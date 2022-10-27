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Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет на фоне падения валюты страны
Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет на фоне падения валюты страны - РИА Новости, 27.10.2022
Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет на фоне падения валюты страны
Падение курса египетского фунта к доллару не окажет существенного влияния на стоимость путевок для россиян на курорты этой страны, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:50
2022-10-27T19:50
2022-10-27T19:50
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Падение курса египетского фунта к доллару не окажет существенного влияния на стоимость путевок для россиян на курорты этой страны, сообщили РИА Новости представители отрасли.По словам экспертов, расчеты с отелями производятся в валюте, поэтому снижение курса вряд ли скажется на ценах туров."Египетские контракты заключаются в долларах. Поэтому, в отличие от таких направлений как ОАЭ и Таиланд, где стоимость рассчитывается в национальной валюте, в данном случае волатильность не так чувствительна", — пояснили в пресс-службе Tez Tour.В "Интуристе" добавили, что не повлияет это и на цены на сувениры в курортных зонах, так как эта продукция также номинируется в основном в долларах США. В компании отметили, что в целом стоимость туров на отдых в Египте начала снижаться. Египетский фунт в четверг установил новый антирекорд, менее чем за час торгов упав к доллару на 13 процентов.
https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826841348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет на фоне падения валюты страны
Туроператоры: падение курса египетского фунта не скажется на цене путевок в эту страну