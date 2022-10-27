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Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет на фоне падения валюты страны - РИА Новости, 27.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221027/egipet-1827269763.html
Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет на фоне падения валюты страны
Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет на фоне падения валюты страны - РИА Новости, 27.10.2022
Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет на фоне падения валюты страны
Падение курса египетского фунта к доллару не окажет существенного влияния на стоимость путевок для россиян на курорты этой страны, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:50
2022-10-27T19:50
туризм
новости - туризм
россия
египет
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туризм
туристы
валюта
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Падение курса египетского фунта к доллару не окажет существенного влияния на стоимость путевок для россиян на курорты этой страны, сообщили РИА Новости представители отрасли.По словам экспертов, расчеты с отелями производятся в валюте, поэтому снижение курса вряд ли скажется на ценах туров."Египетские контракты заключаются в долларах. Поэтому, в отличие от таких направлений как ОАЭ и Таиланд, где стоимость рассчитывается в национальной валюте, в данном случае волатильность не так чувствительна", — пояснили в пресс-службе Tez Tour.В "Интуристе" добавили, что не повлияет это и на цены на сувениры в курортных зонах, так как эта продукция также номинируется в основном в долларах США. В компании отметили, что в целом стоимость туров на отдых в Египте начала снижаться. Египетский фунт в четверг установил новый антирекорд, менее чем за час торгов упав к доллару на 13 процентов.
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новости - туризм, россия, египет, цены, туризм, туристы, валюта
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Египет, Цены, Туризм, туристы, Валюта
19:50 27.10.2022
 
Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет на фоне падения валюты страны

Туроператоры: падение курса египетского фунта не скажется на цене путевок в эту страну

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанк Пляжи около старого города в Шарм-эль-Шейхе
 Пляжи около старого города в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Падение курса египетского фунта к доллару не окажет существенного влияния на стоимость путевок для россиян на курорты этой страны, сообщили РИА Новости представители отрасли.
По словам экспертов, расчеты с отелями производятся в валюте, поэтому снижение курса вряд ли скажется на ценах туров.
"Египетские контракты заключаются в долларах. Поэтому, в отличие от таких направлений как ОАЭ и Таиланд, где стоимость рассчитывается в национальной валюте, в данном случае волатильность не так чувствительна", — пояснили в пресс-службе Tez Tour.
В "Интуристе" добавили, что не повлияет это и на цены на сувениры в курортных зонах, так как эта продукция также номинируется в основном в долларах США. В компании отметили, что в целом стоимость туров на отдых в Египте начала снижаться.
Египетский фунт в четверг установил новый антирекорд, менее чем за час торгов упав к доллару на 13 процентов.
Продажа традиционных египетских сувениров на рынке в Каире, Египет - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 16:58Туризм
Туроператоры нашли способ снизить цены на путевки в Египет
 
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