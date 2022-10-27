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Глава ВТБ заявил об изношенности мировых "печатных станков" - РИА Новости, 27.10.2022
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Глава ВТБ заявил об изношенности мировых "печатных станков"
Глава ВТБ заявил об изношенности мировых "печатных станков" - РИА Новости, 27.10.2022
Глава ВТБ заявил об изношенности мировых "печатных станков"
Проблемы мировой экономики сегодня не получится решить за счет работы "печатных станков", которые уже "изрядно изношены", странам необходимо договариваться и... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:59
2022-10-27T11:59
экономика
андрей костин (банкир)
сша
втб
всемирный банк
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Проблемы мировой экономики сегодня не получится решить за счет работы "печатных станков", которые уже "изрядно изношены", странам необходимо договариваться и совместно искать выход из сложившейся ситуации, которая может привести к рецессии, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе Веронского Евразийского экономического форума в Баку."Последние 15 лет рецепт выхода из рецессии был прост – низкие ставки и выкуп регуляторами госдолга. Сегодня на фоне инфляционных рисков залить рынки деньгами не получится: печатные станки изрядно изношены. Большой вопрос, смогут ли правительства и центральные банки найти действенные рецепты на этот раз", - заявил банкир."Первый шаг к решению проблем глобальной экономики прост и сложен одновременно – мы живем на одной планете, мы обречены взаимодействовать, торговать, искать пути решения сложных проблем и договариваться. Нам необходимо вернуться к уважительному и предметному диалогу", - отметил Костин.Сегодня о рисках рецессии в отдельных регионах предупреждают многие международные финансовые институты. При этом Всемирный банк и МВФ прогнозируют замедление роста мировой экономики до 3% в следующие несколько лет, напомнил глава ВТБ. "Инфляция, рост ставок, а вместе с ним рост и стоимости обслуживания долгов развивающимися рынками, сворачивание стимулирующих бюджетных мер, удорожание энергоресурсов, снижение производства в промышленности – эти факторы действительно могут погрузить мировую экономику в состояние, которое экономисты называют идеальным штормом", - отметил он.По данным ФРС, денежная база в США выросла с 3,4 триллиона долларов до 6,4 триллиона к зиме 2021 года, а к сентябрю текущего года немного снизилась - до 5,4 триллиона долларов. В то же время в еврозоне, по данным ЕЦБ, денежная база с весны 2020 года до сентября текущего года выросла вдвое - до более чем 6 триллионов евро.
https://ria.ru/20221005/volodin-1821703330.html
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экономика, андрей костин (банкир), сша, втб, всемирный банк
Экономика, Андрей Костин (банкир), США, ВТБ, Всемирный банк
11:59 27.10.2022
 
Глава ВТБ заявил об изношенности мировых "печатных станков"

Глава ВТБ Костин призвал искать новые решения проблем экономики вместо "печатных станков"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПредседатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Проблемы мировой экономики сегодня не получится решить за счет работы "печатных станков", которые уже "изрядно изношены", странам необходимо договариваться и совместно искать выход из сложившейся ситуации, которая может привести к рецессии, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе Веронского Евразийского экономического форума в Баку.
"Последние 15 лет рецепт выхода из рецессии был прост – низкие ставки и выкуп регуляторами госдолга. Сегодня на фоне инфляционных рисков залить рынки деньгами не получится: печатные станки изрядно изношены. Большой вопрос, смогут ли правительства и центральные банки найти действенные рецепты на этот раз", - заявил банкир.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 14:32
США будут пытаться решить проблему госдолга за счет других, заявил Володин
"Первый шаг к решению проблем глобальной экономики прост и сложен одновременно – мы живем на одной планете, мы обречены взаимодействовать, торговать, искать пути решения сложных проблем и договариваться. Нам необходимо вернуться к уважительному и предметному диалогу", - отметил Костин.
Сегодня о рисках рецессии в отдельных регионах предупреждают многие международные финансовые институты. При этом Всемирный банк и МВФ прогнозируют замедление роста мировой экономики до 3% в следующие несколько лет, напомнил глава ВТБ. "Инфляция, рост ставок, а вместе с ним рост и стоимости обслуживания долгов развивающимися рынками, сворачивание стимулирующих бюджетных мер, удорожание энергоресурсов, снижение производства в промышленности – эти факторы действительно могут погрузить мировую экономику в состояние, которое экономисты называют идеальным штормом", - отметил он.
По данным ФРС, денежная база в США выросла с 3,4 триллиона долларов до 6,4 триллиона к зиме 2021 года, а к сентябрю текущего года немного снизилась - до 5,4 триллиона долларов. В то же время в еврозоне, по данным ЕЦБ, денежная база с весны 2020 года до сентября текущего года выросла вдвое - до более чем 6 триллионов евро.
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 08:00
Вашингтон пытается управлять Вселенной
 
ЭкономикаАндрей Костин (банкир)СШАВТБВсемирный банк
 
 
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