывает рынки и ресурсы, заявил президент России Владимир Путин."Стоит только рынок открыть для определенной товарной группы, все, местный производитель лег и уже почти невозможно поднять головы. Выстраивают так отношения. Таким образом происходит захват рынков и ресурсов, страны лишаются своего технологического, научного потенциала. Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/globalizatsiya-1827290657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, В мире, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:57 27.10.2022 (обновлено: 18:06 27.10.2022)
Путин охарактеризовал методы Запада в экономике
Президент Путин заявил, что Запад стремится к захвату локальных рынков и ресурсов