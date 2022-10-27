https://ria.ru/20221027/egipet-1827269763.html

Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет на фоне падения валюты страны

Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет на фоне падения валюты страны - РИА Новости, 27.10.2022

Эксперты рассказали о ценах на туры в Египет на фоне падения валюты страны

Падение курса египетского фунта к доллару не окажет существенного влияния на стоимость путевок для россиян на курорты этой страны, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:50

2022-10-27T19:50

2022-10-27T19:50

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Падение курса египетского фунта к доллару не окажет существенного влияния на стоимость путевок для россиян на курорты этой страны, сообщили РИА Новости представители отрасли.По словам экспертов, расчеты с отелями производятся в валюте, поэтому снижение курса вряд ли скажется на ценах туров."Египетские контракты заключаются в долларах. Поэтому, в отличие от таких направлений как ОАЭ и Таиланд, где стоимость рассчитывается в национальной валюте, в данном случае волатильность не так чувствительна", — пояснили в пресс-службе Tez Tour.В "Интуристе" добавили, что не повлияет это и на цены на сувениры в курортных зонах, так как эта продукция также номинируется в основном в долларах США. В компании отметили, что в целом стоимость туров на отдых в Египте начала снижаться. Египетский фунт в четверг установил новый антирекорд, менее чем за час торгов упав к доллару на 13 процентов.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, египет, цены, туризм, туристы, валюта