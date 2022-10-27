https://ria.ru/20221027/ekonomika-1827139692.html

Глава ВТБ заявил об изношенности мировых "печатных станков"

Глава ВТБ заявил об изношенности мировых "печатных станков" - РИА Новости, 27.10.2022

Глава ВТБ заявил об изношенности мировых "печатных станков"

Проблемы мировой экономики сегодня не получится решить за счет работы "печатных станков", которые уже "изрядно изношены", странам необходимо договариваться и... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:59

2022-10-27T11:59

2022-10-27T11:59

экономика

андрей костин (банкир)

сша

втб

всемирный банк

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Проблемы мировой экономики сегодня не получится решить за счет работы "печатных станков", которые уже "изрядно изношены", странам необходимо договариваться и совместно искать выход из сложившейся ситуации, которая может привести к рецессии, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе Веронского Евразийского экономического форума в Баку."Последние 15 лет рецепт выхода из рецессии был прост – низкие ставки и выкуп регуляторами госдолга. Сегодня на фоне инфляционных рисков залить рынки деньгами не получится: печатные станки изрядно изношены. Большой вопрос, смогут ли правительства и центральные банки найти действенные рецепты на этот раз", - заявил банкир."Первый шаг к решению проблем глобальной экономики прост и сложен одновременно – мы живем на одной планете, мы обречены взаимодействовать, торговать, искать пути решения сложных проблем и договариваться. Нам необходимо вернуться к уважительному и предметному диалогу", - отметил Костин.Сегодня о рисках рецессии в отдельных регионах предупреждают многие международные финансовые институты. При этом Всемирный банк и МВФ прогнозируют замедление роста мировой экономики до 3% в следующие несколько лет, напомнил глава ВТБ. "Инфляция, рост ставок, а вместе с ним рост и стоимости обслуживания долгов развивающимися рынками, сворачивание стимулирующих бюджетных мер, удорожание энергоресурсов, снижение производства в промышленности – эти факторы действительно могут погрузить мировую экономику в состояние, которое экономисты называют идеальным штормом", - отметил он.По данным ФРС, денежная база в США выросла с 3,4 триллиона долларов до 6,4 триллиона к зиме 2021 года, а к сентябрю текущего года немного снизилась - до 5,4 триллиона долларов. В то же время в еврозоне, по данным ЕЦБ, денежная база с весны 2020 года до сентября текущего года выросла вдвое - до более чем 6 триллионов евро.

https://ria.ru/20221005/volodin-1821703330.html

https://ria.ru/20220730/amerika-1805980472.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, андрей костин (банкир), сша, втб, всемирный банк